Как оформить перекраску машины или оклейку плёнкой
Команда Авто.ру
Вы любите свой автомобиль, и вроде всем он вас устраивает. Всем, кроме цвета. Но сегодня его не так уж сложно и дорого поменять — например, оклеив плёнкой. Или машине потребовался ремонт с полной перекраской — и почему бы не взять цвет поинтереснее? Давайте разберёмся, как поменять цвет кузова правильно, чтобы новый вид автомобиля не вызывал претензий у сотрудников ГИБДД.
Законно ли вообще менять цвет автомобиля или его частей?
В законодательстве нет прямого запрета на изменение заводского цвета — перекрашивать автомобиль можно, и для этого не требуется получать разрешение. Не ограничивается и палитра — выбор оттенка всецело отдан на откуп владельца. Однако существует и ряд ограничений, пренебрежение которыми обернётся как минимум штрафом.
Строго запрещено при окраске кузова имитировать расцветку машин специальных служб (пожарных, полицейских, медицинских, МЧС…) или наносить такие же, как у них, цветовые элементы и надписи. И даже отдалённо похожие. За это можно лишиться прав на срок до полутора лет. А если, не имея разрешения на пассажироперевозки, раскрасить машину «под такси», велик шанс нарваться на штраф в 5000 рублей.
Отдельный запрет действует на модернизацию световых приборов автомобиля, включая светоотражающие. Так, спереди они не могут быть красными — за это предусмотрено лишение водительских прав на год. Вольное обращение со стёклами тоже недопустимо: нельзя сильно тонировать лобовое и передние боковые стёкла, в том числе цветными плёнками. За светопропускание (его меряют специальным прибором) ниже 75 процентов у лобового и менее 70 процентов у боковых полагается штраф в 500 рублей. Для стёкол в задней части автомобиля таких ограничений нет.
Наконец, категорически запрещается закрашивать место на кузове, куда наносится VIN-номер автомобиля. Это может быть полка крыла, моторный щит, стойка кузова, пол или лонжерон. Ну и специальное «окошко» в нижней части лобового стекла, сквозь которое виден дубликат VIN-номера, тоже закрывать нельзя.
Цвет кузова можно изменить только целиком?
Нет, если не нарушать описанные выше предписания, машину можно перекрасить хоть во все цвета радуги сразу. Однако нужно помнить, что цвет автомобиля входит в перечень его регистрационных данных. Он указан в Паспорте транспортного средства (ПТС) и в Свидетельстве о регистрации, как правило, без подробностей – белый, красный, зелёный, серебристый… И если вы лишь меняете оттенок, оформлять этот факт вам не придётся. Но превратив белую машину в зелёную, понадобится внести соответствующие изменения и в документы.
Сложнее ситуация с частичной перекраской. Например, когда вы меняете только колер капота и крышки багажника или просто наносите на них полосы. В этом случае используется понятие «основной цвет» — это тот, в который окрашено более 50 процентов поверхности кузова. Если он остался прежним, машина не считается перекрашенной. Когда это не так, автомобиль нужно переоформлять.
Сейчас снова вошли в моду машины, которые прямо с завода выходят с контрастной крышей. В этом случае у них в ПТС могут быть указаны сразу два цвета — основной и тот, в который окрашена крыша. В таких машинах можно без бюрократических процедур поменять их местами, перекрасив кузов в цвет крыши и наоборот — ведь они оба уже есть в документах. Хотя куда вероятнее ситуация, при которой владельцу через некоторое время после покупки захочется иметь автомобиль в каком-то одном цвете, и тут визита в ГИБДД не избежать.
Как быть с рисунками, наклейками и плёнкой?
Всё выше перечисленное справедливо и в отношении аэрографии, нанесённой на заводской цвет. Если белый внедорожник покрыли рисунком холодного зимнего леса, может оказаться, что большая часть машины уже не белая, а голубая. И для ГИБДД это тоже повод считать, что кузов перекрашен.
Менять цвет автомобиля можно не только в покрасочной камере. Сегодня для этого есть виниловые, полиуретановые или металлизированные плёнки всевозможных оттенков. Тут действуют ровно те же требования, что и в случае перекраски. Оклейка более чем 50 процентов поверхности кузова в отличный от заводского цвет требует внесения изменений в ПТС и СТС. А сняв надоевшую плёнку, придётся снова ехать в ГИБДД.
Особый случай — когда машину окрашивают или оклеивают в равных пропорциях в несколько цветов. Тогда автомобиль перерегистрируется как «многоцветный» с перечислением всех использованных оттенков.
Как переоформить изменение цвета автомобиля в ГИБДД?
Цвет автомобиля зафиксирован в ПТС, и уже на основе паспорта выписывается свидетельство о регистрации (СТС). Поэтому оформление перекраски — это фактически внесение изменений в ПТС и последующая замена СТС новым. Проще и дешевле записаться на эту процедуру в ГИБДД через сайт Госуслуг. Также необходимо заполнить заявление с указанием причины изменений в документах — универсальный шаблон заявления можно найти на сайте ГИБДД. Помимо него, потребуется оплатить пошлины: за внесение изменения в ПТС и, соответственно, за выдачу свидетельства о регистрации с новыми данными о цвете кузова.
С заполненным заявлением, квитанциями об оплаченных пошлинах, оригиналами документов на автомобиль, своим паспортом и полисом ОСАГО можно отправляться в ГИБДД. В отделении МРЭО необходимо будет пройти дополнительную проверку по базе данных угнанных автомобилей — она обязательна для автомобилей российского производства не старше трёх лет и для импортированных в возрасте до 15 лет. По её итогам вам выдадут справку, что машина не числится в угоне.
Затем нужно предоставить автомобиль для осмотра, чтобы сотрудник ГИБДД убедился, что цвет машины изменён, и санкционировал соответствующие поправки в ПТС. Весь процесс оформления, таким образом, займёт у вас несколько часов.
Что будет, если не регистрировать новый цвет?
Поскольку цвет является частью регистрационных данных, после перекраски автомобиль перестаёт соответствовать своим же документам. Чтобы исправить это, на переоформление бумаг владельцу даётся 5 дней с момента перекраски. А дальше он считается нарушителем, причём сразу двух статей КоАП. Во-первых, пункта 19.22 «Нарушение правил регистрации транспортных средств...», что обойдётся в сумму от 1500 до 2000 рублей для физических лиц. Во-вторых, статьи 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». За это в первый раз выпишут штраф 500–800 рублей. При этом уплата штрафов не индульгенция и не снимает обязанности внести изменения в документы на автомобиль. Тем более, что повторное нарушение статьи 12.1 чревато потерей 5000 руб., а то и вовсе лишением прав на срок до трёх месяцев.
Итак, совсем коротко
— Изменить цвет автомобиля — личный выбор владельца, на это не нужно никакого разрешения.
— Неважно, меняете вы цвет, перекрасив кузов, нанося аэрографию, оклеив его стикерами или затянув пленкой, — с точки зрения закона, это одно и то же.
— Информация о цвете автомобиля — это часть регистрационных данных, и когда вы перекрасили машину наполовину или более, нужно, чтобы эти изменения были отображены в ПТС. То есть надо ехать в ГИБДД и вносить новый цвет в документы.
— Если вы сомневаетесь, нужно ли менять цвет в документах, проконсультируйтесь в ближайшем МРЭО. Лучше перестраховаться: переоформление ПТС и СТС дешевле, чем штрафы за «неправильный» цвет.
— Без переоформления есть риск в первую же поездку поймать штраф за нарушение двух статей КоАП, а попавшись второй раз, лишиться прав на 3 месяца.
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