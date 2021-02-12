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Машины, купленные когда-то за биткоины: сколько они стоили бы сейчас?

Новости

Дмитрий Елизаров

Ряд американских автодилеров принимал оплату за авто­мобили в крипто­валютах задолго до заявления Tesla. Учитывая резкий рост курса биткоина за последние годы, несколько подобных сделок оказались очень дорогими. К примеру, тысяча биткоинов, выложенные в 2013 году за Toyota Prius, в 2021-м стоили бы более 48 миллионов долларов.

  • Сделка, о которой пишет The Drive, состоялась между частными лицами. Некий Майкл Тезони приобрёл подер­жанный Приус у продавца, который был готов — по большому счёту, ради шутки — принять оплату биткоинами. В начале 2013 года, когда был куплен Приус, тысяча биткоинов считалась эквива­лентом примерно 22 тысяч долларов, но уже к декабрю они превратились в 120 тысяч.

  • В том же декабре связаться с криптовалютой рискнул уже дилер­ский центр: компания Lamborghini Newport Beach продала одному экспери­мен­та­тору суперкар Gallardo за 216 биткоинов — тогдашний экви­валент 210 тысяч долларов. Сейчас то же коли­чество крипто­валюты стоило бы 10,5 миллиона. Неделей ранее тот же дилерский центр согласился обменять на биткоины подер­жанную Tesla Model S. Сделка состоялась 4 декабря, когда курс криптовалюты был максималь­ным за весь 2013 год. За электрокар заплатили 91,4 биткоина (около 113 тысяч долларов тогда и более 4,4 миллиона сейчас).

  • По оценкам Yahoo!Finance, с 2013 года курс биткоина вырос на 4100%. Последний резкий скачок стоимости крипто­валюты спрово­цировали действия компании Tesla. Фирма Илона Маска инвестиро­вала в биткоины полтора миллиарда долларов. Кроме того, Tesla заявила, что в скором времени признает криптовалюту официаль­ным платёжным средством и будет продавать электрокары за биткоины. Сейчас единица Bitcoin котируется на уровне около 48 тысяч долларов.

А как вы бы себя чувствовали после таких покупок?

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