В России стартовало производство нового кроссвэна Kia
Дмитрий Елизаров
Предприятие «Автотор» в Калининграде запустило сборку минивэна Kia Carnival четвёртого поколения, который появится в России с двумя типами силовых агрегатов. Кроме того, Kia подтвердила некоторые нюансы базовой комплектации и уточнила сроки начала продаж новинки.
Минивэн в четвёртом поколении не только стал самым крупным Carnival в истории модели (в длину он вытянулся до 5155 миллиметров и может вмещать до 11 человек), но и сменил идеологию. Производитель теперь называет модель «кроссвэном», так как Carnival совмещает в себе характерные черты минивэна и кроссовера. Системой полного привода «кроссвэн» не оснащается, но его дорожный просвет составляет 182 миллиметра.
В России Kia Carnival получит дизельный двигатель объёмом 2,2 литра, развивающий 199 л.с. и 440 Нм крутящего момента, и 3,5-литровый бензиновый агрегат на 249 л.с. Оба мотора будут сопровождаться восьмиступенчатым «автоматом». Отечественному покупателю минивэн предложат в 7- и
8-местномвариантах исполнения салона, а в базовую комплектацию включат как минимум парковочные датчики, подогревы передних кресел, зеркал и лобового стекла, а также медиасистему с 8-дюймовыммонитором.
Ранее сообщалось, что Kia Carnival в комплектации Comfort с дизельным мотором на российском рынке будет стоить
2 599 900рублей, однако производитель не уточнил, станет ли комплектация Comfort базовой. Срок старта продаж компания называла размыто, предлагая ориентироваться на 2021 год, но сейчас появилось уточнение: Kia Carnival станет доступен в России во втором квартале нынешнего года. Прочие подробности будут рассекречены ближе к началу продаж.