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Лучшей машиной февраля на Авто.ру названа редкая Alfa Romeo

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Михаил Кондратьев

Подведены итоги традиционного голосования за авто­мобиль месяца среди тех, что появи­лись в продаже на Авто.ру. Победителем стала двух­дверная Alfa Romeo 8C Competizione, в тройку лидеров вошли также редкая модель BMW и американ­ская классика.

  • Занявшая первое место Alfa Romeo (24,3%) — одна из серии всего в 500 машин. Продавец утверждает, что это един­ственный экзем­пляр в России, причём пробег составляет лишь семь тысяч километров. Цена — 20 миллионов рублей.

  • Второе место — за BMW Z8 (15,1%) стоимостью 13,9 миллиона. Автомобиль 2000 года выпуска проехал 63 тысячи кило­метров, но его состояние оцени­вается как идеальное. Родстер оснащён 400-сильным двигателем объёмом 4,9 литра.

  • Третья строчка досталась седану Cadillac Fleetwood 1960 года (14,3%). Классическая модель отлично сохранилась и до сих пор в родной краске. За время голосования её успели продать.

  • На четвёртом-пятом местах с одинаковым количе­ством голосов (11,6%) оказались коротко­крылая «девятка» за миллион рублей («капсула времени») и брутальный рестомод Chevrolet Camaro с семи­литровым двигателем.

  • Строчки с шестой по восьмую (8,6–6,3%) заняли Nissan 370Z Nismo, Lamborghini Aventador в тюнинге Mansory и Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года в состоянии нового. Все они уже проданы.

  • Лучшей машиной января на Авто.ру была названа реплика «Волги» на шасси Mercedes-Benz CLS. Уникальный авто­мобиль всё ещё в продаже — почти за семь миллионов рублей.

Давайте решим, что же всё-таки круче: классический Camaro с современной начинкой или новенький ВАЗ-2109?

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