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Владельцы Range Rover массово жалуются на проблемы с Apple CarPlay

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Дмитрий Елизаров

Протокол подключения мобильных устройств Apple к бортовым медиа­системам внедорож­ников Range Rover демонстрирует массовые сбои — об этом пишет издание Autoevolution и пострадавшие авто­владельцы на Reddit. Причина отключений пока не ясна, но временное решение проблемы пользо­ватели уже придумали.

  • Соединение Apple и бортовых медиа­систем просто внезапно обрыва­ется безо всяких видимых причин, и подключить гаджет заново по протоколу CarPlay не получается. Авто­владельцы порой вынуждены полностью отказы­ваться от использо­вания протокола.

  • Кое-кто отмечает, что это происходит при разряде батареи iPhone более чем на 70%. По другим сведениям, причиной сбоев становится переход гаджета со стандарта связи LTE на 3G. Но в обоих случаях находились владельцы, которые столкну­лись с аналогичной проблемой при иных обстоя­тель­ствах.

  • Официальные дилеры марки, к которым обращались авто­владельцы, уверяют, что проблема связана с большим количе­ством обновлений, выпущенных Apple за последнее время. Разра­ботчики софта якобы просто не успевают оптими­зировать работу CarPlay для всех автомо­билей, и со временем проблема исчезнет сама собой.

  • Пока же обладатели Range Rover, столкнув­шиеся с обрывом связи, пред­лагают в этом случае пере­запускать двигатели автомо­билей: по их наблюдениям, это восстанав­ливает работу протокола, хоть и временно.

  • Впрочем, с нестабильностью беспро­водного протокола Apple CarPlay сталки­ваются не только владельцы Range Rover — похожие проблемы суще­ствуют почти у всех авто­мобилей, поддер­живающих эту технологию.

  • В середине октября стало известно о скором открытии поддержки Apple CarPlay приложе­ниями Яндекс.Карты и Навигатор. Тем самым протокол можно будет исполь­зовать не только для навигации, но и, допустим, для заказа доставки еды в автомобиль.

А у вас всё в порядке с Apple CarPlay?

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