Дороже Мерседеса: в России продают 24-летнюю «девятку» ВАЗ с пробегом 10 километров

Лучшая машина февраля: голосование

Александр Мирошкин

Пришло время определиться, какое объявление из тех, что появились на Авто.ру в феврале, самое яркое, интересное и запомина­ющееся. В январе первое место досталось «Волге», которая на самом деле не «Волга», а стилизо­ванный под советскую классику Mercedes-Benz. Какая машина станет лучшей в феврале, решать вам!

И ещё немного приятных новостей. Победитель голосо­вания получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.

<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/z8/1102306736-e6479437/" target="_blank">BMW Z8</a></h3> Это — одна из самых ярких и запоминающихся машин в истории. А ещё она очень редкая. И да, её можно купить на Авто.ру.
<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/cadillac/fleetwood/1102374522-fe6bea9d/" target="_blank">Cadillac Fleetwood </a></h3> Огромный, чёрный, американский седан с гигантскими крыльями, роскошным салоном и в превосходном состоянии. Если и мечтать о классической машине, то только о такой.
1/8

BMW Z8

Это — одна из самых ярких и запоминающихся машин в истории. А ещё она очень редкая. И да, её можно купить на Авто.ру.

Лучшая машина февраля на Авто.ру — это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение