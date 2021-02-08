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Лучшая машина января: голосование

Александр Мирошкин

Вот и наступил день, когда мы запускаем первое в 2021 году голосо­вание за лучшее объявление месяца на Авто.ру! В декабре победителем стал Mercedes-Benz S-класса нового поколения, который официально в России пока не продаётся, но на Авто.ру уже есть. Какая машина станет лучшей в январе — решаете вы! 

И ещё немного приятных новостей. Победитель голосо­вания получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца! 

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.

<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/21/1102167724-27cefc0e/" target="_blank">ГАЗ-21</a></h3> Вы, наверное, уже догадались, что никакой это не ГАЗ-21. Эту, с позволения сказать, «Волгу» сделали в Германии из Мерседеса. По силуэту нетрудно догадаться, из какого именно. (Подсказка: в названии есть буквы C, L и S.)
<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/supra/1094994068-9cde29ac/" target="_blank">Toyota Supra</a></h3> Легендарный японский спорткар в эталонном состоянии. Причём не только снаружи, но и внутри. И при этом Супра уже проехала более 200&nbsp;000 километров!
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ГАЗ-21

Вы, наверное, уже догадались, что никакой это не ГАЗ-21. Эту, с позволения сказать, «Волгу» сделали в Германии из Мерседеса. По силуэту нетрудно догадаться, из какого именно. (Подсказка: в названии есть буквы C, L и S.)

Лучшая машина января на Авто.ру...

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