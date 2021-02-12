Машины, купленные когда-то за биткоины: сколько они стоили бы сейчас?
Дмитрий Елизаров
Ряд американских автодилеров принимал оплату за автомобили в криптовалютах задолго до заявления Tesla. Учитывая резкий рост курса биткоина за последние годы, несколько подобных сделок оказались очень дорогими. К примеру, тысяча биткоинов, выложенные в 2013 году за Toyota Prius, в
Сделка, о которой пишет The Drive, состоялась между частными лицами. Некий Майкл Тезони приобрёл подержанный Приус у продавца, который был готов — по большому счёту, ради шутки — принять оплату биткоинами. В начале 2013 года, когда был куплен Приус, тысяча биткоинов считалась эквивалентом примерно 22 тысяч долларов, но уже к декабрю они превратились в 120 тысяч.
В том же декабре связаться с криптовалютой рискнул уже дилерский центр: компания Lamborghini Newport Beach продала одному экспериментатору суперкар Gallardo за 216 биткоинов — тогдашний эквивалент 210 тысяч долларов. Сейчас то же количество криптовалюты стоило бы 10,5 миллиона. Неделей ранее тот же дилерский центр согласился обменять на биткоины подержанную Tesla Model S. Сделка состоялась 4 декабря, когда курс криптовалюты был максимальным за весь 2013 год. За электрокар заплатили 91,4 биткоина (около 113 тысяч долларов тогда и более 4,4 миллиона сейчас).
По оценкам Yahoo!Finance, с 2013 года курс биткоина вырос на 4100%. Последний резкий скачок стоимости криптовалюты спровоцировали действия компании Tesla. Фирма Илона Маска инвестировала в биткоины полтора миллиарда долларов. Кроме того, Tesla заявила, что в скором времени признает криптовалюту официальным платёжным средством и будет продавать электрокары за биткоины. Сейчас единица Bitcoin котируется на уровне около 48 тысяч долларов.