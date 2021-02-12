Машины, купленные когда-то за биткоины: сколько они стоили бы сейчас?

Сделка, о которой пишет The Drive, состоялась между частными лицами. Некий Майкл Тезони приобрёл подер­жанный Приус у продавца, который был готов — по большому счёту, ради шутки — принять оплату биткоинами. В начале 2013 года, когда был куплен Приус, тысяча биткоинов считалась эквива­лентом примерно 22 тысяч долларов, но уже к декабрю они превратились в 120 тысяч.

В том же декабре связаться с криптовалютой рискнул уже дилер­ский центр: компания Lamborghini Newport Beach продала одному экспери­мен­та­тору суперкар Gallardo за 216 биткоинов — тогдашний экви­валент 210 тысяч долларов. Сейчас то же коли­чество крипто­валюты стоило бы 10,5 миллиона. Неделей ранее тот же дилерский центр согласился обменять на биткоины подер­жанную Tesla Model S. Сделка состоялась 4 декабря, когда курс криптовалюты был максималь­ным за весь 2013 год. За электрокар заплатили 91,4 биткоина (около 113 тысяч долларов тогда и более 4,4 миллиона сейчас).