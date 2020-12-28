Генномодифицированные: автопроизводители, которые переделывают чужие машины
Алексей Олефиренко
Знаете ли вы, что у многих компаний, которые широкой общественностью воспринимаются как тюнинг-ателье, есть статус полноценных автопроизводителей и даже право использовать собственные VIN-коды? Рассказываем о самых крутых производителях автомобилей, которые на самом деле не совсем производители.
Mitsuoka
У компании Mitsuoka, основанной в 1968 году, интересная история, которой неплохо бы посвятить отдельный рассказ. И когда-нибудь мы это обязательно сделаем. А пока напомним, что изначально фирма занималась обработкой и покраской металлоконструкций, а потом переключилась на перепродажу автомобилей (всё-таки Сусума Мицуока большую часть жизни проработал на автомобильном предприятии) и в какой-то момент начала выпускать собственные машины. Поначалу это была классика кит-каров – реплики Porsche 356 и Mercedes SSK на базе Volkswagen Beetle. Ну а затем появились самостоятельные модели.
Впрочем, «самостоятельными» их можно называть весьма условно. Да, с 1996 года Mitsuoka носит в Японии статус автопроизводителя, но полностью самостоятельная модель у фирмы лишь одна — микрокар
Тем не менее на вычурные машины от Mitsuoka есть спрос. Ярчайший пример — недавно представленный кроссовер Mitsuoka Buddy, построенный на базе Toyota RAV4, но оформленный в стиле Chevrolet K5 Blazer. Модель настолько понравилась покупателям, что её раскупили на два года вперёд! Правда, тут стоит оговориться про малочисленность тиража Buddy: в 2021 году построят 50 таких машин, а в
Zimmer
Эта компания не имеет никакого отношения к композитору Хансу Циммеру, но связана с Mitsuoka — именно модель от Zimmer послужила источником вдохновения для японской Le-Seyde. Своё название фирма получила по фамилии основателей, Пола и Боба Циммеров, которые хотели создавать эпатажные неоклассические автомобили. И в этом деле семейный подряд вполне преуспел.
Основными моделями марки считаются Golden Spirit и Quicksilver. Первая представляла собой глубоко модифицированные Ford Mustang с удлинённой колёсной базой, внешностью в стиле довоенных представительских купе и роскошными интерьерами с кожей и древесиной наивысших сортов. Поскольку пик популярности машин Zimmer пришёлся на
А вот с Quicksilver, в основе которого лежал неоднозначный Pontiac Fiero, всё было сложнее. Модель получилась стильной, но, по понятным причинам, продавать её в автосалонах Ford было невозможно. Более того, 140-сильного мотора явно было маловато для цены в 50 тысяч долларов. К началу
ATS
Все мы любим истории о бунтарях, которые пошли против системы и покорили мир. Потому что такие примеры вдохновляют. К этой когорте добавить бы компанию ATS, но, увы, это невозможно: детище восьми выходцев из Ferrari так и не добилось успехов — ни на гоночных трассах, ни «на гражданке». А уцелевшие экземпляры дорожных ATS 2500 GT, которых в середине
Хотя марку ATS едва ли можно назвать успешной, самим фактом своего появления она навела немало шороху, поэтому в 2014 году два инвестора, Эмануэле Бомбои и Даниэле Маритан, решили её возродить. И в качестве базы для нового суперкара возрождённой компании взяли… к счастью, не автомобиль Ferrari, а, что вполне разумно, машину принципиального соперника Скудерии в
Внешность у ATS GT самобытная, но с множеством отсылок к оригинальному 2500 GT, особенно в районе кормы. Тираж тоже отсылает к машине из
Tesla
Раз уж речь зашла о бунтарях, то как же не вспомнить Илона «я запущу твою тачку на Марс» Маска, который недвусмысленно дал понять и автопроизводителям, и гигантам аэрокосмической отрасли, что времена меняются. Однако до того, как Model S и Model 3 захватили мир, а «Фальконы» начали бороздить просторы вселенной, знаменитая автокомпания выпускала не совсем оригинальные машины.
