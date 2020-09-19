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Итальянцы превратили Ferrari в ретрокупе с плавником в честь стримлайнеров 1930-х

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Михаил Кондратьев

Итальянское ателье Carrozzeria Touring Superleggera рассекретило новую лимити­рованную модель — 740-сильную двухдверку Aero 3 на базе Ferrari, посвящённую стрим­лайнерам 1930-х. Выпуск ограничится 15 экзем­плярами, которые будут заметно отличаться между собой стили­стическими элементами. Первые снимки Aero 3 опубликовало издание Classic Driver.

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  • Внешний вид новинки продиктован моделями вроде BMW 328 Mille Miglia Touring Coupe — двухдверками-стрим­лайнерами с необычными для своего времени обтека­емыми кузовами. Aero 3 в ателье называют своим современным видением этого стиля. Первый экземпляр, в соответ­ствии с пожеланиями покупателя, выполнен в духе Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Aerodinamica — участника гонки в Ле-Мане 1938 года.

  • На постройку двухдверки ушло свыше 5 ­тысяч часов работы. При этом массивный плавник позади — это исключи­тельно декоративный элемент без какого-либо аэро­динамиче­ского смысла.

  • В Carrozzeria Touring Superleggera не уточняют, на базе какой именно Ferrari построен Aero 3, однако, судя по почти идентичной передней панели и характери­стикам 6,3-литрового двигателя V12, основой послужила F12 Berlinetta. У «донорской» двухдверки разгон с места до 100 км/ч занимает 3,1 секунды при 340 км/ч максимальной скорости.

  • Стоимость Aero 3 не называется, но известно, что в ателье уже готовят два следующих клиентских (купленных) экзем­пляра, которые будут сильно отличаться от первого купе. Публичная премьера новинки состоится в рамках конкурса элегант­ности Salon Prive, который пройдёт в Блен­хеймском дворце на окраине Вудстока 23–26 сентября.

Как вам новая работа именитого ателье?

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