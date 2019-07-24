Как не дать обмануть себя в автосервисе. Часть 2
Команда Авто.ру
Наш предыдущий материал было страшно читать? Не волнуйтесь, далеко не все мастера и механики живут обманом неопытных автовладельцев: хорошие автосервисы дорожат клиентами и собственной репутацией. А чтобы не стать жертвой мошенников, нужно просто быть внимательнее при ремонте своего автомобиля — и внимательно прочитать наши советы.
1. Узнайте больше об автосервисе
Совет банальный, но действенный — читайте отзывы. Понятно, что ориентироваться только на сайт самого автосервиса не стоит, ведь серьёзные жалобы оттуда наверняка удалят. Однако нужно обратить внимание на уровень обратной связи: хорошо, когда сотрудники быстро и развёрнуто отвечают на вопросы посетителей.
Но лучше всего читать профильные форумы — в соцсетях или на клубных сайтах. Не забудьте сделать при этом поправку на «синдром недовольного клиента»: те, кому всё понравилось, позитивные отзывы пишут реже.
2. Учите матчасть
Да, конструкция современных автомобилей сложная, не всякий автомеханик может разобраться — а тем более владелец, далёкий от техники. Но постарайтесь хотя бы в теории понять, в чём может быть проблема, почему она возникла и как её решать.
С этим снова помогут клубные форумы. Ваш автомобиль не уникален: таких же выпустили сотни, тысячи или сотни тысяч. И велика вероятность, что с похожей проблемой уже кто-то сталкивался: для любой массовой модели со временем формируется набор известных неприятностей.
Найдите похожие симптомы и почитайте, какие варианты решения проблемы существуют. Всё это убережёт вас от лишних трат под рассказ механика о том, что устранение стука в подвеске потребует переборки половины автомобиля.
Заодно сделайте мониторинг цен на запчасти, которые, возможно, придётся менять. Например, в разделе «Запчасти» на Авто.ру (там продают и подержанные детали, которые иногда могут пригодиться) или на сайтах интернет-магазинов.
3. Согласовывайте стоимость ремонта до начала работ
Перед тем, как загнать автомобиль в ремзону, внимательно изучите заказ-наряд. В нём должна быть определена полная стоимость работ и запчастей, если их предоставляет автосервис.
Часто уже в процессе ремонта вскрываются новые неисправности, требующие дополнительных затрат. Договоритесь, что любое увеличение стоимости ремонта сервис должен предварительно обсудить с вами. Вы можете согласиться по телефону или приехать посмотреть на масштаб проблем лично.
4. Присутствуйте при ремонте
Самое надёжное средство от обмана — наблюдать за ремонтом лично. Не стесняйтесь попросить провести вас в ремзону к вашему автомобилю, ведь это интереснее и познавательнее телевизора и автомата с кофе в зале ожидания.
Некоторые автосервисы пытаются запретить доступ клиентов в рабочие помещения, мотивируя это внутренними правилами или требованиями техники безопасности. Но здесь закон на вашей стороне — сервис может только потребовать от вас надеть защиту (например, каску) и попросить подписать документ о снятии с него ответственности за вашу безопасность.
Когда ремонт сложный и тянется несколько дней, вместо личного присутствия договоритесь, что механики будут слать вам фотоотчёты — в хороших сервисах к этому относятся с пониманием.
5. Позовите специалиста
Если вы не отличаете генератор от карбюратора, лучше ездить в автосервис с более знающим человеком — другом или родственником. И на первичную диагностику, и на сам ремонт, и на приёмку отремонтированного автомобиля. Иногда одна фраза: «Я приеду за машиной с папой» делает механиков заметно внимательнее к проблемам вашего автомобиля.
6. Заберите старые запчасти
В хорошем автосервисе снятые с автомобиля детали отдают клиенту — как доказательство сделанного ремонта. Да и захламлять территорию старыми запчастями сервису не хочется.
После ремонта в багажнике ничего нет? Вежливо, но твёрдо попросите вернуть ваши детали. Тем самым вы спасёте от возможной установки ваших б/у запчастей на машины других клиентов этого сервиса. А отказ под предлогом, что детали уже выбросили, должен насторожить: а их вообще заменили?
Вместе со старыми запчастями в багажник принято класть и упаковку от тех, что установлены. Даже при оптовых поставках детали обычно идут в пакетах с наклейками. Сравните марки и номера на них с тем, что написано в заказ-наряде. Так вы убедитесь, что автосервис не сэкономил на запчастях за вашей спиной.
7. Оформите гарантию
О гарантии на ремонт следует договориться перед его началом. И полагаться на устные обещания не стоит — лучше всё оформить документально. В солидных сервисах гарантийные обязательства обычно прописаны прямо в заказ-наряде: в течение какого времени автосервису можно предъявить претензии и на какие работы (если ремонт комплексный).
Отдельно оговорите гарантию на запасные части — если их предоставляет сам автосервис. Скорее всего, они будут дороже, чем купленные самостоятельно. Зато, случись чего, сервис не сможет переложить ответственность на продавцов «контрафакта».
8. Остерегайтесь угона
Ещё одна опасность, которой подвергается владелец в плохом автосервисе, — угон машины вскоре после ремонта. Имея свободный доступ к автомобилю, нечистые на руку механики отключают противоугонные системы, делая его беззащитным.
Перед посещением сервиса отключите постановку машины на охрану, не оставляйте механикам брелок сигнализации и лучше даже не показывайте. А при малейшем подозрении на вмешательство в систему охраны незамедлительно обращайтесь к её установщикам для проверки.