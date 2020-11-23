Неликвид: крутые машины, которые никто не покупал

Навести шороху на немецком Нюрбургринге — одна из идей, что толкают на создание ограниченной серии спортивных машин. Для компании Jaguar в 2017 году такой серией стал XE SV Project 8 — бизнес-седан на стероидах, предназ­наченный для установ­ления рекордов круга. И надо заметить, четырёх­дверка вышла настолько дикой, что с порога заявила о себе как о самом мощном дорожном «Ягуаре». Пяти­литровый V8, увенчанный компрес­сором, развивал 600 лошадиных сил, чего было достаточно, чтобы превзойти не только немецкие BMW и Mercedes-Benz, но и собственного предка в лице 550-сильного суперкупе XJ220. Чем не заявочка на успех?

Jaguar пообещал сделать 300 машин, и пока клиенты готовили деньги, Project 8 навестил несколько именитых гоночных треков и дважды стал рекордс­меном Нордшляйфе, обойдя монстров вроде Ferrari 488, Nissan GT-R и Dodge Viper ACR. Однако спустя три года выяснилось, что ограни­ченная серия так и не была распродана, супер­быстрые седаны оказались не нужны. Отличной иллюстрацией провала стало объявление о продаже сразу трёх экзем­пляров Project 8 в американском штате Вирджиния. В марте отчаяв­шийся найти покупателей дилер предложил за машины невероятную скидку в 30 с лишним тысяч долларов — лишь бы, наконец, хлопнуть по рукам. А совсем недавно на площадке онлайн-аукционов всплыл ещё один, почти новый суперседан. Экзем­пляр с пробегом 1300 километров оценили в 80 тысяч долларов. Для понимания: на момент премьеры за XE SV Project 8 просили 187 тысяч долларов.