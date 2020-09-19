Итальянцы превратили Ferrari в ретрокупе с плавником в честь стримлайнеров 1930-х
Михаил Кондратьев
Итальянское ателье Carrozzeria Touring Superleggera рассекретило новую лимитированную модель — 740-сильную двухдверку Aero 3 на базе Ferrari, посвящённую стримлайнерам
Внешний вид новинки продиктован моделями вроде BMW 328 Mille Miglia Touring Coupe — двухдверками-стримлайнерами с необычными для своего времени обтекаемыми кузовами. Aero 3 в ателье называют своим современным видением этого стиля. Первый экземпляр, в соответствии с пожеланиями покупателя, выполнен в духе Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Aerodinamica — участника гонки в
Ле-Мане1938 года.
На постройку двухдверки ушло свыше 5 тысяч часов работы. При этом массивный плавник позади — это исключительно декоративный элемент без какого-либо аэродинамического смысла.
В Carrozzeria Touring Superleggera не уточняют, на базе какой именно Ferrari построен Aero 3, однако, судя по почти идентичной передней панели и характеристикам 6,3-литрового двигателя V12, основой послужила F12 Berlinetta. У «донорской» двухдверки разгон с места до
100 км/чзанимает 3,1 секунды при 340 км/чмаксимальной скорости.
Стоимость Aero 3 не называется, но известно, что в ателье уже готовят два следующих клиентских (купленных) экземпляра, которые будут сильно отличаться от первого купе. Публичная премьера новинки состоится в рамках конкурса элегантности Salon Prive, который пройдёт в Бленхеймском дворце на окраине Вудстока 23–26 сентября.