Генномодифицированные: автопроизводители, которые переделывают чужие машины

Впрочем, «самостоятельными» их можно называть весьма условно. Да, с 1996 года Mitsuoka носит в Японии статус автопроиз­водителя, но полностью само­стоятельная модель у фирмы лишь одна — микрокар К-1 и его вариации. Даже сверх­противо­речивое купе Orochi не является полностью само­стоятель­ной моделью: в его основе лежит платформа Honda NSX первого поколения. Что уж говорить про другие творения. Модель Himico — это стилизо­ванная под британские родстеры 1960-х Mazda MX-5, Ryugi — перелицо­ванная Corolla, а Le-Seyde – очень странная Silvia S15.

Тем не менее на вычурные машины от Mitsuoka есть спрос. Ярчайший пример — недавно представ­ленный кроссовер Mitsuoka Buddy, построенный на базе Toyota RAV4, но оформ­ленный в стиле Chevrolet K5 Blazer. Модель настолько понравилась покупателям, что её раскупили на два года вперёд! Правда, тут стоит оговориться про мало­числен­ность тиража Buddy: в 2021 году построят 50 таких машин, а в 2022-м – 150 штук.