Американца, разбившего на редком Porsche 5 машин, отпустили

Управлявшего Porsche Бенджамина Чена арестовали сразу после ДТП 7 апреля 2020 года. Его подозревали в неосторожном вождении и употреблении наркотиков. Однако суд постановил, что вина не может быть доказана без возникновения сомнений. А они трактуются в пользу обвиняемого.

Чен не справился с управлением Каррерой и въехал в два автомобиля. После этого, несмотря на вдребезги разбитую переднюю часть Porsche, скрылся с места аварии. На видео от очевидцев заметно, что он как минимум один раз проехал на красный, а потом снова врезался. На этот раз уже в три машины.

Ранее американец разбил в авариях такие суперкары, как McLaren MP4C-12C и Lamborghini Murcielago SV. Судьба редчайшего Porsche Carrera GT в тюнинге Gemballa после ДТП неизвестна.