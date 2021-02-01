Как в новый Kia Carnival помещаются 11 человек — видеоинструкция
Дмитрий Елизаров
Компания Kia опубликовала видео с инструкцией по трансформации интерьера минивэна Carnival. В качестве демонстрационного образца выступила версия минивэна с четырьмя рядами кресел: в такую модель помещается до 11 человек.
В ролике показано, как именно нужно складывать и перемещать кресла, чтобы обеспечить проход на задние ряды сидений. Средние кресла у такого Carnival представляют собой так называемые Center Assist Seat. У них можно перевести в горизонтальное положение спинку, которая превращается в подлокотник с подстаканниками, а также при необходимости вообще сложить сиденье.
Второй и третий ряды кресел наделены рельсами, благодаря которым их можно перемещать вперёд и назад, освобождая дополнительное пространство там, где оно требуется. Четвёртый ряд сидений также может быть полностью сложен — для этого используется пространство под полом. Будучи сложенной, «галёрка» увеличивает объём багажника.
В России минивэн Kia Carnival будет стоить от
2 599 900рублей за комплектацию Comfort со 199-сильным дизельным двигателем объёмом 2,2 литра и восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, минивэн планируется оснащать 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л.с., но его цена пока не названа. Неизвестно также, с каким количеством посадочных мест Carnival выйдет на российский рынок. На официальном сайте компании опубликовано изображение салона минивэна с тремя рядами кресел, причём второй из них развёрнут против хода движения.