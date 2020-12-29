Как в 90-е: машины, которые украли, но не полностью

Главная новинка 2020 года в России: её выбираете вы!

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Александр Мирошкин

Отодвиньте в сторону банку с зелёным горошком, поставьте на паузу шинковку докторской колбасы, отложите пакет майонеза и селёдку: следующие 15 минут она переживёт и без свекольно-морковной шубы. Потому что прямо сейчас у вас есть дело посерьёзнее.

Именно вы должны выбрать главную автомобильную новинку России 2020 года!

Что происходит? Перед вами 16 моделей, каждая из которых претендует на звание главной российской новинки 2020 года. В этот список редакция Журнала Авто.ру включила либо абсолютные новинки (например, Genesis GV80, Geely Coolray или Audi e-tron), либо модели, пережившие полно­ценную смену поколения (Land Rover Defender, BMW 4 серии и так далее). Рестайлинги, фейс­лифты и прочие обновления мы оставили за скобками — именно по этой причине в нашем списке нет Hyundai Solaris, Kia Rio или Toyota Land Cruiser Prado. 

Эти 16 новинок сумели добраться до российского рынка, несмотря на невероятные сложности, с которыми столкнулся авторынок в 2020 году — отмену международных автосалонов, локдаун и закрытие дилерских предприятий, проблемы с производством и поставками готовых машин.

Что нужно сделать? Проголосовать! Но только за одну-единственную модель, которую лично вы считаете главной российской новинкой 2020 года. А чтобы вам было проще сделать выбор, мы коротко напомним про каждого из претендентов, и — с помощью сервиса панорам Авто.руПанорамы могут создавать все пользователи Авто.ру: достаточно разместить объявление о продаже машины с помощью приложения Авто.ру или добавить панораму к уже размещённому. — поможем вам рассмотреть каждую новинку со всех сторон. Там же вы найдёте ссылки на подробные материалы обо всех моделях — на тот случай, если краткого описания вдруг окажется недостаточно. 

Машина, которая наберёт наибольшее количество голосов, получит почётнейшее звание «Новинка 2020 года по версии пользователей Авто.ру»! Готовы? Поехали!

Хочу проголосовать сразу!

Land Rover так долго кормил нас завтраками про Defender нового поколения, что в какой-то момент мы уже почти потеряли надежду дождаться его в России. Но вот он — перед вами! Большой, красивый, железный и ездящий.

Нам довелось познакомиться с этим крепышом ещё до того, как закончились процедура серти­фикации и сбор всех документов, необходимых для начала продаж. И он поразил нас тем, насколько цивилизо­ванным стал на асфальте, не растеряв при этом свои супер­способ­ности превращаться в плав­средство или болотоход, когда это необходимо. Броды, диагоналки, колеи, а теперь ещё и трассы, магистрали, парковки у ТЦ — этому Дэфу, кажется, всё по плечу.

Автомобиль-провокация. Дизайн, который будут обсуждать и критиковать много лет. Ноздри апокалип­сиса, которые прискакали к нам в невыносимом 2020-м. И всё это — про новейшее купе BMW 4 серии, которое добралось до России под занавес года. Но не спешите клеймить двухдверку. Тренд на гипер­трофиро­ванную решётку радиатора начала ещё рестай­линговая «семёрка», а на четвёрке он просто достиг тех масштабов, которые изначально и задумывали дизайнеры!

И прямо сейчас совершенно неважно, как управляется 4 серия или за сколько разгоняется до «сотни». Этот авто­мобиль создан в эпоху хайпа и ради хайпа. Его задача — стать звездой Инстаграма, а не рекордс­меном Нюрбург­ринга. А хорошо это или плохо — решать только вам.

И ещё один пример серьёзного преображения. Предыдущая Октавия в своей рестай­линговой версии получилась максимально спорной внешне, но всё равно пользо­валась огромным спросом и чуть ли не в одиночку тянула на себе продажи медленно, но верно увядающего гольф-класса в России. А всё потому, что это именно тот случай, когда богатый внутренний мир оказался намного важнее внешности.

Зато теперь к суперпрактичному кузову лифтбек — с огромным багажником, просторным вторым рядом сидений, как у автомобилей классом выше, а также к крутому шасси и бодрым моторам добавился Его Величество Дизайн. Ну и кто сейчас решится назвать Октавию некрасивой? Перед вами — будущий российский бест­селлер. И сомне­ваться больше нет ни одной причины.

Прощай, Оптима! Привет, K5! С 2020 года в главной битве российского D-класса сменился один из спарринг-партнёров: Toyota Camry теперь будет противо­стоять седан Kia с буквенно-цифровым названием. Но дело не только в названии. Ведь Камри предстоит отбиваться от самой яркой и самой навороченной модели в классе.

Злющий дизайн, классная мультимедийная система, полностью цифровая приборная панель и роскошное оснащение с круговым обзором, вентиляцией кресел и диодной оптикой. В общем, нет ничего удивитель­ного в том, что K5 незамед­лительно подхватила знамя Оптимы и упала на хвост Тойоте в сводках продаж. Кажется, заварушка теперь будет ещё более напряжённой. И кто знает — может закончиться даже сменой фаворита.

