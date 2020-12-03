Владельцы Range Rover массово жалуются на проблемы с Apple CarPlay
Дмитрий Елизаров
Протокол подключения мобильных устройств Apple к бортовым медиасистемам внедорожников Range Rover демонстрирует массовые сбои — об этом пишет издание Autoevolution и пострадавшие автовладельцы на Reddit. Причина отключений пока не ясна, но временное решение проблемы пользователи уже придумали.
Соединение Apple и бортовых медиасистем просто внезапно обрывается безо всяких видимых причин, и подключить гаджет заново по протоколу CarPlay не получается. Автовладельцы порой вынуждены полностью отказываться от использования протокола.
Кое-кто отмечает, что это происходит при разряде батареи iPhone более чем на 70%. По другим сведениям, причиной сбоев становится переход гаджета со стандарта связи LTE на 3G. Но в обоих случаях находились владельцы, которые столкнулись с аналогичной проблемой при иных обстоятельствах.
Официальные дилеры марки, к которым обращались автовладельцы, уверяют, что проблема связана с большим количеством обновлений, выпущенных Apple за последнее время. Разработчики софта якобы просто не успевают оптимизировать работу CarPlay для всех автомобилей, и со временем проблема исчезнет сама собой.
Пока же обладатели Range Rover, столкнувшиеся с обрывом связи, предлагают в этом случае перезапускать двигатели автомобилей: по их наблюдениям, это восстанавливает работу протокола, хоть и временно.
Впрочем, с нестабильностью беспроводного протокола Apple CarPlay сталкиваются не только владельцы Range Rover — похожие проблемы существуют почти у всех автомобилей, поддерживающих эту технологию.
В середине октября стало известно о скором открытии поддержки Apple CarPlay приложениями Яндекс.Карты и Навигатор. Тем самым протокол можно будет использовать не только для навигации, но и, допустим, для заказа доставки еды в автомобиль.