В России стартовало производство нового кроссвэна Kia

Минивэн в четвёртом поколении не только стал самым крупным Carnival в истории модели (в длину он вытянулся до 5155 милли­метров и может вмещать до 11 человек), но и сменил идеологию. Произво­дитель теперь называет модель «кроссвэном», так как Carnival совмещает в себе характерные черты минивэна и кроссовера. Системой полного привода «кроссвэн» не оснащается, но его дорожный просвет составляет 182 миллиметра.

В России Kia Carnival получит дизельный двигатель объёмом 2,2 литра, развивающий 199 л.с. и 440 Нм крутящего момента, и 3,5-литровый бензиновый агрегат на 249 л.с. Оба мотора будут сопровождаться восьми­ступен­чатым «автоматом». Отече­ственному покупателю минивэн предложат в 7- и 8-местном вариантах исполнения салона, а в базовую комплектацию включат как минимум парко­вочные датчики, подогревы передних кресел, зеркал и лобового стекла, а также медиа­систему с 8-дюймовым монитором.