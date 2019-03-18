Что ждёт рынок новых автомобилей в 2019 году
В 2018 году в России продано 1,6 млн новых машин – это на 8 процентов больше, чем годом ранее, но всё ещё далеко от докризисных показателей, когда в год продавалось до 2,8 млн автомобилей. Что будет с рынком новых автомобилей в 2019 году?
Будет падать?
Пессимистичный прогноз основан на нескольких факторах, способных негативно сказаться на динамике продаж. В первую очередь, это рост цен на автомобили и их комплектующие, который начался из-за высоких курсов валют и увеличения НДС. При этом поменялись схемы субсидирования автопроизводителей — сократились налоговые и таможенные льготы, а повышение ключевой ставки Центрального Банка России привело к росту кредитных ставок.
Одновременно с этим в 2019 году продолжат падать реальные доходы населения. На фоне удорожания машин и кредитов это ещё один серьёзный удар для рынка. Кроме того, в России сокращается экономически активное население, а жители Москвы и Санкт-Петербурга начинают отказываться от собственных машин в пользу такси и каршеринга. Эта тенденция скоро придёт и в другие крупные города страны.
Есть и хорошие новости: факторы, поддерживающие продажи новых автомобилей
Рост продаж способен обеспечить отложенный спрос, который долгое время накапливался на рынке и не успел полностью реализоваться в 2018 году. Четыре года низких показателей продаж привели к тому, что сильно сократилось количество машин с небольшим пробегом от первого владельца – именно они традиционно составляют конкуренцию новым автомобилям. А это значит, новые машины на фоне недостаточного предложения подержанных автомобилей получат конкурентное преимущество.
С 1 марта возобновлено действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупателям предоставляется скидка на покупку новой машины российской сборки не дороже 1 миллиона рублей.
И всё же — рост или падение?
Тщательно изучив эти и другие важные показатели экономики – цену нефти, курсы валют, ВВП на душу населения, – аналитики Авто.ру предполагают, что к концу 2019 года российский рынок новых автомобилей прибавит около 3 процентов. Однако в дальнейшем при отсутствии серьёзных изменений в экономической ситуации следует ожидать сокращения продаж до 1,5–1,55 млн штук к 2021 году.
Наиболее оптимистичный сценарий предполагает, что рынок продолжит расти, и к 2021 году количество проданных новых автомобилей превысит 2 млн. Негативный сценарий предусматривает падение продаж уже в текущем году, а к 2021 году спрос вернётся на уровень 2016-го (1,25 млн штук). В этом случае можно ждать усиления мер государственной поддержки рынка новых автомобилей.