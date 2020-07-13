Марка Kia показала салон нового Carnival. Он оказался царством хай-тека
Евгений Костин
Kia продолжает постепенно рассекречивать четвёртое поколение минивэна Carnival. Вслед за фотографиями экстерьера модели компания опубликовала первые официальные снимки салона.
В Kia назвали подход к проектированию салона «Spatial Talents» — «талант к организации» внутреннего пространства, который характеризуется достаточным количеством места для всех пассажиров и водителя и наличием современных опций.
Новый Kia Carnival можно будет заказать с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. Приборка объединена с тачскрином мультимедиа аналогичной диагонали с обратной тактильной связью под общим стеклом. Блок управления климатической системой сделали сенсорным, фиксируемый селектор трансмиссии заменили на вращающуюся «шайбу» — это, как отмечают разработчики, ещё больше подчёркивает высокотехнологичный характер новинки.
Как и предшественник, новый минивэн, в зависимости от рынка, будет предлагаться с салоном с трёх- или четырёхрядной конфигурацией (до 11 человек). Самой популярной версией в компании называют
7-местную, которая доступна с капитанскими (раздельными) креслами второго ряда с регулируемыми по углу наклона спинками и индивидуальными подлокотниками.
Длина Kia Carnival четвёртого поколения увеличилась на 40 мм – до 5155 мм, колёсная база стала больше на 30 мм, её размер составляет 3090 мм. В ширину модель прибавила 10 мм – до 1995 мм.
По предварительной информации, в моторную гамму минивэна войдут 202-сильный дизель 2.2 литра и бензиновый V6 объёмом 3,5 литра мощностью 294 л.с. Оба будут работать в паре с
8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Продажи нового Kia Carnival стартуют в Южной Корее в третьем квартале. Позже модель выйдет на рынки и других стран. Решено, что Россия будет в их числе, сообщили Авто.ру в российском офисе Kia в понедельник. Цены и комплектации автомобиля пока не объявлены.