Цены уезжают в 2020-й: на сколько подорожают автомобили и почему
Стоимость новых легковых автомобилей по итогам 2020 года может вырасти на 5–10%, считают опрошенные Авто.ру эксперты и участники рынка. Основным фактором стало повышение ставок утилизационного сбора. Также на стоимость влияют инфляция, курсы валют и госполитика. Рост цен определяет и продажи новых машин, которые, по оценкам участников рынка, в 2020 году продолжат падать.
Едва потребители привыкли к прайсам на автомобили после повышения НДС в начале 2019 года, как их ждёт новый скачок цен в 2020 году. Помимо традиционных факторов — вроде инфляции и обновления модельного года — на стоимость автомобилей в 2020 году окажет значительное влияние увеличение ставок утилизационного сбора. Причём цены будут поднимать и локализованные производители, которым уплата пошлин компенсируется из бюджета. По итогам года автомобили могут подорожать на 3–10%, в зависимости от модели, прогнозируют аналитики Авто.ру.
Удорожания машин в 2020 году ожидают и другие участники рынка. По мнению директора группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Максима Малкова, в 2020 году рост цен на автомобили составит 5–7% и будет происходить постепенно, в течение года. Прогноз ассоциации «Российские автомобильные дилеры» близок к оценке КПМГ: плавное повышение на протяжении 2020 года на 5%.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров отмечает, что рост цен в 2020 году будет не таким значительным, как в прошлом году из-за повышения НДС, и составит 5–10%, в зависимости от бренда. Свою роль, по его словам, сыграет сегментация: массовые модели подорожают меньше, премиальные — больше. Повлияет и уровень локализации. Генеральный директор ГК «Нижегородец» (Нижегородская область) Валерий Володченко считает, что автомобили подорожают в среднем на 90–100 тыс. рублей. Повышение будет не одномоментным, а пройдёт в 2–3 этапа, но в течение января-марта. «Ожидается, что основные игроки автомобильного рынка в среднем ценовом сегменте будут поднимать стоимость постепенно, на 2–3% в месяц, и общий рост составит примерно 7–8%», — добавляет он. По словам Володченко, повышение цен на новые модели уже к февралю-апрелю автоматически приведёт к росту стоимости автомобилей с пробегом.
В группе «Рольф» считают, что подорожание составит около 10%. С этой оценкой согласен и управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, уже в первом квартале цены могут вырасти на 4–6%. Операционный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» Ирина Зеленцова предполагает, что уровень повышения цен
Как дорожали новые автомобили последние 5 лет
С 2013 по 2019 год средневзвешенная стоимость нового автомобиля, по оценке JATO Dynamics, выросла на 80%. «Это не просто компенсировало падение курса рубля, но и заметно превзошло его с учётом укрепления российской валюты в 2019 году по отношению к основным западным», — говорит аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов. Только за 2019 год рост составил 8%. В 2019 году ставка НДС поднялась с 18 до 20%, в результате чего большинство производителей проиндексировали цены ещё в начале года.
Опрошенные Авто.ру эксперты и участники рынка называют ключевой причиной роста цен на автомобили в 2020 году увеличение ставок утилизационного сбора, который собирается со всех машин. Аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов подтверждает, что решение правительства повысить утилизационный сбор найдёт прямое отражение в прайс-листах, но нельзя сказать, что это будет очень критичный рост. Исходя из опыта 2018 года, когда было предыдущее изменение утильсбора, можно ожидать корректировки цен в пределах 2%, отмечает эксперт. Аналитики Авто.ру прогнозируют одномоментный рост до 5% только из-за утильсбора.
Что такое утильсбор?
Утилизационный сбор как оплата затрат государства на переработку автомобиля после окончания срока его эксплуатации был введён 1 января 2012 года. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его распространили на всех участников рынка. Однако локализованные автоконцерны получали компенсации утильсбора в виде промышленных субсидий.
15 ноября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении утильсбора на машины с 1 января 2020 года. Ставки поднимутся в среднем на 110,7%. В самом популярном сегменте с двигателями от 1,0 до 2,0 л — на 112,4%, с двигателем от 3,5 л (внедорожники, премиальные седаны) — на 145%. Чтобы компенсировать возросшие ставки, Минпромторг разработал новые условия получения компенсаций локальными производителями, которые будут действовать в период 2020–2028 гг. Механизм собираются привязать к фактическому уровню локализации автомобилей, писали «Ведомости».
Меньше всего изменение ставок утильсбора может повлиять на стоимость автомобилей с высокой степенью локализации. Это подтверждают слова главы Минпромторга Дениса Мантурова: 25 ноября он сообщил, что производимые в России автомобили не должны подорожать, так как соответствующим автозаводам государство оказывает поддержку. В стоимости импортных машин доля индексации утильсбора не превышает 5%, поэтому существенного роста цен и на эти модели в Минпромторге не ждут.
Тем не менее, о подорожании из-за утильсбора ряд иностранных производителей объявили ещё в конце 2019 года. Марка Volvo предупредила, что с января 2020 года рекомендованная розничная стоимость всех новых автомобилей в России вырастет на 30 000 — 110 000 рублей. В среднем на 5% подорожал модельный ряд Chery. BMW поднял цены на 2% — чтобы компенсировать повышение ставки утильсбора. На 3–6%, в зависимости от модели и комплектации, подорожают автомобили Subaru. Несмотря на высокую степень локализации, из-за экономических факторов примерно на 2% в начале года поднялись в цене машины отечественной марки Lada и модели Renault. По результатам мониторинга цен за первую половину января, проведённого экспертами сайта «Цена Авто», 18 из 52 брендов изменили цены на автомобили. Среди них и те, которые имеют полноценные сборочные предприятия на территории России — Hyundai, Skoda, Volkswagen.
