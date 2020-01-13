В Германии хулиган поцарапал 642 автомобиля на миллион евро

Суд немецкого города Швайнфурт начал процесс против 26-лет ­него местного жителя, которого обвиняют в нанесении ущерба 642 машинам. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

По данным прокуратуры, хулиган поцарапал несколько сотен машин с помощью некоего острого предмета в период с февраля по апрель 2018 года. Преступник действо­вал в трёх городах — Швайн­фурте, Вюрц­бурге и Файтсхёх­хайме. Общая сумма ущерба превысила 930 тысяч евро (63,2 миллиона рублей).

Для поимки преступника полиция создала специальную опера­тивную группу с кодовым назва­нием «Царапатель краски». Полицейские задержали его с инстру­ментом в руках в начале апреля 2018 года.