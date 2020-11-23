Неликвид: крутые машины, которые никто не покупал
Константин Новацкий
«Весь тираж распродан до премьеры». Знакомая фраза? Обычно ей заканчивается новость о появлении очередного гиперкара Lamborghini, Ferrari или Bugatti. Но далеко не всякий спортивный, быстрый или просто горячий автомобиль обретает популярность, едва появившись в продаже. Бывает, что совершенно особенная машина долго остаётся без покупателя. Собрали несколько таких спорткаров-неудачников. За каждый из них обидно по-своему...
Jaguar XE Project 8
Навести шороху на немецком Нюрбургринге — одна из идей, что толкают на создание ограниченной серии спортивных машин. Для компании Jaguar в 2017 году такой серией стал XE SV Project 8 — бизнес-седан на стероидах, предназначенный для установления рекордов круга. И надо заметить, четырёхдверка вышла настолько дикой, что с порога заявила о себе как о самом мощном дорожном «Ягуаре». Пятилитровый V8, увенчанный компрессором, развивал 600 лошадиных сил, чего было достаточно, чтобы превзойти не только немецкие BMW и Mercedes-Benz, но и собственного предка в лице 550-сильного суперкупе XJ220. Чем не заявочка на успех?
Jaguar пообещал сделать 300 машин, и пока клиенты готовили деньги, Project 8 навестил несколько именитых гоночных треков и дважды стал рекордсменом Нордшляйфе, обойдя монстров вроде Ferrari 488, Nissan
Lexus LFA
Проект LFA (Lexus Future Apex) для японского концерна стал чем-то вроде собственного космического корабля. Идея идеальной спортивной машины выкристаллизовалась в далёком
Когда японцы утвердились в своём окончательном «готово», машину можно было подхватывать и нести в музей — настолько сложной и технически изощрённой оказалась работа с шильдиком Lexus, предназначенная всего лишь для продажи на рынке. Как водится, пришлось долго намекать клиентам, что создатели перестарались и теперь покупатель должен соответствовать покупке, а никак не наоборот.
Тело LFA — смесь самостоятельно плетённого Тойотой углепластика и алюминия в почти аптечных пропорциях. Расположенный в передней части мотор — созданный с участием Yamaha и собранный всего двумя руками 4,8-литровый V10 — безо всякого наддува и выдаёт 560 лошадиных сил. Что, с учётом массы машины в 1480 кг, давало потрясную энерговооружённость в 380 сил на тонну. Добавим сюда особую роботизированную коробку передач в задней части, особые карбоновые тормоза, особенную подвеску на двойных поперечных рычагах с алмазным покрытием внутренних частей амортизаторов, особенную аэродинамику, включая активные элементы, особенно лёгкий интерьер со странным расположением подушек безопасности (в руле эйрбег не помещался, и его засунули в ремень безопасности) — и получим конструкторский проект «для себя». Выпускную работу инженера-отличника.
Несмотря на первичные заявления Lexus об удачно сбытой партии суперкаров, донельзя инновационный проект тиражом в 500 машин продолжает находить редких клиентов. А всплывающие на аукционных площадках или найденные на складах машины зачастую не пробежали и сотни километров. LFA стал для компании слишком амбициозным и чересчур дорогим проектом, и даже его высокая цена — в районе 400 тысяч долларов за штуку — не окупала ровным счётом ничего.
SRT Viper
Рождение нового «Вайпера» в 2012 году хорошенько встряхнуло Америку: легендарная «Гадюка» снова в деле! Дизайнеры не подвели с узнаваемым силуэтом (невероятно длинный капот, покатая крыша, задранный вверх хвостик на корме и хитрый прищур оптики), змея на эмблеме получила собственное имя Страйкер, а начинка в очередной раз заставила понервничать обладателей Мустангов и Корветов: модернизированный 8,4-литровый атмосферный V10 развивал 640 лошадиных сил, а механическая коробка Tremec от боевого Camaro и задний привод позволяли достигать «сотни» через 3,9 секунды после старта «в пол» и выходить на предельные
Отделившийся к тому времени от основного Dodge спортбренд SRT был готов продавать купе пачками, несмотря на исторически умеренный спрос на модель, а также неслабую цену в 100 тысяч долларов. Но вскоре дела пошли по пессимистичному сценарию. Вайперы со скрипом находили покупателя, а возрождение Corvette Stingray больно ударило по Dodge и SRT. Пытаясь откалибровать спрос/предложение, компания на время сократила объём производства, а затем на пару месяцев остановила сборочный конвейер. Вдобавок купе для большей узнаваемости вернули историческое имя Dodge. Не сработало...
В 2017 году по модели пришёлся ещё один удар — уже от новых правил безопасности, по которым продажа машин без надувных подушек-занавесок была запрещена. В итоге тот год стал для «Гадюки» последним. Подняла ли остановка производства ажиотаж? Увы, нет — вплоть до настоящего момента в США появляются нераспроданные экземпляры SRT.
Alfa Romeo 4C
Красивый, лёгкий и очень шустрый малыш от Alfa Romeo в 2013 году обещал перевернуть представление о спорткарах и значительно укрепить имидж итальянской марки. Показанный на салоне в Женеве среднемоторный 4С совмещал инжиниринг и выдумку, простоту и хитрость, технологии из мира Формулы-1 и экономию. Двухместный соперник Porsche Cayman был построен вокруг карбоновой пассажирской капсулы, а на роль силового агрегата был выбран крошечный 1,75-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с отдачей 240 лошадиных сил. Двигатель, состыкованный с «роботом», помещался сразу за спинками кресел, а прямо за ним был отформован 110-литровый багажный «отсек». Кузовные панели на носу в угоду экономии и жёсткости кузова были жёстко прикручены — никакого дополнительного отсека там не планировалось вообще. А рулевое управление сделали классическим, безо всяких усилителей. Получился по-настоящему «трушный» компактный спорткар для драйвера-пуриста. Причём очень эффектный внешне.
Вскоре после вывода на рынок к двухместному купе Alfa Romeo добавила родстер 4C Spider — и он-то продержался дольше, поскольку в
DeLorean DMC-12
Громкую историю легендарного «нержавеющего» купе
Но в далёких 80-х склады с произведёнными, нераспроданными, а зачастую и возвращёнными для ремонта «Делореанами» опустошались очень медленно. Помимо кучи проблем с бизнесом, объявленная основателем компании DMC цена в 25 000 долларов была слишком велика для тех лет. За такие деньги у дилера Chevrolet можно было подыскать сразу два купе, чьи моторы были всяко лучше 150-сильного 2,9-литрового V6 от Peugeot, ещё и в компании со старым трёхступенчатым «автоматом». К моменту, когда в 1983 году бизнес несчастного Джона Делореана окончательно потерпел фиаско, на фабрике в Северной Ирландии оставалось около пары тысяч нереализованных купе, или около четверти всего объёма выпуска.
По счастью, время этих машин пришло чуть позже, как только модель обрела мировую известность. До сих пор, несмотря на значительный временной промежуток, относительно свежие экземпляры