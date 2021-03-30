В России началось производство электромобилей «Муравей» для полиции

В России сокращается дефицит новых автомобилей

Новости

Дмитрий Елизаров

Нехватка новых легковых автомобилей в российских дилерских центрах идёт на спад. Об этом агентству ТАСС сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отметив при этом, что о полной ликвидации дефицита говорить пока рано.

  • Определённый уровень дефицита, судя по заявлению РОАД, ещё сохраняется, хотя конкретные цифры в ассоциации не привели. Кроме того, организация отметила, что российские производители всё ещё испытывают нехватку электронных чипов. Ранее сообщалось, что с перебоями в поставке компонентов столкнулись, к примеру, предприятия по выпуску блоков ЭРА-ГЛОНАСС, модулей управления двигателями и мультимедийных систем.

  • Что касается дефицита автомобилей, то впервые нехватку машин в дилерских центрах в России зафиксировали прошлым летом. Связывали её как с сокращением объёмов производства на фоне пандемии, так и со всплеском покупательской активности, который был вызван нестабильностью курсов иностранных валют.

  • Осенью прошлого года ажиотажный спрос на автомобили отмечало почти 90% опрошенных Авто.ру дилеров. Больше половины из них прогнозировало, что на восстановление поставок в прежних объёмах можно рассчитывать лишь в 2021 году.

А вам пришлось отложить покупку из-за дефицита?

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