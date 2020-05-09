Как оформить перекраску машины или оклейку плёнкой

Законно ли вообще менять цвет автомобиля или его частей?

В законодательстве нет прямого запрета на изменение заводского цвета — пере­крашивать авто­мобиль можно, и для этого не требуется получать разрешение. Не ограничи­вается и палитра — выбор оттенка всецело отдан на откуп владельца. Однако существует и ряд ограни­чений, пренебре­жение которыми обернётся как минимум штрафом.

Строго запрещено при окраске кузова имитировать расцветку машин специ­альных служб (пожарных, полицейских, медицинских, МЧС…) или наносить такие же, как у них, цветовые элементы и надписи. И даже отдалённо похожие. За это можно лишиться прав на срок до полутора лет. А если, не имея разрешения на пассажиро­перевозки, раскрасить машину «под такси», велик шанс нарваться на штраф в 5000 рублей.

Отдельный запрет действует на модерни­зацию световых приборов авто­мобиля, включая свето­отражающие. Так, спереди они не могут быть красными — за это преду­смотрено лишение водитель­ских прав на год. Вольное обращение со стёклами тоже недопустимо: нельзя сильно тонировать лобовое и передние боковые стёкла, в том числе цветными плёнками. За свето­пропускание (его меряют специальным прибором) ниже 75 процентов у лобового и менее 70 процентов у боковых полагается штраф в 500 рублей. Для стёкол в задней части авто­мобиля таких ограничений нет.

Наконец, категорически запрещается закрашивать место на кузове, куда наносится VIN-номер авто­мобиля. Это может быть полка крыла, моторный щит, стойка кузова, пол или лонжерон. Ну и специ­альное «окошко» в нижней части лобового стекла, сквозь которое виден дубликат VIN-номера, тоже закрывать нельзя.