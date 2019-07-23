Как нас обманывают в автосервисах. Часть 1
Команда Авто.ру
Какую бы хорошую и надёжную машину вы ни купили, визита в автосервис не избежать. Как минимум потому, что каждому автомобилю периодически требуется делать ТО. И увы, всегда есть шанс столкнуться с обманом.
Риск получения, говоря официальным языком, «услуг ненадлежащего качества» есть везде – будь то гаражная мастерская, «клубный» сервис или дилер с большой ремонтной зоной, набитой дорогостоящим оборудованием. Ведь в автосервисах трудятся не роботы и не ангелы, а живые и не всегда идеальные люди. Вот самые распространённые приёмы обмана.
1. Навязывание допуслуг
Большая часть автомобилей приезжает в сервис на регулярное ТО — замену масла, фильтров, проверку подвески и тормозов. Это недорого, невыгодно и потому неинтересно для автосервиса. Поэтому клиента всячески склоняют к дополнительным тратам – на замену дворников, полировку кузова, регулировку фар, чистку дроссельной заслонки…
Мелочи? Известны случаи, когда мастерам-приёмщикам спускали план по этим мелочам, и от его выполнения зависела зарплата сотрудников. Что быстро прививало им навыки убеждения клиентов.
На деле дворники легко (и дешевле) поменять самому, а чистка дросселя и компьютерная диагностика при отсутствии симптомов неисправностей нужны разве что для спокойствия владельца.
2. Раздувание проблем
Когда клиент не может чётко описать проблему с автомобилем, недобросовестные мастера принимают максимально озабоченный вид, мысленно потирая руки в предвкушении прибыли. Особенно, если помимо ремонта сервис занимается и продажей запчастей. После расплывчатых жалоб владельца типа «у меня что-то стучит в подвеске» или «мотор как-то странно работает» диагностика вдруг выявляет серьёзные неприятности с автомобилем, требующие замены кучи деталей или дорогого узла целиком.
В реальности виновниками проблем могут быть копеечная резинка, окислившийся контакт или открутившийся болт — опытный механик способен устранить всё это за несколько минут. Но зачем, если потом придётся сидеть без работы и денег в ожидании следующего наивного клиента?
Бывают случаи, когда механик в процессе ремонта по неосторожности (а то и с умыслом) ломает что-то ещё. Хороший сервис при этом несёт ответственность и дополнительные расходы. Плохой — авторитетно объясняет владельцу, что «это сломалось ещё до нас, в XV веке», и увеличивает счёт за ремонт.
3. Хитрости с заказ-нарядом
При поступлении автомобиля на сервис мастер-приёмщик оформляет заказ-наряд, где перечислены все работы, а также нужные запчасти и расходные материалы. Стоимость работ рассчитывается исходя из временных затрат — в нормо-часах, которые умножаются на цену одного часа.
Сколько нормо-часов нужно потратить на тот или иной ремонт, для официальных дилеров определяет автопроизводитель. Сторонние сервисы придумывают нормирование сами, часто на основе дилерских же справочников. Но нечистые на руку сотрудники, пользуясь неосведомлённостью клиентов, могут завышать и количество часов, и их цену.
Ещё одна хитрость — дублирование работ. Например, на машине нужно поменять подшипники ступиц, а также тормозные диски и колодки. Мастер-приёмщик пишет в заказ-наряд две операции, хотя при ремонте ступиц тормоза всё равно нужно снимать, а при сборке – просто поставить новые детали вместо изношенных. Фактически клиент платит за замену тормозов дважды.
4. Экономия на работах…
Когда клиент платит лишнее — это полбеды. Хуже, если ремонт действительно необходим, но его делают только на словах и на бумаге. Так происходит, когда результат работы автосервиса сложно увидеть или почувствовать.
Типичный пример — регулировка углов установки колёс (сход-развал) при ремонте подвески. Если с новыми деталями машину при движении не тянет в сторону, механики могут просто «забить» на посещение стенда. О чём владелец узнает через пару месяцев по неравномерному износу шин.
5. …на запасных частях…
Если мастер настаивает на использовании только оригинальных (под маркой автопроизводителя) запасных частей – совсем не факт, что после ремонта они окажутся на автомобиле клиента.
На деле «оригинал» может осесть где-то в запасниках механика или самого сервиса, а на машину клиента поставят более дешёвые заменители – ладно, если приемлемого качества. Иногда в ход идут подержанные детали с неизвестным остатком ресурса — от машин, которые ремонтировали раньше. А совсем бессовестные обманщики не брезгуют и почищенными, подкрашенными запчастями… с мусорки.
6. …и на расходных материалах…
Настоящий «Клондайк» для нерадивых сервисменов — масла и прочие технические жидкости, расход которых в крупном сервисе проконтролировать сложно. Ведь их там закупают бочками.
Для начала клиента заставят платить за излишки. В двигатель положено залить 4,5 литра масла? Выпишут пять. По регламенту ТО нужно смазать замки и петли дверей? Баллончика спрея хватает на 8–10 машин, но заплатит за него целиком каждый владелец. В итоге излишки продают «своим людям».
Ещё хуже, когда жидкости недоливают. Меняя масло в двигателе, старое сливают не полностью — при его откачивании через щуп это просто. А значит, и нового можно залить меньше. Ресурс мотора снизится, но сразу после ТО он не застучит — и поймать мошенников за руку будет трудно.