Откровенно говоря, Audi e-tron — не первый массовый электро­мобиль, добрав­шийся до российского рынка официально. И даже не первый электриче­ский кроссовер в России: тот же Jaguar I-Pace продаётся у нас уже больше года. Но если британский электрокар вынужденно примерил на себя тяжёлую роль перво­проходца, которому пришлось разогревать аудиторию, то e-tron пришёл только за овациями. И за деньгами тех, кто давно хотел попробовать машину на электротяге, но «всё как-то не решался».

Правда, у Audi e-tron в запасе не слишком много времени. Уже в следующем году на российский рынок собираются прибыть его заклятые конкуренты по «Большой немецкой тройке»: Mercedes-Benz EQS и футуристичный электро­кроссовер BMW iX. А пока именно e-tron способен впечатлить стильным силуэтом, техно­кратичным интерьером, запасом хода в 300–400 километров на одной зарядке и зеркалами-камерами, которые раньше мы видели только в кино. 

Мировая премьера Genesis GV80 состоялась в январе, а уже к концу года большой кроссовер премиального бренда из Южной Кореи добрался до российских дилеров. Но всё самое интересное будет происходить с ним в 2021-м. Потому что конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, который стоит как X3 и GLC, собирается хорошенько подраться за покупателей с традици­онным немецким премиумом.

Причём делать это он собирается по-своему: первые машины можно будет взять в долго­срочную аренду по фирменной программе подписки, а живые автомобили появятся в продаже лишь спустя несколько месяцев. И, кажется, у потенциальных покупателей есть множество причин познакомиться с GV80 поближе. Он выглядит круто и небанально, он большой и просторный, а к его интерьеру вообще не придраться! Добавьте к этому богатейшее оснащение (список оборудования базовой версии занимает страницу А4 мелким шрифтом — мы не шутим) и целую гамму моторов на любой вкус, включая новейший супердизель. Кажется, это будет славная охота!

И ещё одна знаковая премьера Genesis 2020 года — седан G80 следующего поколения. Если прежняя «восьми­десятка» была неочевидной и весьма скромной альтер­нативой «немцам» или «японцам», да и то лишь в корпора­тивных парках, то отныне — никаких полумер! G80 готов дать бой самым серьёзным ребятам в классе — Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Audi A6 и Lexus ES.

Рецепт будущего успеха очень похож на GV80: адекватные цены, яркий дизайн, внушитель­ные габариты, роскошный интерьер и современные моторы. Увы, в отличие от кроссовера, седан нельзя купить с дизельным мотором. Но пока это, кажется, единственный из видимых недостатков. 

Sorento так давно с нами, что представить российский модельный ряд Kia без этого здоровяка просто невозможно: он как появился с первого поколения, так неизменно и остаётся на нашем рынке. Вместительный, семи­местный и с ценником, от которого глаза не лезут на лоб. Понятно, за что его любят покупатели.

Sorento нового поколения прибыл в Россию эффектно. Яркая внешность, современный интерьер и удачно настроенное шасси превратили его в самый желанный семейный авто­мобиль в сегменте. Старт продаж слегка подпортила странная история с приостановкой продаж дизельных версий, но за тех, кто заказал и уже получил машины с двигателями попроще, можно только порадоваться.  

Да-да, мы уже видим, как вы заносите руки над клавиатурой, чтобы написать комментарий: «Он же обновился, а вы говорили, что брали только совсем новое!». Вы, конечно, молодцы — наблюдатель­ные. Однако оцените масштаб переделок! Снаружи от пред­ше­ственника остались разве что двери, а в салоне столько новых деталей, что разглядеть за ними модель, выпуска­ющу­юся без малого 10 лет, практически невозможно! Да и формально перед нами – модель нового поколения.

Куда важнее, что Рапид, как и Октавия, остался верен себе. Это всё ещё один из самых просторных и самых вмести­тельных автомобилей в классе. А благо­даря проверенному турбо­двигателю на вершине моторной гаммы — ещё и один из быстрейших в сегменте. Может быть, с новым дизайном чешская пятидверка сможет по-настоящему побороться с корейцами за лидерство в классе?

Правда, для начала Рапиду придётся обогнать новый VW Polo, который и прежде опережал чешского собрата, а теперь имеет все шансы оторваться от него по-настоящему. Потому что теперь Поло — это Рапид. Буквально! В Volkswagen натянули фирменную внешность и собственные фишки на платформу и каркас кузова Шкоды. А это значит, что Polo теперь тоже одна из самых практичных и вместительных машин в классе. 

У него огромный багажник, такой же солидный запас места на втором ряду, и тоже есть турбо­мотор в гамме — точно такой же, как у Рапида. Короче говоря, пятки Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta оттопчет либо Skoda Rapid, либо VW Polo, либо они оба. И последний вариант кажется наиболее реальным.

