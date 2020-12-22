Этот Porsche разбирали по винтику уже 78 раз, но это не связано с поломками

Среднемоторный Porsche Carrera GT, считавшийся флагманом марки в начале двухтысячных, выпускался лишь три года — за это время собрали только 1270 экземпляров. В Porsche считают, что дилерские центры компании должны быть готовы к обслуживанию тех машин, что дожили до наших дней, и поэтому в техническом центре компании в Атланте организуют особый тренинг по ремонту редкой модели.

Для этого центр располагает специально выделенным экземпляром Carrera GT, выпущенным в 2004 году, и единственным инженером-инструктором, которого зовут Боб Гамильтон. Четыре раза в год он проводит четырёхдневные курсы для технических специалистов сервисных центров, причём в каждой группе не может быть больше шести курсантов. В ходе тренинга суперкар разбирают практически до основания, включая снятие кузовных панелей.

За 16 лет, которые в программе обучения Porsche существует этот тренинг, подопытный Carrera GT проехал немногим более 2300 километров, но разбирали его по данным издания уже 78 раз.