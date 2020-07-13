6 метров и 671 сила: внедорожный лимузин Aznom Palladium, который круче Роллс-Ройса

Марка Kia показала салон нового Carnival. Он оказался царством хай-тека

Новости

Евгений Костин

Kia продолжает постепенно рассекречивать четвёртое поко­ление минивэна Carnival. Вслед за фото­графиями экстерьера модели компания опублико­вала первые официальные снимки салона.

1/4

  • В Kia назвали подход к проектиро­ванию салона «Spatial Talents» — «талант к организации» внутреннего простран­ства, который характери­зуется достаточным количе­ством места для всех пассажиров и водителя и наличием современных опций.

  • Новый Kia Carnival можно будет заказать с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. Приборка объединена с тачскрином мульти­медиа аналогичной диагонали с обратной тактильной связью под общим стеклом. Блок управ­ления климати­ческой системой сделали сенсорным, фиксиру­емый селектор трансмиссии заменили на враща­ющуюся «шайбу» — это, как отмечают разра­ботчики, ещё больше подчёрки­вает высоко­техно­логичный характер новинки.

  • Как и предшественник, новый минивэн, в зависи­мости от рынка, будет пред­лагаться с салоном с трёх- или четырёх­рядной конфигу­рацией (до 11 человек). Самой популяр­ной версией в компании называют 7-мест­ную, которая доступна с капитан­скими (раздельными) креслами второго ряда с регулиру­емыми по углу наклона спинками и индивиду­альными подлокотниками.

  • Длина Kia Carnival четвёртого поколения увеличилась на 40 мм – до 5155 мм, колёсная база стала больше на 30 мм, её размер составляет 3090 мм. В ширину модель прибавила 10 мм – до 1995 мм.

  • По предварительной информации, в моторную гамму минивэна войдут 202-сильный дизель 2.2 литра и бензиновый V6 объёмом 3,5 литра мощностью 294 л.с. Оба будут работать в паре с 8-ступен­чатой автомати­ческой трансмиссией.

  • Продажи нового Kia Carnival стартуют в Южной Корее в третьем квартале. Позже модель выйдет на рынки и других стран. Решено, что Россия будет в их числе, сообщили Авто.ру в российском офисе Kia в понедельник. Цены и комплектации автомобиля пока не объявлены.

Нужен ли новый Kia Carnival в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение