Лучшая машина февраля: голосование

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Александр Мирошкин
Пришло время определиться, какое объявление из тех, что появились на Авто.ру в феврале, самое яркое, интересное и запоминающееся. В январе первое место досталось «Волге», которая на самом деле не «Волга», а стилизованный под советскую классику Mercedes-Benz. Какая машина станет лучшей в феврале, решать вам!
И ещё немного приятных новостей. Победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!
Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.