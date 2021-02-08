Лучшая машина января: голосование

Вот и наступил день, когда мы запускаем первое в 2021 году голосо­вание за лучшее объявление месяца на Авто.ру! В декабре победителем стал Mercedes-Benz S-класса нового поколения, который официально в России пока не продаётся, но на Авто.ру уже есть. Какая машина станет лучшей в январе — решаете вы!

И ещё немного приятных новостей. Победитель голосо­вания получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.

