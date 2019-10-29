В США на торги выставили 149 конфискованных автомобилей. Не продали всего один

Компания DC Solar была создана как производитель солнечных батарей и портативных источников энергии, однако на деле оказалась финансовой пирамидой. В США компании, инвестирующие в развитие стартапов, которые занимаются разработкой возобнов­ляемых источников энергии, получают налоговые льготы. Этот факт позволил семье Карпофф вовлечь в свой бизнес массу инвесторов — среди них были не только региональные финансовые организации, но и крупные компании, например, JPMorgan Chace&Co.

Деньги, полученные от новых инвесторов, шли на выплату дивидендов старым инвесторам. А генераторы, которые компания должна была производить, на самом деле закупались у контрагентов или же вообще суще­ствовали только на бумаге. В какой-то момент в схеме Джеффа и Полетт оборачи­валось около 800 миллионов долларов, а у самих супругов в собствен­ности было полторы сотни машин, двадцать объектов недвижимости и даже местная команда по бейсболу.