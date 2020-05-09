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Как оформить перекраску машины или оклейку плёнкой

Учебник

Команда Авто.ру

Вы любите свой автомобиль, и вроде всем он вас устраивает. Всем, кроме цвета. Но сегодня его не так уж сложно и дорого поменять — например, оклеив плёнкой. Или машине потребовался ремонт с полной перекраской — и почему бы не взять цвет поинтереснее? Давайте разберёмся, как поменять цвет кузова правильно, чтобы новый вид автомобиля не вызывал претензий у сотрудников ГИБДД.

Законно ли вообще менять цвет автомобиля или его частей?

В законодательстве нет прямого запрета на изменение заводского цвета — пере­крашивать авто­мобиль можно, и для этого не требуется получать разрешение. Не ограничи­вается и палитра — выбор оттенка всецело отдан на откуп владельца. Однако существует и ряд ограни­чений, пренебре­жение которыми обернётся как минимум штрафом.

Строго запрещено при окраске кузова имитировать расцветку машин специ­альных служб (пожарных, полицейских, медицинских, МЧС…) или наносить такие же, как у них, цветовые элементы и надписи. И даже отдалённо похожие. За это можно лишиться прав на срок до полутора лет. А если, не имея разрешения на пассажиро­перевозки, раскрасить машину «под такси», велик шанс нарваться на штраф в 5000 рублей.

Отдельный запрет действует на модерни­зацию световых приборов авто­мобиля, включая свето­отражающие. Так, спереди они не могут быть красными — за это преду­смотрено лишение водитель­ских прав на год. Вольное обращение со стёклами тоже недопустимо: нельзя сильно тонировать лобовое и передние боковые стёкла, в том числе цветными плёнками. За свето­пропускание (его меряют специальным прибором) ниже 75 процентов у лобового и менее 70 процентов у боковых полагается штраф в 500 рублей. Для стёкол в задней части авто­мобиля таких ограничений нет.

Наконец, категорически запрещается закрашивать место на кузове, куда наносится VIN-номер авто­мобиля. Это может быть полка крыла, моторный щит, стойка кузова, пол или лонжерон. Ну и специ­альное «окошко» в нижней части лобового стекла, сквозь которое виден дубликат VIN-номера, тоже закрывать нельзя.

Цвет кузова можно изменить только целиком?

Нет, если не нарушать описанные выше предписания, машину можно пере­красить хоть во все цвета радуги сразу. Однако нужно помнить, что цвет авто­мобиля входит в перечень его регистраци­онных данных. Он указан в Паспорте транспортного средства (ПТС) и в Свидетель­стве о регистрации, как правило, без подроб­ностей – белый, красный, зелёный, серебристый… И если вы лишь меняете оттенок, оформлять этот факт вам не придётся. Но превратив белую машину в зелёную, понадобится внести соответ­ствующие изменения и в документы.

Сложнее ситуация с частичной перекраской. Например, когда вы меняете только колер капота и крышки багажника или просто наносите на них полосы. В этом случае используется понятие «основной цвет» — это тот, в который окрашено более 50 процентов поверх­ности кузова. Если он остался прежним, машина не считается пере­крашенной. Когда это не так, автомобиль нужно пере­оформлять.

Сейчас снова вошли в моду машины, которые прямо с завода выходят с контрастной крышей. В этом случае у них в ПТС могут быть указаны сразу два цвета — основной и тот, в который окрашена крыша. В таких машинах можно без бюро­кратических процедур поменять их местами, перекрасив кузов в цвет крыши и наоборот — ведь они оба уже есть в документах. Хотя куда вероятнее ситуация, при которой владельцу через некоторое время после покупки захочется иметь авто­мобиль в каком-то одном цвете, и тут визита в ГИБДД не избежать.

Как быть с рисунками, наклейками и плёнкой?

Всё выше перечисленное справедливо и в отношении аэрографии, нанесённой на заводской цвет. Если белый внедорожник покрыли рисунком холодного зимнего леса, может оказаться, что большая часть машины уже не белая, а голубая. И для ГИБДД это тоже повод считать, что кузов перекрашен.

