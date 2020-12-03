Владельцы Range Rover массово жалуются на проблемы с Apple CarPlay

Соединение Apple и бортовых медиа­систем просто внезапно обрыва­ется безо всяких видимых причин, и подключить гаджет заново по протоколу CarPlay не получается. Авто­владельцы порой вынуждены полностью отказы­ваться от использо­вания протокола.

Кое-кто отмечает, что это происходит при разряде батареи iPhone более чем на 70%. По другим сведениям, причиной сбоев становится переход гаджета со стандарта связи LTE на 3G. Но в обоих случаях находились владельцы, которые столкну­лись с аналогичной проблемой при иных обстоя­тель­ствах.

Официальные дилеры марки, к которым обращались авто­владельцы, уверяют, что проблема связана с большим количе­ством обновлений, выпущенных Apple за последнее время. Разра­ботчики софта якобы просто не успевают оптими­зировать работу CarPlay для всех автомо­билей, и со временем проблема исчезнет сама собой.

Пока же обладатели Range Rover, столкнув­шиеся с обрывом связи, пред­лагают в этом случае пере­запускать двигатели автомо­билей: по их наблюдениям, это восстанав­ливает работу протокола, хоть и временно.

Впрочем, с нестабильностью беспро­водного протокола Apple CarPlay сталки­ваются не только владельцы Range Rover — похожие проблемы суще­ствуют почти у всех авто­мобилей, поддер­живающих эту технологию.