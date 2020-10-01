Владельцы Mercedes-AMG G 63 тратят на содержание машины в 30 раз больше, чем владельцы Lada Granta
Дмитрий Елизаров
Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach
В структуру расходов на содержание автомобиля в течение первых трёх лет владения исследователи включили амортизацию, затраты на топливо и страховку, транспортный налог и сезонные траты — мойку и смену шин.
Самая крупная статья расходов для автовладельцев — это амортизация, то есть снижение стоимости машины со временем. В среднем за первый год машина дешевеет на 18%, а за пять лет — примерно вдвое. Но дорогие модели теряют в цене ещё быстрее, что сказывается на стоимости владения. Например, стоимость владения Mercedes-AMG G 63 — это примерно 357 тысяч рублей в месяц, а Lada Granta — всего 13 тысяч.
В первую пятёрку по стоимости владения попали Mercedes-Maybach
S-класса,Range Rover, BMW X7 и Porsche Cayenne.
При этом в структуре расходов для владельцев дешёвых автомобилей почти треть — это затраты на топливо, а у владельцев премиальных моделей на бензин приходится всего 4 процента ежемесячных издержек. В среднем же расходы на топливо в общей структуре трат занимают третье место после амортизации и страховки.
Согласно недавнему исследованию Авто.ру, именно бюджетные автомобили на данный момент наиболее популярны у россиян: больше половины из них рассматривают для покупки автомобиль стоимостью менее 1,5 миллиона рублей.