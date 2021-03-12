Лучшая машина февраля: голосование

Пришло время определиться, какое объявление из тех, что появились на Авто.ру в феврале, самое яркое, интересное и запомина­ющееся. В январе первое место досталось «Волге», которая на самом деле не «Волга», а стилизо­ванный под советскую классику Mercedes-Benz. Какая машина станет лучшей в феврале, решать вам!

И ещё немного приятных новостей. Победитель голосо­вания получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.