Самая первая серийная модель Tesla — родстер с креативным названием Roadster, была не чем иным, как очень глубоко модифицированным Lotus Elise.
Согласно контракту, Lotus обязывался предоставить американской фирме 2500 шасси Elise, а дальше инженеры Tesla могли с ними делать всё, что заблагорассудится. Этим они, собственно говоря, и занимались: согласно неофициальной информации, у Elise и Roadster примерно 10 процентов общих деталей. Кузовные панели у электрокара свои, колёсная база больше на пять сантиметров, подполье — тоже новое. Даже дверные карты Лотуса с низкими ручками дверей были заменены!
В период с 2008 по 2012 год было выпущено около 2450 серийных Roadster — остальные носили статус прототипов. Roadster второго поколения, который должен появиться в ближайшие пару лет, ничего общего с Лотусами уже иметь не будет.
Hennessey
Как не будет иметь ни малейшего отношения к Lotus и новый Venom F5, представленный в серийном варианте несколько дней назад. Но это не значит, что новый американский гиперкар не будет связан с Великобританией. Например, карбоновое шасси изготовит фирма Delta Motorsport из Нортгемптоншира. Но всё равно британские корни в F5 не столь очевидны, как в случае с Hennessey Venom GT.
Первый гиперкар компании, установивший массу официальных (и не очень) рекордов, тоже является прямым родственником Lotus, но уже Exige. С британским легковесом у Venom GT взаимозаменяемы и двери, и ветровое стекло, и крыша, и центральная консоль в салоне. Более того, по VIN-номеру все Веномы GT идут именно как Exige, но кто же назовёт Лотусом это почти пятиметровое чудовище с 1217-сильным V8 по центру?
Тираж первого гиперкара Hennessey Performance Engineering, которое до этого носило банальный статус тюнинг-ателье, составил 13 машин (7 купе и 6 спайдеров). Грядущий Venom F5 будет выпустят тиражом вдвое большим.
B Engineering
Что вы сделаете, если в вашем распоряжении окажутся 17 шасси и примерно столько же двигателей от Bugatti EB110? Сразу после того, как решили бы продать их, вы наверняка задумаетесь о том, чтобы собрать машины в кучу и правдами-неправдами их продать уже готовыми. Но выходцы из обанкротившейся в
Вполне вероятно, что вы никогда не видели B Engineering Edonis. И не слышали о нём. Так вот — это среднемоторное купе, создание которого проспонсировал Жан-Марк Борель, бывший вице-президент Bugatti. Модель появилась после того, как Bugatti признали неплатежеспособной, а лицензия на EB110 была продана компании Dauer. Поскольку выпускать EB110 бывшие сотрудники Bugatti больше не имели юридического права, они решили преобразовать «остатки» в Edonis. Но успели собрать всего два экземпляра.
От Bugatti EB110 вызывающий Edonis отличается не только кузовом и салоном, но и двигателем: рабочий объём V12 увеличили с 3,5 литра до 3,8, а четыре турбонаддува уступили место двум нагнетателям. В результате мощность подскочила до 680 лошадиных сил, крутящий момент — до 735 Н·м, а максимальная скорость — до 360 километров в час. EB110, напомним, был на 5 километров в час медленнее.
И пусть Edonis выпущен тиражом всего в два экземпляра, точка в его истории ещё не поставлена. В 2018 году появилась новость о том, что B Engineering при участии американской Casil Motors планирует собрать ещё 15 Эдонисов, которые будут соответствовать новому времени. Хотя в их основе, как и раньше, останется Bugatti из прошлого века. Ведь 15 шасси у B Engineering всё-таки сохранились!
Drako Motors
А вот в Drako Motors не пользуются старыми запасами Fisker Karma. Они закупают серийные экземпляры в хорошем состоянии, заменяют гибридную силовую установку полностью электрической, серьёзно модифицируют подвеску и, наконец, облачают основу в стильный карбоновый обвес от Лоуи Вермеерша. На выходе получается агрессивный Drako GTE, которых построят всего 25 штук. Базовая цена — 1,25 миллиона долларов!
