В США на торги выставили 149 конфискованных автомобилей. Не продали всего один
Андрей Шульдешов
На аукционе конфискованного имущества в США была продана коллекция из 148 автомобилей. Это самое большое собрание машин, когда-либо выпускавшееся на правительственные торги. Общая стоимость всех машин составила 8,2 миллиона долларов. Однако всего на торги выставили 149 автомобилей. Покупателя не нашёл только Austin Mini Cooper 1964 года. Фотографии конфискованных автомобилей опубликовало издание Sacramento Bee.
Среди проданных машин очень много американских маслкаров, в том числе копий знаменитых автомобилей-киногероев, несколько Bentley, Tesla и Hummer и даже гоночных автомобилей серии NASCAR. Наиболее интересные экземпляры — копия Pontiac Trans Am из фильма «Смоки и Бандит» («Полицейский и Бандит»), которой якобы владел актёр Бёрт Рейнольдс (он сыграл главного героя в том самом фильме), копия Shelby GT500 «Элеанор» из «Угнать за 60 секунд» и Dodge Daytona 1969 года. Самым дорогим лотом оказался огромный дом на колёсах Prevost Featherlite
H3-45.Он ушёл с молотка за 1 051 225долларов.
Все эти автомобили были изъяты федеральной службой маршалов США у супругов Джеффа и Полетт Карпофф, основателей компании DC Solar, которые сейчас находятся под следствием. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
Компания DC Solar была создана как производитель солнечных батарей и портативных источников энергии, однако на деле оказалась финансовой пирамидой. В США компании, инвестирующие в развитие стартапов, которые занимаются разработкой возобновляемых источников энергии, получают налоговые льготы. Этот факт позволил семье Карпофф вовлечь в свой бизнес массу инвесторов — среди них были не только региональные финансовые организации, но и крупные компании, например, JPMorgan Chace&Co.
Деньги, полученные от новых инвесторов, шли на выплату дивидендов старым инвесторам. А генераторы, которые компания должна была производить, на самом деле закупались у контрагентов или же вообще существовали только на бумаге. В какой-то момент в схеме Джеффа и Полетт оборачивалось около 800 миллионов долларов, а у самих супругов в собственности было полторы сотни машин, двадцать объектов недвижимости и даже местная команда по бейсболу.