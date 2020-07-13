Марка Kia показала салон нового Carnival. Он оказался царством хай-тека

В Kia назвали подход к проектиро­ванию салона «Spatial Talents» — «талант к организации» внутреннего простран­ства, который характери­зуется достаточным количе­ством места для всех пассажиров и водителя и наличием современных опций.

Новый Kia Carnival можно будет заказать с цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. Приборка объединена с тачскрином мульти­медиа аналогичной диагонали с обратной тактильной связью под общим стеклом. Блок управ­ления климати­ческой системой сделали сенсорным, фиксиру­емый селектор трансмиссии заменили на враща­ющуюся «шайбу» — это, как отмечают разра­ботчики, ещё больше подчёрки­вает высоко­техно­логичный характер новинки.

Как и предшественник, новый минивэн, в зависи­мости от рынка, будет пред­лагаться с салоном с трёх- или четырёх­рядной конфигу­рацией (до 11 человек). Самой популяр­ной версией в компании называют 7-мест ­ную, которая доступна с капитан­скими (раздельными) креслами второго ряда с регулиру­емыми по углу наклона спинками и индивиду­альными подлокотниками.

Длина Kia Carnival четвёртого поколения увеличилась на 40 мм – до 5155 мм, колёсная база стала больше на 30 мм, её размер составляет 3090 мм. В ширину модель прибавила 10 мм – до 1995 мм.

По предварительной информации, в моторную гамму минивэна войдут 202-сильный дизель 2.2 литра и бензиновый V6 объёмом 3,5 литра мощностью 294 л.с. Оба будут работать в паре с 8-ступен ­чатой автомати­ческой трансмиссией.