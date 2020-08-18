Названы сроки появления в России роскошного минивэна Kia Carnival
Дмитрий Елизаров
Продажи минивэна Kia Carnival начнутся в России в 2021 году. Об этом российский офис компании сообщил после официального дебюта модели, состоявшегося в Южной Корее. На премьере стало известно, что минивэн получил ещё один, третий по счёту двигатель.
Ранее сообщалось только о двух двигателях: 2,2-литровом дизеле (202 л.с., 440 Нм) с алюминиевым блоком и 294-сильном бензиновом V6 объёмом 3,5 литра. Но на премьере выяснилось, что у минивэна будет ещё и промежуточный мотор — шестицилиндровый агрегат того же объёма, но не с непосредственным, а распределённым впрыском. Развивает он 272 л.с. и 332 Нм крутящего момента. Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и безальтернативным передним приводом.
По сравнению с предыдущим поколением новый Carnival удлинился на 40 мм (до 5155 мм), а его колёсная база выросла на 30 мм (до 3090 мм). Также на 30 мм увеличился задний свес. В полностью независимой подвеске применены гидравлические опоры и новые рычаги, оптимизировано расположение пружин и изменены углы установки амортизаторов: утверждается, что уровень ездового комфорта заметно вырос. Передаточное отношение рулевого механизма с расположенным на колонке электроусилителем увеличилось на 5,6%.
На домашнем рынке Kia Carnival предложат в версиях с тремя и четырьмя рядами кресел — на семь, восемь или одиннадцать пассажиров. В топовом варианте второй ряд будет представлять собой два раздельных «капитанских» кресла с широкими диапазонами настроек, включая регулируемые подлокотники и подножки.
У таких кресел появится режим Relaxation: по нажатию кнопки они автоматически примут положение для максимального комфорта в дальней поездке. Если же сложить все сиденья, кроме передних, полученное грузовое пространство составит без малого 3000 литров. Минимальный объём багажного отсека в трёхрядной конфигурации – 627 литров.
В Корее минивэн обещают оснащать продвинутой мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем. Она имеет голосовое управление, поддерживает платформы Android Auto и Apple CarPlay.
Кроме того, в списке опций появится оригинальная система контроля задних пассажиров — встроенная в интерьер камера, выводящая картинку на монитор на центральной консоли, а также система громкой связи между передними и задними креслами.
Продажи Kia Carnival четвёртого поколения на домашнем рынке Южной Кореи стартуют уже в третьем квартале. Спецификации Carnival для России и его стоимость пока не объявлены.