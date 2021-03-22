Лучшей машиной февраля на Авто.ру названа редкая Alfa Romeo
Михаил Кондратьев
Подведены итоги традиционного голосования за автомобиль месяца среди тех, что появились в продаже на Авто.ру. Победителем стала двухдверная Alfa Romeo 8C Competizione, в тройку лидеров вошли также редкая модель BMW и американская классика.
Занявшая первое место Alfa Romeo (24,3%) — одна из серии всего в 500 машин. Продавец утверждает, что это единственный экземпляр в России, причём пробег составляет лишь семь тысяч километров. Цена — 20 миллионов рублей.
Второе место — за BMW Z8 (15,1%) стоимостью 13,9 миллиона. Автомобиль 2000 года выпуска проехал 63 тысячи километров, но его состояние оценивается как идеальное. Родстер оснащён 400-сильным двигателем объёмом 4,9 литра.
Третья строчка досталась седану Cadillac Fleetwood 1960 года (14,3%). Классическая модель отлично сохранилась и до сих пор в родной краске. За время голосования её успели продать.
На четвёртом-пятом местах с одинаковым количеством голосов (11,6%) оказались короткокрылая «девятка» за миллион рублей («капсула времени») и брутальный рестомод Chevrolet Camaro с семилитровым двигателем.
Строчки с шестой по восьмую (8,6–6,3%) заняли Nissan 370Z Nismo, Lamborghini Aventador в тюнинге Mansory и Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года в состоянии нового. Все они уже проданы.
Лучшей машиной января на Авто.ру была названа реплика «Волги» на шасси Mercedes-Benz CLS. Уникальный автомобиль всё ещё в продаже — почти за семь миллионов рублей.