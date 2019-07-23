Как нас обманывают в автосервисах. Часть 1

Какую бы хорошую и надёжную машину вы ни купили, визита в авто­сервис не избежать. Как минимум потому, что каждому автомо­билю периоди­чески требуется делать ТО. И увы, всегда есть шанс столкнуться с обманом.

Риск получения, говоря официальным языком, «услуг ненадле­жащего качества» есть везде – будь то гаражная мастерская, «клубный» сервис или дилер с большой ремонт­ной зоной, набитой дорого­стоящим оборудова­нием. Ведь в авто­сервисах трудятся не роботы и не ангелы, а живые и не всегда идеаль­ные люди. Вот самые распростра­нённые приёмы обмана.