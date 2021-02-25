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В России стартовало производство нового кроссвэна Kia

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Дмитрий Елизаров

Предприятие «Автотор» в Калининграде запустило сборку минивэна Kia Carnival четвёртого поколения, который появится в России с двумя типами силовых агрегатов. Кроме того, Kia подтвердила некоторые нюансы базовой комплектации и уточнила сроки начала продаж новинки.

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  • Минивэн в четвёртом поколении не только стал самым крупным Carnival в истории модели (в длину он вытянулся до 5155 милли­метров и может вмещать до 11 человек), но и сменил идеологию. Произво­дитель теперь называет модель «кроссвэном», так как Carnival совмещает в себе характерные черты минивэна и кроссовера. Системой полного привода «кроссвэн» не оснащается, но его дорожный просвет составляет 182 миллиметра.

  • В России Kia Carnival получит дизельный двигатель объёмом 2,2 литра, развивающий 199 л.с. и 440 Нм крутящего момента, и 3,5-литровый бензиновый агрегат на 249 л.с. Оба мотора будут сопровождаться восьми­ступен­чатым «автоматом». Отече­ственному покупателю минивэн предложат в 7- и 8-местном вариантах исполнения салона, а в базовую комплектацию включат как минимум парко­вочные датчики, подогревы передних кресел, зеркал и лобового стекла, а также медиа­систему с 8-дюймовым монитором.

  • Ранее сообщалось, что Kia Carnival в комплектации Comfort с дизельным мотором на российском рынке будет стоить 2 599 900 рублей, однако произво­дитель не уточнил, станет ли комплектация Comfort базовой. Срок старта продаж компания называла размыто, предлагая ориенти­роваться на 2021 год, но сейчас появилось уточнение: Kia Carnival станет доступен в России во втором квартале нынешнего года. Прочие подроб­ности будут рассекречены ближе к началу продаж.

Минивэн или кроссовер за ту же цену?

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