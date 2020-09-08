Продажи подержанных автомобилей в США рекордно выросли с 2007 года
Дмитрий Елизаров
Аналитики зафиксировали резкий всплеск активности покупателей на вторичном автомобильном рынке, передаёт New York Times. Эксперты связывают это с опасениями американцев перед коронавирусом, а также с дефицитом новых машин.
В июне американские дилеры, торгующие автомобилями с пробегом, продали около 1,2 миллиона легковых машин и пикапов. Это не только на 22% больше, чем в июне
2019-го,но и самый высокий месячный показатель за период с 2007 года.
Вместе с ростом покупательской активности на вторичке зафиксирован и взлёт цен: только за июль средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличилась более чем на 16%.
Эксперты связывают эти высокие цифры в первую очередь с опасениями граждан на фоне пандемии: те американцы, кто ранее для повседневных поездок использовали общественный транспорт, такси или услуги каршеринга, сейчас предпочитают обзаводиться собственными автомобилями, чтобы минимизировать угрозу заражения.
Ещё один фактор, заставляющий покупателей обращаться именно на вторичный рынок, — возможный дефицит новых автомобилей, связанный с двухмесячным простоем заводов основных американских производителей. Избавляться от своих старых машин автовладельцев подстёгивают и дилеры, которым необходимо поправить собственное финансовое положение. Наконец, многие американцы в этой нестабильной ситуации предпочитают сэкономить, купив автомобиль с пробегом вместо нового.
Аналитики ресурса iSeeCars заявили, что в среднем продажа подержанной машины в период пандемии у владельца занимала 69 дней. Однако исследователи выделили 10 моделей, которые продавались примерно в полтора раза быстрее.
Лидером рейтинга стала Tesla Model 3: на её реализацию требовалось всего 29 дней. Кроме неё, в список вошли (в порядке увеличения) BMW X6, Subaru BRZ, Toyota Yaris, Honda Civic, Tesla Model X, Infiniti Q60, Honda Accord, Toyota Corolla, а замкнула десятку Tesla Model S с результатом в 51 день.
Вторичный рынок России тоже бьёт рекорды: по июля продажи выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 33,7% по сравнению с июнем 2020-го. Это рекордный результат за последние пять лет.
При этом аналитики Авто.Ру выяснили, что за время режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, изменилась сама структура спроса: активность покупателей в премиальном сегменте была выше, чем в массовом, а интерес потенциальных покупателей к люксовым маркам даже вырос — как на рынке новых автомобилей, так и среди машин с пробегом.
Опрос Авто.Ру, проведённый в середине лета, продемонстрировал, что россияне предпочитают передвигаться на личном транспорте: автомобилям отдали предпочтение более 90% опрошенных из тех, у кого они имеются в собственности, и две трети участников опроса, у которых машин нет. В качестве альтернативы личному автомобилю участники опроса чаще всего называли такси, каршеринг и общественный транспорт.