Главная новинка 2020 года в России: её выбираете вы!
Александр Мирошкин
Отодвиньте в сторону банку с зелёным горошком, поставьте на паузу шинковку докторской колбасы, отложите пакет майонеза и селёдку: следующие 15 минут она переживёт и без свекольно-морковной шубы. Потому что прямо сейчас у вас есть дело посерьёзнее.
Именно вы должны выбрать главную автомобильную новинку России 2020 года!
Что происходит? Перед вами 16 моделей, каждая из которых претендует на звание главной российской новинки 2020 года. В этот список редакция Журнала Авто.ру включила либо абсолютные новинки (например, Genesis GV80, Geely Coolray или Audi
Что нужно сделать? Проголосовать! Но только за одну-единственную модель, которую лично вы считаете главной российской новинкой 2020 года. А чтобы вам было проще сделать выбор, мы коротко напомним про каждого из претендентов, и — с помощью сервиса панорам Авто.руПанорамы могут создавать все пользователи Авто.ру: достаточно разместить объявление о продаже машины с помощью приложения Авто.ру или добавить панораму к уже размещённому. — поможем вам рассмотреть каждую новинку со всех сторон. Там же вы найдёте ссылки на подробные материалы обо всех моделях — на тот случай, если краткого описания вдруг окажется недостаточно.
Машина, которая наберёт наибольшее количество голосов, получит почётнейшее звание «Новинка 2020 года по версии пользователей Авто.ру»! Готовы? Поехали!
Land Rover так долго кормил нас завтраками про Defender нового поколения, что в какой-то момент мы уже почти потеряли надежду дождаться его в России. Но вот он — перед вами! Большой, красивый, железный и ездящий.
Нам довелось познакомиться с этим крепышом ещё до того, как закончились процедура сертификации и сбор всех документов, необходимых для начала продаж. И он поразил нас тем, насколько цивилизованным стал на асфальте, не растеряв при этом свои суперспособности превращаться в плавсредство или болотоход, когда это необходимо. Броды, диагоналки, колеи, а теперь ещё и трассы, магистрали, парковки у ТЦ — этому Дэфу, кажется, всё по плечу.
Автомобиль-провокация. Дизайн, который будут обсуждать и критиковать много лет. Ноздри апокалипсиса, которые прискакали к нам в невыносимом
И прямо сейчас совершенно неважно, как управляется 4 серия или за сколько разгоняется до «сотни». Этот автомобиль создан в эпоху хайпа и ради хайпа. Его задача — стать звездой Инстаграма, а не рекордсменом Нюрбургринга. А хорошо это или плохо — решать только вам.
И ещё один пример серьёзного преображения. Предыдущая Октавия в своей рестайлинговой версии получилась максимально спорной внешне, но всё равно пользовалась огромным спросом и чуть ли не в одиночку тянула на себе продажи медленно, но верно увядающего гольф-класса в России. А всё потому, что это именно тот случай, когда богатый внутренний мир оказался намного важнее внешности.
Зато теперь к суперпрактичному кузову лифтбек — с огромным багажником, просторным вторым рядом сидений, как у автомобилей классом выше, а также к крутому шасси и бодрым моторам добавился Его Величество Дизайн. Ну и кто сейчас решится назвать Октавию некрасивой? Перед вами — будущий российский бестселлер. И сомневаться больше нет ни одной причины.
Прощай, Оптима! Привет, K5! С 2020 года в главной битве российского
Злющий дизайн, классная мультимедийная система, полностью цифровая приборная панель и роскошное оснащение с круговым обзором, вентиляцией кресел и диодной оптикой. В общем, нет ничего удивительного в том, что K5 незамедлительно подхватила знамя Оптимы и упала на хвост Тойоте в сводках продаж. Кажется, заварушка теперь будет ещё более напряжённой. И кто знает — может закончиться даже сменой фаворита.
