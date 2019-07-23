Проверяем подержанный автомобиль перед покупкой: тестовая поездка

Как нас обманывают в автосервисах. Часть 1

Учебник

Команда Авто.ру

Какую бы хорошую и надёжную машину вы ни купили, визита в авто­сервис не избежать. Как минимум потому, что каждому автомо­билю периоди­чески требуется делать ТО. И увы, всегда есть шанс столкнуться с обманом.

Риск получения, говоря официальным языком, «услуг ненадле­жащего качества» есть везде – будь то гаражная мастерская, «клубный» сервис или дилер с большой ремонт­ной зоной, набитой дорого­стоящим оборудова­нием. Ведь в авто­сервисах трудятся не роботы и не ангелы, а живые и не всегда идеаль­ные люди. Вот самые распростра­нённые приёмы обмана.

1. Навязывание допуслуг

Большая часть автомобилей приезжает в сервис на регулярное ТО — замену масла, фильтров, проверку подвески и тормозов. Это недорого, невыгодно и потому неинте­ресно для автосервиса. Поэтому клиента всячески склоняют к дополни­тельным тратам – на замену дворников, полировку кузова, регулировку фар, чистку дроссельной заслонки…

Мелочи? Известны случаи, когда мастерам-приёмщикам спускали план по этим мелочам, и от его выполне­ния зависела зарплата сотруд­ников. Что быстро прививало им навыки убеждения клиентов.

На деле дворники легко (и дешевле) поменять самому, а чистка дросселя и компьютер­ная диагно­стика при отсутствии симптомов неисправ­ностей нужны разве что для спокой­ствия владельца.

2. Раздувание проблем

Когда клиент не может чётко описать проблему с автомо­билем, недобросо­вестные мастера принимают макси­мально озабочен­ный вид, мысленно потирая руки в пред­вкушении прибыли. Особенно, если помимо ремонта сервис занима­ется и продажей запчастей. После расплыв­чатых жалоб владельца типа «у меня что-то стучит в подвеске» или «мотор как-то странно работает» диагно­стика вдруг выявляет серьёзные неприят­ности с автомобилем, требующие замены кучи деталей или дорогого узла целиком.

В реальности виновниками проблем могут быть копееч­ная резинка, окислив­шийся контакт или открутив­шийся болт — опытный механик способен устранить всё это за несколько минут. Но зачем, если потом придётся сидеть без работы и денег в ожида­нии следующего наивного клиента?

Бывают случаи, когда механик в процессе ремонта по неосторож­ности (а то и с умыслом) ломает что-то ещё. Хороший сервис при этом несёт ответ­ствен­ность и дополни­тель­ные расходы. Плохой — авторитетно объясняет владельцу, что «это сломалось ещё до нас, в XV веке», и увеличивает счёт за ремонт.

Вот такой список работ представили клиенту по результатам диагностики автомобиля. Хотя он приехал на сервис только… починить неработающие поворотники!

3. Хитрости с заказ-нарядом

При поступлении автомобиля на сервис мастер-приёмщик оформляет заказ-наряд, где пере­числены все работы, а также нужные запчасти и расход­ные мате­риалы. Стоимость работ рассчиты­вается исходя из временных затрат — в нормо-часах, которые умножаются на цену одного часа.

Сколько нормо-часов нужно потратить на тот или иной ремонт, для официаль­ных дилеров определяет авто­производи­тель. Сторонние сервисы придумы­вают нормиро­вание сами, часто на основе дилерских же справоч­ников. Но нечистые на руку сотруд­ники, пользуясь неосве­домлён­ностью клиентов, могут завышать и количе­ство часов, и их цену.

Ещё одна хитрость — дублирование работ. Например, на машине нужно поменять подшип­ники ступиц, а также тормозные диски и колодки. Мастер-приёмщик пишет в заказ-наряд две операции, хотя при ремонте ступиц тормоза всё равно нужно снимать, а при сборке – просто поставить новые детали вместо изношен­ных. Фактически клиент платит за замену тормозов дважды.

Нормо-часы часто подгоняют под стоимость работ. Понятно например, что воздушный фильтр меняется быстрее 12 минут. Но брать за это меньше 300 рублей сервис не хочет

4. Экономия на работах…

Когда клиент платит лишнее — это полбеды. Хуже, если ремонт действи­тельно необходим, но его делают только на словах и на бумаге. Так происходит, когда резуль­тат работы автосер­виса сложно увидеть или почув­ство­вать.

Типичный пример — регулировка углов установки колёс (сход-развал) при ремонте подвески. Если с новыми деталями машину при движе­нии не тянет в сторону, механики могут просто «забить» на посеще­ние стенда. О чём владелец узнает через пару месяцев по неравномер­ному износу шин.

5. …на запасных частях…

Если мастер настаивает на использо­вании только оригиналь­ных (под маркой авто­производи­теля) запасных частей – совсем не факт, что после ремонта они окажутся на автомобиле клиента.

На деле «оригинал» может осесть где-то в запасниках механика или самого сервиса, а на машину клиента поставят более дешёвые замени­тели – ладно, если приемле­мого качества. Иногда в ход идут подержан­ные детали с неизвест­ным остатком ресурса — от машин, которые ремонти­ровали раньше. А совсем бессовест­ные обманщики не брезгуют и почищен­ными, подкрашен­ными зап­частями… с мусорки.

6. …и на расходных материалах…

Настоящий «Клондайк» для нерадивых сервис­менов — масла и прочие техни­ческие жидко­сти, расход которых в крупном сервисе про­контроли­ровать сложно. Ведь их там закупают бочками.

Для начала клиента заставят платить за излишки. В двигатель положено залить 4,5 литра масла? Выпишут пять. По регламенту ТО нужно смазать замки и петли дверей? Баллончика спрея хватает на 8–10 машин, но заплатит за него целиком каждый владе­лец. В итоге излишки продают «своим людям».

Ещё хуже, когда жидкости недоливают. Меняя масло в двигателе, старое сливают не полностью — при его откачи­вании через щуп это просто. А значит, и нового можно залить меньше. Ресурс мотора снизится, но сразу после ТО он не застучит — и поймать мошенников за руку будет трудно.

Здесь стоит перед ремонтом уточнить, что и в каких количествах входит в комплект ЛКМ – перечень расходных материалов для покраски каждой кузовной детали

А вы сталкивались с чем-то подобным?

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