Что же получает покупатель за такие деньги? Прежде всего, продвинутую силовую установку, состоящую из четырёх электромоторов на каждом колесе. Суммарно они развивают 1200 лошадиных сил и до 8880 Н·м крутящего момента. При этом у машины нет ни единого межосевого или центрального дифференциала: тяга на каждом из колёс регулируется с помощью софта.
Из других особенностей модели нельзя не отметить батарею на 90 кВт·ч с жидкостным охлаждением, регулируемые ESP и KERS (рекуператор энергии), а также мощную тормозную систему Brembo. А как без неё при максималке
RUF
Если кто-то и разбирается в хардкорных суперкарах, так это компания Алоиса Руфа. Она, согласно немецкому реестру, тоже считается автопроизводителем, и неспроста: далеко не все автомобили RUF являются просто глубоко модифицированными Porsche с собственными VIN-номерами. У марки есть и автомобили, которые имеют мало общего с привычными Porsche 911!
Например, новые CTR и SCR (листайте галерею выше). Кажется, что это — стилизованные под неоклассические Porsche 911 в кузове 964. Но нет. Оба суперкара являются самостоятельной разработкой RUF и построены на базе оригинального карбонового монокока. Да, моторы у них имеют связь с Porsche (RUF SCR, например, располагает почти стоковым агрегатом от 991.2 GT3 RS), но RUF всё-таки компания небольшая, а даже гиганты, вроде Opel и BMW, не всегда используют агрегаты собственной разработки.
Просто компания RUF очень трепетно относится к своей истории, что прослеживается в социальных сетях. В этом плане на них похож ещё один немецкий автопроизводитель, которого на постсоветском пространстве большинство людей считает обыкновенным тюнинг-ателье.
Alpina
Как и RUF, Alpina не сразу получила от немецкого Министерства транспорта статус автопроизводителя. В случае с маркой из Бухлоэ это случилось лишь в 1983 году. Столь престижного звания компания Alpina добилась благодаря высокой доле, собственно, «производства». Да, Alpina строит машины на базе моделей BMW, но перебранные вручную двигатели, перешитые салоны, перенастроенная подвеска — всё это делает марку полноценным автопроизводителем со своими VIN-номерами.
При этом автомобили Alpina едва ли можно назвать прямыми конкурентами BMW M: машины бренда сконцентрированы на роскоши, комфорте и легкодоступной мощности, а автомобили линейки М вполне могут этим пожертвовать ради скорости и управляемости. Правда, такой подход нравится не всем. Например, Джереми Кларксону не по душе Alpina Roadster V8 на базе Z8, ведь машину оснастили более «гражданским» мотором М62, а также пятиступенчатой автоматической коробкой передач.
И модельный ряд Alpina не полностью тождественен линейке BMW: Alpina не берётся за компактные модели, компактвэны и большинство кроссоверов.
Brabus
Отношения между BMW и Alpina примерно такие же, как между Mercedes-Benz и Brabus — партнёрство, сотрудничество, мир-дружба-жвачка. Именно благодаря помощи Brabus у автомобилей Smart появились спортивные версии. И именно благодаря Brabus классические Мерседесы могут получить вторую молодость. Ведь компания не только натягивает на Гелендевагены карбоновые обвесы и доводит мощность всех моделей до абсурдных величин, а ещё и реставрирует ретрокары. Причём делает это чуть ли не лучше всех в мире. Поэтому отреставрированные Брабусом экземпляры стоят космических денег.
Статус автопроизводителя Brabus, как и Alpina, получил благодаря большой доле модификаций и ручного труда, хотя в сознании большинства фирма из Ботропа была и остаётся тюнинг-ателье. Что, в общем-то, тоже справедливо: самостоятельных моделей у Brabus нет, зато имеется кит чуть ли не для каждого известного Мерседеса.
При этом Brabus постепенно расширяется и открывает компании-сателлиты: например, фирму Startech, которая работает с американскими и британскими марками. Может, и уникальная модель уже не за горами?