Менять цвет автомобиля можно не только в покрасочной камере. Сегодня для этого есть виниловые, полиуретановые или металлизированные плёнки всевозможных оттенков. Тут действуют ровно те же требования, что и в случае перекраски. Оклейка более чем 50 процентов поверхности кузова в отличный от заводского цвет требует внесения изменений в ПТС и СТС. А сняв надоевшую плёнку, придётся снова ехать в ГИБДД.

Особый случай — когда машину окрашивают или оклеивают в равных пропорциях в несколько цветов. Тогда автомобиль перерегистрируется как «многоцветный» с перечислением всех использованных оттенков.

Как переоформить изменение цвета автомобиля в ГИБДД?

Цвет автомобиля зафиксирован в ПТС, и уже на основе паспорта выписывается свидетельство о регистрации (СТС). Поэтому оформление перекраски — это фактически внесение изменений в ПТС и последующая замена СТС новым. Проще и дешевле записаться на эту процедуру в ГИБДД через сайт Госуслуг. Также необходимо заполнить заявление с указанием причины изменений в документах — универсальный шаблон заявления можно найти на сайте ГИБДД. Помимо него, потребуется оплатить пошлины: за внесение изменения в ПТС и, соответ­ственно, за выдачу свидетельства о регистрации с новыми данными о цвете кузова.

С заполненным заявлением, квитанциями об оплаченных пошлинах, оригиналами документов на автомобиль, своим паспортом и полисом ОСАГО можно отправляться в ГИБДД. В отделении МРЭО необходимо будет пройти дополни­тельную проверку по базе данных угнанных автомобилей — она обязательна для авто­мобилей российского производства не старше трёх лет и для импортиро­ванных в возрасте до 15 лет. По её итогам вам выдадут справку, что машина не числится в угоне.

Затем нужно предоставить автомобиль для осмотра, чтобы сотрудник ГИБДД убедился, что цвет машины изменён, и санкцио­нировал соответ­ствующие поправки в ПТС. Весь процесс оформления, таким образом, займёт у вас несколько часов.

Что будет, если не регистрировать новый цвет?

Поскольку цвет является частью регистрационных данных, после перекраски автомобиль перестаёт соответ­ствовать своим же документам. Чтобы исправить это, на переоформ­ление бумаг владельцу даётся 5 дней с момента перекраски. А дальше он считается нарушителем, причём сразу двух статей КоАП. Во-первых, пункта 19.22 «Нарушение правил регистрации транс­портных средств...», что обойдётся в сумму от 1500 до 2000 рублей для физических лиц. Во-вторых, статьи 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистри­рованным в установ­ленном порядке». За это в первый раз выпишут штраф 500–800 рублей. При этом уплата штрафов не индуль­генция и не снимает обязанности внести изменения в документы на автомобиль. Тем более, что повторное нарушение статьи 12.1 чревато потерей 5000 руб., а то и вовсе лишением прав на срок до трёх месяцев.

Итак, совсем коротко

  • — Изменить цвет автомобиля — личный выбор владельца, на это не нужно никакого разрешения.

  • — Неважно, меняете вы цвет, перекрасив кузов, нанося аэрографию, оклеив его стикерами или затянув пленкой, — с точки зрения закона, это одно и то же.

  • — Информация о цвете автомобиля — это часть регистрационных данных, и когда вы перекрасили машину наполовину или более, нужно, чтобы эти изменения были отображены в ПТС. То есть надо ехать в ГИБДД и вносить новый цвет в документы.

  • — Если вы сомневаетесь, нужно ли менять цвет в документах, проконсультируйтесь в ближайшем МРЭО. Лучше перестраховаться: переоформление ПТС и СТС дешевле, чем штрафы за «неправильный» цвет.

  • — Без переоформления есть риск в первую же поездку поймать штраф за нарушение двух статей КоАП, а попавшись второй раз, лишиться прав на 3 месяца.

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