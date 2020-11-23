Мотоциклы Jawa: краткая история и гид по моделям

Неликвид: крутые машины, которые никто не покупал

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Константин Новацкий

«Весь тираж распродан до премьеры». Знакомая фраза? Обычно ей заканчи­вается новость о появлении очередного гиперкара Lamborghini, Ferrari или Bugatti. Но далеко не всякий спортивный, быстрый или просто горячий автомо­биль обретает популяр­ность, едва появив­шись в продаже. Бывает, что совер­шенно особенная машина долго остаётся без покупателя. Собрали несколько таких спорткаров-неудачников. За каждый из них обидно по-своему...

Jaguar XE Project 8

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Навести шороху на немецком Нюрбургринге — одна из идей, что толкают на создание ограниченной серии спортивных машин. Для компании Jaguar в 2017 году такой серией стал XE SV Project 8 — бизнес-седан на стероидах, предназ­наченный для установ­ления рекордов круга. И надо заметить, четырёх­дверка вышла настолько дикой, что с порога заявила о себе как о самом мощном дорожном «Ягуаре». Пяти­литровый V8, увенчанный компрес­сором, развивал 600 лошадиных сил, чего было достаточно, чтобы превзойти не только немецкие BMW и Mercedes-Benz, но и собственного предка в лице 550-сильного суперкупе XJ220. Чем не заявочка на успех?

Jaguar пообещал сделать 300 машин, и пока клиенты готовили деньги, Project 8 навестил несколько именитых гоночных треков и дважды стал рекордс­меном Нордшляйфе, обойдя монстров вроде Ferrari 488, Nissan GT-R и Dodge Viper ACR. Однако спустя три года выяснилось, что ограни­ченная серия так и не была распродана, супер­быстрые седаны оказались не нужны. Отличной иллюстрацией провала стало объявление о продаже сразу трёх экзем­пляров Project 8 в американском штате Вирджиния. В марте отчаяв­шийся найти покупателей дилер предложил за машины невероятную скидку в 30 с лишним тысяч долларов — лишь бы, наконец, хлопнуть по рукам. А совсем недавно на площадке онлайн-аукционов всплыл ещё один, почти новый суперседан. Экзем­пляр с пробегом 1300 километров оценили в 80 тысяч долларов. Для понимания: на момент премьеры за XE SV Project 8 просили 187 тысяч долларов.

Lexus LFA

Проект LFA (Lexus Future Apex) для японского концерна стал чем-то вроде собствен­ного космиче­ского корабля. Идея идеальной спортивной машины выкристалли­зовалась в далёком 2000-м, но серийным гоночное купе стало лишь через десять лет — пройдя множество стадий, включая полную перера­ботку концепции, а также несколько раз сменив внешность (листайте фото).

Lexus LF-A Concept, 2005
Lexus LF-A Concept, 2005
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Lexus LF-A Concept, 2005

Когда японцы утвердились в своём окончатель­ном «готово», машину можно было под­хваты­вать и нести в музей — настолько сложной и технически изощрённой оказалась работа с шильдиком Lexus, предназ­наченная всего лишь для продажи на рынке. Как водится, пришлось долго намекать клиентам, что создатели пере­старались и теперь покупатель должен соответ­ствовать покупке, а никак не наоборот.

Серийный Lexus LFA
Серийный Lexus LFA
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Серийный Lexus LFA

Тело LFA — смесь самостоятельно плетённого Тойотой угле­пластика и алюминия в почти аптечных пропорциях. Располо­женный в передней части мотор — созданный с участием Yamaha и собранный всего двумя руками 4,8-литровый V10 — безо всякого наддува и выдаёт 560 лошадиных сил. Что, с учётом массы машины в 1480 кг, давало потрясную энерго­вооружённость в 380 сил на тонну. Добавим сюда особую роботи­зиро­ванную коробку передач в задней части, особые карбоно­вые тормоза, особенную подвеску на двойных поперечных рычагах с алмазным покрытием внутренних частей аморти­заторов, особенную аэро­динамику, включая активные элементы, особенно лёгкий интерьер со странным располо­жением подушек безопас­ности (в руле эйрбег не помещался, и его засунули в ремень безопас­ности) — и получим конст­рукторский проект «для себя». Выпускную работу инженера-отличника. 

Несмотря на первичные заявления Lexus об удачно сбытой партии суперкаров, донельзя инноваци­онный проект тиражом в 500 машин продол­жает находить редких клиентов. А всплы­вающие на аукци­онных площадках или найденные на складах машины зачастую не пробежали и сотни километров. LFA стал для компании слишком амбици­озным и чересчур дорогим проектом, и даже его высокая цена — в районе 400 тысяч долларов за штуку — не окупала ровным счётом ничего.

