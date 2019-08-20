Как обманывают в автосервисах: реальные истории
Команда Авто.ру
После публикации статей о том, как обманывают в сервисах и как с этим бороться, мы получили от наших читателей десятки реальных историй. Самые интересные стоят того, чтобы их прочитали не только мы. Вот они.
Все истории мы разделили по нескольким темам. Орфография авторов НЕ сохранена.
«Шум генератора на Chevrolet Aveo у официалов предложили устранить заменой узла за 10 тыс. рублей. В итоге отремонтировал генератор у знакомого. Цена вопроса – 200 рублей за новый подшипник.»
«Стали туго включаться передачи, на сервисе сказали, что нужно менять сцепление. Оказалось, что просто нужно было почистить и смазать тросик.»
«Автомобиль – Mercedes-Benz GLS 350. Вентиляция водительского сиденья отключалась через 10 секунд, автосалон предложил поменять вентиляторы с блоком управления за 70 тыс. рублей. На небольшой частной СТО поломку устранили за 500 рублей.»
«При жалобе на перегрев двигателя вместо замены термостата сделали чистку форсунок за 10 тыс. рублей. Когда прямо на выезде из сервиса автомобиль опять закипел, всё-таки поменяли термостат. За отдельные деньги.»
«Вентиляторы работали постоянно, в сервисе приговорили термостат и поменяли вместе с антифризом. По факту оказалось, что это контроллер, который заменить проще и дешевле.»
«При ТО умудрились сломать датчик заднего хода – узнал через пару дней на другом сервисе, где мне показали сломанную и склеенную (!) деталь.»
«Обслуживая мой Range Rover, слесарь испачкал снаружи смазкой пыльник ШРУСа, сказав, что он порвался. Мне этот приём известен, от ремонта отказался. Потом на даче удалил смазку – чехол, как я и предполагал, оказался целым.»
«На ТО мне предложили БЕСПЛАТНО проверить развал-схождение колёс, хотя машина ехала прекрасно. И, разумеется, обнаружили… несоответствие. За регулировку уже пришлось платить. А когда я выехал из сервиса, автомобиль стало уводить вправо.»
«Про чистку дроссельной заслонки прочитал в вашей статье, вспомнил, как мне впарили эту услугу в дилерском центре Ford, когда никаких предпосылок к засорению не было. Так же поменяли масло в коробке. Пробег на тот момент был всего 45 тыс. км.»
«Приехал на замену свечей накаливания в дизеле, привёз 6 свечей проверенного производителя. Через 1,5 года при ремонте обнаружил, что стоят свечи разных размеров и марок.»
«Приезжала на станцию делать диагностику. Написали, что надо купить, привезла запчасти, оставила машину до вечера. Через неделю что-то опять не так. Еду в другой сервис, там мне пишут тот же список. На вопрос "Как же так?" отвечают, что ничего не исправлено, все детали старые.»
«Дилер Subaru ставит в заказ-наряд оригинальный фильтр салона за две тысячи рублей, а по факту впихивает дешманский Sakura, цена которому 400–500 рублей. После моей инспекции не удосужились даже извиниться или предложить компенсацию – просто поменяли цену в заказ-наряде с 2000 на 700 рублей.»
«У официального дилера Nissan установили резистор вентилятора салона б/у, взяли денег как за новый. Через 3 месяца сломался, обнаружилось, что он паяный. Сказали, что это я сам, менять по гарантии отказались.»
«На официальном сервисе Toyota в механическую коробку пытались влить 3 литра масла, хотя надо всего 1,9 литра.»
«По накладной за смазку дверных петель заплатил как за целый баллончик. Покупал подобную смазку, цену знаю.»
«Дилер Nissan, плановое ТО. На следующий день проверил уровень масла – после 5 км пробега масло чёрное, то есть его не поменяли. Как и фильтр.»
«Работаю директором автосервиса и одновременно его единственным работником. Делаю всё, от диагностики до капремонта, никого и никогда не обманываю, могу подвести только со сроками. Но когда работал в других сервисах, там обманывали везде.»
«Сам ненадолго устроился в официальный сервис механиком. На каждой второй машине не полностью сливали старое масло. В заказ-наряд включено то, что механик даже в глаза не видел – перчатки, все баллоны смазок и очистителей. Их выдавали раз в сутки.»
«Устроившись в сервис по ремонту грузовиков Volvo, через месяц обнаружил, что мои коллеги зачастую вместо выписанных со склада запчастей ставят свои б/у, а новые потом продают. Недолго думая, уволился.»
«Люди, начитавшись таких статей, становятся параноиками и везде видят обманщиков. Хотя, если сервис "нечист", их всё равно обманут.»
«Не пытались обмануть, наоборот, предлагали самому определить, делать замену или нет. А так как я профи с 1975 года, обмануть меня практически невозможно.»
«Не все сервисы так поступают, как описано выше. Зачем вы ставите всех в один угол? Есть достойные сервисы и механики, которые там работают. Почему о них не рассказываете?»
«После диагностики ходовой и "приговора" на 96 тыс. рублей поехал в два других сервиса. У этих результаты совпали – в итоге всё исправили за три тысячи рублей.»
«Ни разу не обманывали! Просто присутствую при обслуживании. А если не допускают, говорю, что поеду в гаражи, где мне за половину вашей цены сделают. Работает на ура, уже 25 лет, со всеми моими многочисленными автомобилями.»
«Нашу машину ремонтирует сам муж. И мы горя не знаем ни с запчастями, ни с обманом. Мужик должен уметь делать всё!»