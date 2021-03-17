Американца, разбившего на редком Porsche 5 машин, отпустили
Кирилл Малышев
В США закрыли без предъявления обвинений дело по прошлогодней аварии в Нью-Йорке с участием суперкара Porsche Carrera GT, передаёт Carscoops. Водитель суперкара повредил пять машин и пытался скрыться с места аварии.
Управлявшего Porsche Бенджамина Чена арестовали сразу после ДТП 7 апреля 2020 года. Его подозревали в неосторожном вождении и употреблении наркотиков. Однако суд постановил, что вина не может быть доказана без возникновения сомнений. А они трактуются в пользу обвиняемого.
Чен не справился с управлением Каррерой и въехал в два автомобиля. После этого, несмотря на вдребезги разбитую переднюю часть Porsche, скрылся с места аварии. На видео от очевидцев заметно, что он как минимум один раз проехал на красный, а потом снова врезался. На этот раз уже в три машины.
Ранее американец разбил в авариях такие суперкары, как McLaren MP4C-12C и Lamborghini Murcielago SV. Судьба редчайшего Porsche Carrera GT в тюнинге Gemballa после ДТП неизвестна.
В ноябре прошлого года в Чикаго поездка на арендованном Ferrari завершилась переворотом и возгоранием суперкара. В автомобиле находились 22-летний водитель и 20-летний пассажир. Столкновение произошло по причине слишком высокой скорости в достаточно крутом повороте — 488 Spider не вписался в поворот и ударился об отбойник. Дорога была сухая и пустая.