SRT Viper

Рождение нового «Вайпера» в 2012 году хоро­шенько встряхнуло Америку: леген­дарная «Гадюка» снова в деле! Дизайнеры не подвели с узнава­емым силуэтом (невероятно длинный капот, покатая крыша, задранный вверх хвостик на корме и хитрый прищур оптики), змея на эмблеме получила собственное имя Страйкер, а начинка в очередной раз заставила понерв­ничать облада­телей Мустангов и Корветов: модерни­зированный 8,4-литровый атмо­сферный V10 развивал 640 лошадиных сил, а механиче­ская коробка Tremec от боевого Camaro и задний привод позволяли достигать «сотни» через 3,9 секунды после старта «в пол» и выходить на предельные 330 км/ч. Более того, впервые в своей истории Вайпер получил систему стабили­зации и современный интерьер, в котором приятно находиться. Спорткар стал по-настоящему друже­ственным к своему обладателю.

Dodge Viper ACR
Dodge Viper ACR
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Dodge Viper ACR

Отделившийся к тому времени от основного Dodge спортбренд SRT был готов продавать купе пачками, несмотря на исторически умеренный спрос на модель, а также неслабую цену в 100 тысяч долларов. Но вскоре дела пошли по пессими­стичному сценарию. Вайперы со скрипом находили покупателя, а возрож­дение Corvette Stingray больно ударило по Dodge и SRT. Пытаясь откалибровать спрос/предло­жение, компания на время сократила объём произ­водства, а затем на пару месяцев остановила сборочный конвейер. Вдобавок купе для большей узнава­емости вернули историческое имя Dodge. Не сработало...

В 2017 году по модели пришёлся ещё один удар — уже от новых правил безопас­ности, по которым продажа машин без надувных подушек-занавесок была запрещена. В итоге тот год стал для «Гадюки» последним. Подняла ли остановка произ­водства ажиотаж? Увы, нет — вплоть до настоящего момента в США появляются нерас­проданные экземпляры SRT.

Alfa Romeo 4C

Красивый, лёгкий и очень шустрый малыш от Alfa Romeo в 2013 году обещал пере­вернуть пред­став­ление о спорткарах и значи­тельно укрепить имидж итальянской марки. Показанный на салоне в Женеве средне­моторный 4С совмещал инжиниринг и выдумку, простоту и хитрость, техно­логии из мира Формулы-1 и экономию. Двух­местный соперник Porsche Cayman был построен вокруг карбоновой пассажир­ской капсулы, а на роль силового агрегата был выбран крошечный 1,75-литровый четырёх­цилиндровый турбомотор с отдачей 240 лошадиных сил. Двигатель, состыко­ванный с «роботом», помещался сразу за спинками кресел, а прямо за ним был отформован 110-литровый багажный «отсек». Кузовные панели на носу в угоду экономии и жёсткости кузова были жёстко прикру­чены — никакого допол­нитель­ного отсека там не планиро­валось вообще. А рулевое управ­ление сделали класси­ческим, безо всяких усилителей. Получился по-настоящему «трушный» компактный спорткар для драйвера-пуриста. Причём очень эффектный внешне.

Alfa Romeo 4C Concept
Alfa Romeo 4C Concept
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Alfa Romeo 4C Concept

Вскоре после вывода на рынок к двух­местному купе Alfa Romeo добавила родстер 4C Spider — и он-то продер­жался дольше, поскольку в 2018-м итальянцы приняли решение закончить произ­водство закрытой двухдверки. Причиной стал низкий спрос, не идущий в сравнение с популяр­ностью компактного спорт­семейства Porsche: на протяжении нескольких лет на одном из главных рынков, США, «Альфа» прода­валась в три-четыре раза хуже «немцев».

DeLorean DMC-12

Громкую историю легендарного «нержавеющего» купе DMC-12 знают примерно все. Эффектный средне­моторник с некрашеным кузовом работы Джорд­жетто Джуджаро по сей день выглядит невероятно гармо­ничным и желанным.

DSV Prototype, 1976
DSV Prototype
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DSV Prototype, 1976

Но в далёких 80-х склады с произве­дёнными, нерас­проданными, а зачастую и возвращён­ными для ремонта «Делоре­анами» опустошались очень медленно. Помимо кучи проблем с бизнесом, объявленная основате­лем компании DMC цена в 25 000 долларов была слишком велика для тех лет. За такие деньги у дилера Chevrolet можно было подыскать сразу два купе, чьи моторы были всяко лучше 150-сильного 2,9-литрового V6 от Peugeot, ещё и в компании со старым трёх­ступен­чатым «автоматом». К моменту, когда в 1983 году бизнес несчастного Джона Делореана оконча­тельно потерпел фиаско, на фабрике в Северной Ирландии остава­лось около пары тысяч нереализо­ванных купе, или около четверти всего объёма выпуска. 

По счастью, время этих машин пришло чуть позже, как только модель обрела мировую извест­ность. До сих пор, несмотря на значитель­ный временной промежуток, относи­тельно свежие экзем­пляры DMC-12 всплывают на площадках аукционов. За несколько машин с последних торгов просили от 30 до 50 тысяч долларов.

История обошлась с этими машинами несправедливо?

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