Откровенно говоря, Audi e-tron — не первый массовый электромобиль, добравшийся до российского рынка официально. И даже не первый электрический кроссовер в России: тот же Jaguar
Правда, у Audi e-tron в запасе не слишком много времени. Уже в следующем году на российский рынок собираются прибыть его заклятые конкуренты по «Большой немецкой тройке»: Mercedes-Benz EQS и футуристичный электрокроссовер BMW iX. А пока именно
Мировая премьера Genesis GV80 состоялась в январе, а уже к концу года большой кроссовер премиального бренда из Южной Кореи добрался до российских дилеров. Но всё самое интересное будет происходить с ним в
Причём делать это он собирается по-своему: первые машины можно будет взять в долгосрочную аренду по фирменной программе подписки, а живые автомобили появятся в продаже лишь спустя несколько месяцев. И, кажется, у потенциальных покупателей есть множество причин познакомиться с GV80 поближе. Он выглядит круто и небанально, он большой и просторный, а к его интерьеру вообще не придраться! Добавьте к этому богатейшее оснащение (список оборудования базовой версии занимает страницу А4 мелким шрифтом — мы не шутим) и целую гамму моторов на любой вкус, включая новейший супердизель. Кажется, это будет славная охота!
И ещё одна знаковая премьера Genesis 2020 года — седан G80 следующего поколения. Если прежняя «восьмидесятка» была неочевидной и весьма скромной альтернативой «немцам» или «японцам», да и то лишь в корпоративных парках, то отныне — никаких полумер! G80 готов дать бой самым серьёзным ребятам в классе — Mercedes-Benz
Рецепт будущего успеха очень похож на GV80: адекватные цены, яркий дизайн, внушительные габариты, роскошный интерьер и современные моторы. Увы, в отличие от кроссовера, седан нельзя купить с дизельным мотором. Но пока это, кажется, единственный из видимых недостатков.
Sorento так давно с нами, что представить российский модельный ряд Kia без этого здоровяка просто невозможно: он как появился с первого поколения, так неизменно и остаётся на нашем рынке. Вместительный, семиместный и с ценником, от которого глаза не лезут на лоб. Понятно, за что его любят покупатели.
Sorento нового поколения прибыл в Россию эффектно. Яркая внешность, современный интерьер и удачно настроенное шасси превратили его в самый желанный семейный автомобиль в сегменте. Старт продаж слегка подпортила странная история с приостановкой продаж дизельных версий, но за тех, кто заказал и уже получил машины с двигателями попроще, можно только порадоваться.
Да-да, мы уже видим, как вы заносите руки над клавиатурой, чтобы написать комментарий: «Он же обновился, а вы говорили, что брали только совсем новое!». Вы, конечно, молодцы — наблюдательные. Однако оцените масштаб переделок! Снаружи от предшественника остались разве что двери, а в салоне столько новых деталей, что разглядеть за ними модель, выпускающуюся без малого 10 лет, практически невозможно! Да и формально перед нами – модель нового поколения.
Куда важнее, что Рапид, как и Октавия, остался верен себе. Это всё ещё один из самых просторных и самых вместительных автомобилей в классе. А благодаря проверенному турбодвигателю на вершине моторной гаммы — ещё и один из быстрейших в сегменте. Может быть, с новым дизайном чешская пятидверка сможет по-настоящему побороться с корейцами за лидерство в классе?
Правда, для начала Рапиду придётся обогнать новый VW Polo, который и прежде опережал чешского собрата, а теперь имеет все шансы оторваться от него по-настоящему. Потому что теперь Поло — это Рапид. Буквально! В Volkswagen натянули фирменную внешность и собственные фишки на платформу и каркас кузова Шкоды. А это значит, что Polo теперь тоже одна из самых практичных и вместительных машин в классе.
У него огромный багажник, такой же солидный запас места на втором ряду, и тоже есть турбомотор в гамме — точно такой же, как у Рапида. Короче говоря, пятки Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta оттопчет либо Skoda Rapid, либо VW Polo, либо они оба. И последний вариант кажется наиболее реальным.