«Повышение утилизационного сбора будет основным мотивом для роста цен в начале 2020 года, особенно в сегменте автомобилей с двигателем свыше 3,5 литров. У Kia только одна модель (седан К900) попадает в эту категорию», — подтверждает представитель Kia. В Nissan сообщили, что новые ставки утильсбора не должны оказать какого-то влияния на стоимость машин бренда, так как все продаваемые в стране модели производятся в России. В Suzuki заявили, что повышение цен на их автомобили будет зависеть «от общей ситуации на рынке и уровня спроса на продукцию бренда». Большинство же производителей не раскрывают заранее планов по повышению цен в 2020 году.
Помимо утильсбора на стоимость новых автомобилей влияют инфляция, курсовые разницы, затраты на производство и рабочую силу, государственная политика, указывают эксперты. «Ещё один важный момент, который также будет стимулировать цены, — это переход от промсборки к СПИКам и связанные с этим повышенные требования к локализации производства», — считает Жарский. Зависимость отечественного автопрома от импортных комплектующих остаётся на высоком уровне, что в свою очередь влияет на себестоимость машины, отмечает эксперт. «Но производители не могут работать себе в убыток, поэтому рост стоимости импортных комплектующих и расходы, связанные с повышением уровня локализации, неминуемо будут и дальше толкать цены на авто вверх», — заключает Жарский.
От промсборки к СПИКам
С 2018 года автопроизводители в России начали заключать с государством специнвестконтракты (СПИК) в обмен на льготы. До этого они работали в режиме промсборки, который был признан невыгодным для государства, так как этот режим не предполагал углубления локализации и вложений в НИОКР. Самые первые соглашения о промсборке предполагали достаточно щадящие условия как по инвестициям, так и по производству. Теперь же заключение и выполнение условий СПИК является необходимым для получения господдержки, но конечные её объемы будут зависеть от степени локализации производства и ряда других факторов.
Рост цен на автомобили неизбежно скажется на динамике продаж, считают эксперты. Поэтому многие производители и дилеры ожидают очередного падения в 2020 году. «Основная причина — снижение доступности нового автомобиля. Цены продолжают расти, доходы населения снижаются, в итоге автомобиль становится в прямом смысле роскошью», — говорит Баранов из JATO. По мнению Жарского из Veta, продажи могут снизиться на 4–5% по отношению к 2019 году. Президент РОАД Олег Мосеев ранее прогнозировал, что в текущей экономической ситуации снижение рынка новых легковых автомобилей в 2020 году способно достигнуть 8%.
По прогнозу АвтоВАЗа, который автопроизводитель представил 12 января, за 2020 год в России может быть продано около 1,7 млн машин (–3,4% при продажах за 2019 год в 1,76 млн машин). В АЕБ считают, что отрицательная динамика на рынке продолжится, но падение будет чуть меньшим — на 2,1%, до 1,72 млн штук. Аналитики Авто.ру допускают снижение российского авторынка до 5% по итогам 2020 года.
Как падал рынок в 2019 году
По итогам 2018 года авторынок вырос на 12,8% — до 1,8 млн машин. Тогда в АЕБ прогнозировали, что в будущем году будет небольшое улучшение и удастся продать около 1,87 млн шт. Но уже в феврале 2019 года рынок начал падать, а после небольшого роста в марте продажи автомобилей стали равномерно сокращаться каждый месяц. В итоге, публикуя результаты сентября, АЕБ скорректировала прогноз по году — объём рынка был заявлен на уровне 1,76 млн шт. По итогам 11 месяцев спад составил 2,8% (1,58 млн машин). При этом в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что снижение продаж за 2019 год не превысит 2,5–3%. В результате так и случилось: авторынок сократился на 2,3%, до 1,759 млн штук по итогам года.
В АЕБ традиционно говорят о необходимости активной поддержки спроса со стороны государства. Такого же мнения придерживается и большинство участников рынка. На 2020 год Минпромторг заложил в бюджет 5 миллиардов рублей на поддержку спроса — речь идёт о программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программы возобновились с 1 января 2020 года, но, в связи с ежегодным удорожанием автомобилей, этих мер будет недостаточно.
«2019 год продемонстрировал, что текущий объём финансирования госпрограмм субсидирования продаж недостаточен для бесперебойной работы, средства фонда были израсходованы задолго до конца года. Поэтому мы поддерживаем идеи увеличения финансирования и включения большего числа моделей», — сообщил представитель Kia. В Nissan подтверждают, что поддержка государства в сегодняшних условиях крайне важна, причём речь идёт и о поддержке сбыта, и о поддержке производства и экспорта.
Директор по развитию ГК «Рольф» Владимир Мирошников добавляет, что остановить падение рынка можно запуском программ субсидирования в сегменте 1–2 млн рублей, где есть отложенный спрос. «Если новых программ не будет, то снижение на 8–10% по году выглядит реалистичным», — считает он. С коллегой соглашается и Захаров из «АвтоСпецЦентра»: «без комплексных и масштабных программ господдержки рынок вряд ли покажет рост».
При этом Малков из КПМГ считает, что господдержка может лишь частично улучшить ситуацию, в которой находятся автопроизводители в связи с негативным трендом на российском рынке. Но это будет кратковременная мера. Основным драйвером спроса на данный момент является уровень дохода населения, заключает эксперт.