Наглядный пример того, как обещанного пришлось ждать целых три года! Чешский кроссовер дебютировал в далёком уже 2017 году и всё это время добирался в Россию. Не знаем, что послужило причиной столь длительной задержки (наверняка, свою роль сыграла необходи­мость полноценной локали­зации производства), но Карок поступил в продажу прямо перед весенним локдауном, в не самых доступных комп­лектациях, только с передним приводом и только с турбо­мотором. Очевидно, совокупность этих факторов и привела к тому, что модель пока не ставит рекорды продаж.

Однако Karoq собирается в России по полному циклу, стремительно обрастает новыми комп­лектациями, опциями и моторами. Возможно, он не будет самым востребо­ванным кроссовером страны, но шансы стать одной из самых популярных иномарок в России уже в следующем, 2021 году у него определённо есть.

Фанаты ждали Крету от Kia, а получилась, мягко говоря, совсем не Крета. Kia Seltos немного крупнее, просторнее и вместитель­нее, а по разно­образию моди­фикаций, комплектаций и опций он укладывает бест­селлер от Hyundai на обе лопатки.

Три мотора, четыре трансмиссии, два типа привода, семь комплектаций и 15 вариантов окраски кузова! Если с такими вводными вы за день увидите два полностью идентичных Селтоса, то бегите за лотерейным билетом — удача явно на вашей стороне. И, судя по всему, именно её не хватило новинке Kia в 2020-м, чтобы взобраться на вершины чартов. Старт продаж подпортили проблемы с вариатором, а также образовав­шийся из-за пандемии и закрытия заводов дефицит автомо­билей. Если в 2021-м таких неурядиц не случится, то шансы Селтоса стать одним из главных бестселлеров рынка практически стопроцентные.

Дверь на вечеринку компактных кроссоверов в 2020-м открыли и китайцы из Geely. Причём сразу с двух ног. В начале года на наш рынок вышел стильный и доступный Coolray — автомобиль, которому больше не надо делать скидку на происхож­дение. С турбо­мотором, ярким дизайном и стильным интерьером. До уровня Креты по продажам он ещё не дорос, но встретить этого стилягу в потоке — проще простого! Да и как машина с такой внешностью могла остаться незамеченной?!

Даже базовый Кулрей выглядит так, будто вышел из какой-нибудь автомо­бильной аркады, а топовая моди­фикация получила ещё и набор агрессивных внешних ништяков, которые настолько правдо­подобно имитируют карбон, что распознать в них подделку с первого раза получится далеко не у всех. Кажется, вот он — тот самый «китаец», которого все так долго ждали!

А затем в Россию приехала ещё одна модель Geely, которую каких-то пару-тройку лет назад вообще невозможно было представить! Geely Tugella — это не дешёвая попытка скопировать BMW X4 и даже не оммаж на него. Перед вами — самодо­статочный продукт, построенный на совре­менных узлах и агрегатах Volvo, с ладными пропорциями, продуман­ными до мелочей деталями, качественным интерьером, мощным турбомотором и богатейшим оснащением.

Да, за всё это великолепие ребята из Geely хотят весьма солидную сумму — два с половиной миллиона рублей. Однако Tugella — это машина не уровня Дастера или даже Арканы. Это авто­мобиль, который вполне можно рассматри­вать в качестве альтер­нативы чему-нибудь давно признанному и заслужен­ному и с европей­скими корнями. Правда, сначала для этого придётся перебороть некоторые автомо­бильные предрассудки.

В 2020-м компания Mercedes-Benz привезла в Россию сразу два компактных кроссовера, построенных на общей платформе: GLB и GLA. И если первому ещё только предстоит доказать свою состоятель­ность и завоевать народную любовь в обмен на непривычно угловатый дизайн в стиле GLK и непонятный для российских покупателей формат «много Мерседеса за относительно немного денег», то в успех второго верится практически безоговорочно.

Ведь GLA — модель в России хорошо знакомая и даже любимая. И только посмотрите, как она похорошела после смены поколений! Загляните в салон: экраны, сенсоры, подсветки всего и вся и самая современная мульти­медийка с управ­лением голосом и допол­ненной реаль­ностью! Если уж и покупать входной билет в мир премиальных автомобилей, то какой-то вот такой.

Олицетворение зла! 625 лошадиных сил, которые разгоняют 2,3-тонного громилу до сотни всего за 3,8 секунды! На этом здоровяке и безо всякого тюнинга можно уничтожать самомнение и само­оценку владельцев самых злых корчей и самых неистовых суперкаров. И делать всё это можно с разобранным кофейным столиком в багажнике. А может, даже с неразобранным. Или с годовым запасом молочных продуктов.

Совсем скоро экологические гайки закрутят настолько, что места для автомо­билей вроде BMW X6 M Competition просто не останется. Давайте наслаждаться моментом. Ну а если дизайн X6 для вас слишком экстра­вагантен, то этого же сатану можно упрятать под кузов X5. Кажется, ещё никогда парочка BMW X6 M/X5 М не была настолько неистовой.

Главная новинка 2020 года — это...

Фото: Вячеслав Крылов, Рустем Тагиров
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