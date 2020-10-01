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Владельцы Mercedes-AMG G 63 тратят на содержание машины в 30 раз больше, чем владельцы Lada Granta

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Дмитрий Елизаров

Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach S-класса — такие данные получили аналитики Яндекса, изучив стоимость владения для 116 моделей разных классов.

  • В структуру расходов на содер­жание авто­мобиля в течение первых трёх лет владения исследо­ватели включили амортизацию, затраты на топливо и страховку, транспортный налог и сезонные траты — мойку и смену шин.

  • Самая крупная статья расходов для авто­владельцев — это амортизация, то есть снижение стоимости машины со временем. В среднем за первый год машина дешевеет на 18%, а за пять лет — примерно вдвое. Но дорогие модели теряют в цене ещё быстрее, что сказы­вается на стоимости владения. Например, стоимость владения Mercedes-AMG G 63 — это примерно 357 тысяч рублей в месяц, а Lada Granta — всего 13 тысяч.

  • В первую пятёрку по стоимости владения попали Mercedes-Maybach S-класса, Range Rover, BMW X7 и Porsche Cayenne.

  • При этом в структуре расходов для владельцев дешёвых авто­мобилей почти треть — это затраты на топливо, а у владельцев премиальных моделей на бензин приходится всего 4 процента ежемесячных издержек. В среднем же расходы на топливо в общей структуре трат занимают третье место после амортизации и страховки.

  • Согласно недавнему исследованию Авто.ру, именно бюджетные авто­мобили на данный момент наиболее популярны у россиян: больше половины из них рассматри­вают для покупки автомобиль стоимостью менее 1,5 миллиона рублей.

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