Владельцы Mercedes-AMG G 63 тратят на содержание машины в 30 раз больше, чем владельцы Lada Granta

В структуру расходов на содер­жание авто­мобиля в течение первых трёх лет владения исследо­ватели включили амортизацию, затраты на топливо и страховку, транспортный налог и сезонные траты — мойку и смену шин.

Самая крупная статья расходов для авто­владельцев — это амортизация, то есть снижение стоимости машины со временем. В среднем за первый год машина дешевеет на 18%, а за пять лет — примерно вдвое. Но дорогие модели теряют в цене ещё быстрее, что сказы­вается на стоимости владения. Например, стоимость владения Mercedes-AMG G 63 — это примерно 357 тысяч рублей в месяц, а Lada Granta — всего 13 тысяч.

В первую пятёрку по стоимости владения попали Mercedes-Maybach S-класса, Range Rover, BMW X7 и Porsche Cayenne.

При этом в структуре расходов для владельцев дешёвых авто­мобилей почти треть — это затраты на топливо, а у владельцев премиальных моделей на бензин приходится всего 4 процента ежемесячных издержек. В среднем же расходы на топливо в общей структуре трат занимают третье место после амортизации и страховки.