В России сокращается дефицит новых автомобилей

Нехватка новых легковых автомобилей в российских дилерских центрах идёт на спад. Об этом агентству ТАСС сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отметив при этом, что о полной ликвидации дефицита говорить пока рано.

Определённый уровень дефицита, судя по заявлению РОАД, ещё сохраняется, хотя конкретные цифры в ассоциации не привели. Кроме того, организация отметила, что российские производители всё ещё испытывают нехватку электронных чипов. Ранее сообщалось, что с перебоями в поставке компонентов столкнулись, к примеру, предприятия по выпуску блоков ЭРА-ГЛОНАСС, модулей управления двигателями и мультимедийных систем.

Что касается дефицита автомобилей, то впервые нехватку машин в дилерских центрах в России зафиксировали прошлым летом. Связывали её как с сокращением объёмов производства на фоне пандемии, так и со всплеском покупательской активности, который был вызван нестабильностью курсов иностранных валют.