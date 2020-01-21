Цены уезжают в 2020-й: на сколько подорожают автомобили и почему

Едва потребители привыкли к прайсам на автомобили после повышения НДС в начале 2019 года, как их ждёт новый скачок цен в 2020 году. Помимо традици­онных факторов — вроде инфляции и обновления модельного года — на стоимость автомобилей в 2020 году окажет значительное влияние увеличение ставок утилизаци­онного сбора. Причём цены будут поднимать и локализо­ванные производители, которым уплата пошлин компенси­руется из бюджета. По итогам года автомобили могут подорожать на 3–10%, в зависи­мости от модели, прогнозируют аналитики Авто.ру.

Удорожания машин в 2020 году ожидают и другие участники рынка. По мнению директора группы стратеги­ческого и операци­онного консульти­рования КПМГ в России и СНГ Максима Малкова, в 2020 году рост цен на автомобили составит 5–7% и будет происходить постепенно, в течение года. Прогноз ассоциации «Российские автомобильные дилеры» близок к оценке КПМГ: плавное повышение на протяжении 2020 года на 5%.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров отмечает, что рост цен в 2020 году будет не таким значи­тельным, как в прошлом году из-за повышения НДС, и составит 5–10%, в зависи­мости от бренда. Свою роль, по его словам, сыграет сегментация: массовые модели подорожают меньше, премиальные — больше. Повлияет и уровень локализации. Генеральный директор ГК «Нижегородец» (Нижегородская область) Валерий Володченко считает, что автомобили подорожают в среднем на 90–100 тыс. рублей. Повышение будет не одно­моментным, а пройдёт в 2–3 этапа, но в течение января-марта. «Ожидается, что основные игроки автомобильного рынка в среднем ценовом сегменте будут поднимать стоимость постепенно, на 2–3% в месяц, и общий рост составит примерно 7–8%», — добавляет он. По словам Володченко, повышение цен на новые модели уже к февралю-апрелю автоматически приведёт к росту стоимости автомобилей с пробегом.