Наглядный пример того, как обещанного пришлось ждать целых три года! Чешский кроссовер дебютировал в далёком уже 2017 году и всё это время добирался в Россию. Не знаем, что послужило причиной столь длительной задержки (наверняка, свою роль сыграла необходимость полноценной локализации производства), но Карок поступил в продажу прямо перед весенним локдауном, в не самых доступных комплектациях, только с передним приводом и только с турбомотором. Очевидно, совокупность этих факторов и привела к тому, что модель пока не ставит рекорды продаж.
Однако Karoq собирается в России по полному циклу, стремительно обрастает новыми комплектациями, опциями и моторами. Возможно, он не будет самым востребованным кроссовером страны, но шансы стать одной из самых популярных иномарок в России уже в следующем, 2021 году у него определённо есть.
Фанаты ждали Крету от Kia, а получилась, мягко говоря, совсем не Крета. Kia Seltos немного крупнее, просторнее и вместительнее, а по разнообразию модификаций, комплектаций и опций он укладывает бестселлер от Hyundai на обе лопатки.
Три мотора, четыре трансмиссии, два типа привода, семь комплектаций и 15 вариантов окраски кузова! Если с такими вводными вы за день увидите два полностью идентичных Селтоса, то бегите за лотерейным билетом — удача явно на вашей стороне. И, судя по всему, именно её не хватило новинке Kia в
Дверь на вечеринку компактных кроссоверов в
Даже базовый Кулрей выглядит так, будто вышел из какой-нибудь автомобильной аркады, а топовая модификация получила ещё и набор агрессивных внешних ништяков, которые настолько правдоподобно имитируют карбон, что распознать в них подделку с первого раза получится далеко не у всех. Кажется, вот он — тот самый «китаец», которого все так долго ждали!
А затем в Россию приехала ещё одна модель Geely, которую каких-то пару-тройку лет назад вообще невозможно было представить! Geely Tugella — это не дешёвая попытка скопировать BMW X4 и даже не оммаж на него. Перед вами — самодостаточный продукт, построенный на современных узлах и агрегатах Volvo, с ладными пропорциями, продуманными до мелочей деталями, качественным интерьером, мощным турбомотором и богатейшим оснащением.
Да, за всё это великолепие ребята из Geely хотят весьма солидную сумму — два с половиной миллиона рублей. Однако Tugella — это машина не уровня Дастера или даже Арканы. Это автомобиль, который вполне можно рассматривать в качестве альтернативы чему-нибудь давно признанному и заслуженному и с европейскими корнями. Правда, сначала для этого придётся перебороть некоторые автомобильные предрассудки.
В 2020-м компания Mercedes-Benz привезла в Россию сразу два компактных кроссовера, построенных на общей платформе: GLB и GLA. И если первому ещё только предстоит доказать свою состоятельность и завоевать народную любовь в обмен на непривычно угловатый дизайн в стиле GLK и непонятный для российских покупателей формат «много Мерседеса за относительно немного денег», то в успех второго верится практически безоговорочно.
Ведь GLA — модель в России хорошо знакомая и даже любимая. И только посмотрите, как она похорошела после смены поколений! Загляните в салон: экраны, сенсоры, подсветки всего и вся и самая современная мультимедийка с управлением голосом и дополненной реальностью! Если уж и покупать входной билет в мир премиальных автомобилей, то какой-то вот такой.
Олицетворение зла! 625 лошадиных сил, которые разгоняют 2,3-тонного громилу до сотни всего за 3,8 секунды! На этом здоровяке и безо всякого тюнинга можно уничтожать самомнение и самооценку владельцев самых злых корчей и самых неистовых суперкаров. И делать всё это можно с разобранным кофейным столиком в багажнике. А может, даже с неразобранным. Или с годовым запасом молочных продуктов.
Совсем скоро экологические гайки закрутят настолько, что места для автомобилей вроде BMW X6 M Competition просто не останется. Давайте наслаждаться моментом. Ну а если дизайн X6 для вас слишком экстравагантен, то этого же сатану можно упрятать под кузов X5. Кажется, ещё никогда парочка BMW X6 M/X5 М не была настолько неистовой.