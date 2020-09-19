Итальянцы превратили Ferrari в ретрокупе с плавником в честь стримлайнеров 1930-х

Внешний вид новинки продиктован моделями вроде BMW 328 Mille Miglia Touring Coupe — двухдверками-стрим­лайнерами с необычными для своего времени обтека­емыми кузовами. Aero 3 в ателье называют своим современным видением этого стиля. Первый экземпляр, в соответ­ствии с пожеланиями покупателя, выполнен в духе Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Aerodinamica — участника гонки в Ле-Мане 1938 года.

На постройку двухдверки ушло свыше 5 ­тысяч часов работы. При этом массивный плавник позади — это исключи­тельно декоративный элемент без какого-либо аэро­динамиче­ского смысла.

В Carrozzeria Touring Superleggera не уточняют, на базе какой именно Ferrari построен Aero 3, однако, судя по почти идентичной передней панели и характери­стикам 6,3-литрового двигателя V12, основой послужила F12 Berlinetta. У «донорской» двухдверки разгон с места до 100 км/ч занимает 3,1 секунды при 340 км/ч максимальной скорости.