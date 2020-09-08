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Продажи подержанных автомобилей в США рекордно выросли с 2007 года

Новости

Дмитрий Елизаров

Аналитики зафиксировали резкий всплеск активности покупателей на вторичном авто­мобильном рынке, передаёт New York Times. Эксперты связывают это с опасениями американцев перед коронавирусом, а также с дефицитом новых машин.

  • В июне американские дилеры, торгующие авто­мобилями с пробегом, продали около 1,2 миллиона легковых машин и пикапов. Это не только на 22% больше, чем в июне 2019-го, но и самый высокий месячный показатель за период с 2007 года.

  • Вместе с ростом покупательской активности на вторичке зафиксирован и взлёт цен: только за июль средняя стоимость авто­мобиля с пробегом увеличилась более чем на 16%.

  • Эксперты связывают эти высокие цифры в первую очередь с опасениями граждан на фоне пандемии: те американцы, кто ранее для повсе­дневных поездок использовали общественный транс­порт, такси или услуги каршеринга, сейчас пред­почитают обзаводиться собственными авто­мобилями, чтобы миними­зировать угрозу заражения.

  • Ещё один фактор, заставляющий покупателей обращаться именно на вторичный рынок, — возможный дефицит новых авто­мобилей, связанный с двух­месячным простоем заводов основных американских произво­дителей. Избавляться от своих старых машин авто­владельцев подстёгивают и дилеры, которым необходимо поправить собственное финансовое положение. Наконец, многие американцы в этой нестабильной ситуации предпочитают сэкономить, купив автомобиль с пробегом вместо нового.

  • Аналитики ресурса iSeeCars заявили, что в среднем продажа подер­жанной машины в период пандемии у владельца занимала 69 дней. Однако исследо­ватели выделили 10 моделей, которые продавались примерно в полтора раза быстрее. 

  • Лидером рейтинга стала Tesla Model 3: на её реализацию требовалось всего 29 дней. Кроме неё, в список вошли (в порядке увеличения) BMW X6, Subaru BRZ, Toyota Yaris, Honda Civic, Tesla Model X, Infiniti Q60, Honda Accord, Toyota Corolla, а замкнула десятку Tesla Model S с результатом в 51 день.

  • Вторичный рынок России тоже бьёт рекорды: по июля продажи выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 33,7% по сравнению с июнем 2020-го. Это рекордный результат за последние пять лет.

  • При этом аналитики Авто.Ру выяснили, что за время режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, изменилась сама структура спроса: активность покупателей в премиальном сегменте была выше, чем в массовом, а интерес потенциальных покупателей к люксовым маркам даже вырос — как на рынке новых автомобилей, так и среди машин с пробегом.

  • Опрос Авто.Ру, проведённый в середине лета, продемонстрировал, что россияне предпочитают передвигаться на личном транспорте: автомобилям отдали предпочтение более 90% опрошенных из тех, у кого они имеются в собственности, и две трети участников опроса, у которых машин нет. В качестве альтернативы личному автомобилю участники опроса чаще всего называли такси, каршеринг и обще­ственный транспорт.

Так всё-таки новый или подержанный?

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