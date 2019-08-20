Как обманывают в автосервисах: реальные истории

После публикации статей о том, как обманывают в сервисах и как с этим бороться, мы получили от наших читателей десятки реальных историй. Самые интересные стоят того, чтобы их прочитали не только мы. Вот они.

Все истории мы разделили по нескольким темам. Орфография авторов НЕ сохранена.