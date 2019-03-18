Что ждёт рынок новых автомобилей в 2019 году

Есть и хорошие новости: факторы, поддерживающие продажи новых автомобилей

Рост продаж способен обеспечить отложенный спрос, который долгое время накапливался на рынке и не успел полностью реализоваться в 2018 году. Четыре года низких показателей продаж привели к тому, что сильно сократилось количество машин с небольшим пробегом от первого владельца – именно они традиционно составляют конкуренцию новым автомобилям. А это значит, новые машины на фоне недостаточного предложения подержанных автомобилей получат конкурентное преимущество.

С 1 марта возобновлено действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупателям предоставляется скидка на покупку новой машины российской сборки не дороже 1 миллиона рублей.

И всё же — рост или падение?

Тщательно изучив эти и другие важные показатели экономики – цену нефти, курсы валют, ВВП на душу населения, – аналитики Авто.ру предполагают, что к концу 2019 года российский рынок новых автомобилей прибавит около 3 процентов. Однако в дальнейшем при отсутствии серьёзных изменений в экономической ситуации следует ожидать сокращения продаж до 1,5–1,55 млн штук к 2021 году.

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает, что рынок продолжит расти, и к 2021 году количество проданных новых автомобилей превысит 2 млн. Негативный сценарий предусматривает падение продаж уже в текущем году, а к 2021 году спрос вернётся на уровень 2016-го (1,25 млн штук). В этом случае можно ждать усиления мер государственной поддержки рынка новых автомобилей.