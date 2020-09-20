Жизнь по багажникам: автомобильная Мексика с высоты дорожного моста

Знакомы с термином Carpool? В западном мире под этим словом подразуме­вают соседскую взаимо­выручку. С утра вы спешите на работу — но чтобы не мотаться в одиночку, по пути захваты­ваете семью из дома напротив. Все едут в одном направ­лении, на одной машине, удобно разделяя стоимость проезда и снижая число машин на дорогах и вредные выбросы в атмосферу. Практично!

Но фотограф Алехандро Картахена разглядел в мексиканском карпулинге не просто обычную часть жизни, но и объект вдохно­вения. Незамысло­ватый способ доставки людей из пригорода превратился для него в единую историю о частном и общем, о людях и подходе, об элементах и общей социальной картине. Так родился фото­проект Carpoolers: серия вертикальных снимков проезжающих пикапов, в каждом из которых нетрудно разглядеть части большого обще­ствен­ного паззла. С честными работягами, суетой, стремле­нием к заработку, человече­ским трудом, модой, потреб­лением, ежедневной рутиной — и ещё примерно миллионом других составляющих.

Предлагаем взглянуть на работы Картахены под авторским углом: сверху вниз, с моста Монтеррея на утренний поток Федераль­ного шоссе 85 — одной из главных артерий автомо­бильной Мексики. Нажимайте на кнопку «смотреть» и разглядывайте!