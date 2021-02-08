Лучшая машина января: голосование

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Названа лучшая машина декабря на Авто.ру
60 рублей за литр: названы регионы России с самым доступным бензином
Александр Мирошкин
Вот и наступил день, когда мы запускаем первое в 2021 году голосование за лучшее объявление месяца на Авто.ру! В декабре победителем стал Mercedes-Benz
И ещё немного приятных новостей. Победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!
Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.