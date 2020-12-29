Главная новинка 2020 года в России: её выбираете вы!

Что нужно сделать? Проголосовать! Но только за одну-единственную модель, которую лично вы считаете главной российской новинкой 2020 года. А чтобы вам было проще сделать выбор, мы коротко напомним про каждого из претендентов, и — с помощью сервиса панорам Авто.руПанорамы могут создавать все пользователи Авто.ру: достаточно разместить объявление о продаже машины с помощью приложения Авто.ру или добавить панораму к уже размещённому. — поможем вам рассмотреть каждую новинку со всех сторон. Там же вы найдёте ссылки на подробные материалы обо всех моделях — на тот случай, если краткого описания вдруг окажется недостаточно.

Машина, которая наберёт наибольшее количество голосов, получит почётнейшее звание «Новинка 2020 года по версии пользователей Авто.ру»! Готовы? Поехали!