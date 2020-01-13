В Германии хулиган поцарапал 642 автомобиля на миллион евро
Николай Андреев
Суд немецкого города Швайнфурт начал процесс против
По данным прокуратуры, хулиган поцарапал несколько сотен машин с помощью некоего острого предмета в период с февраля по апрель 2018 года. Преступник действовал в трёх городах — Швайнфурте, Вюрцбурге и Файтсхёххайме. Общая сумма ущерба превысила 930 тысяч евро (63,2 миллиона рублей).
Для поимки преступника полиция создала специальную оперативную группу с кодовым названием «Царапатель краски». Полицейские задержали его с инструментом в руках в начале апреля 2018 года.
Изначально прокуратура обвиняла подсудимого в нанесении повреждений более чем 1700 автомобилям с общей стоимостью ущерба в 2,3 миллиона евро (156,3 миллиона рублей). Однако суд снизил число поцарапанных машин из-за невозможности доказательства вины в большинстве случаев.