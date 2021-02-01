Как в новый Kia Carnival помещаются 11 человек — видеоинструкция

В ролике показано, как именно нужно складывать и перемещать кресла, чтобы обеспечить проход на задние ряды сидений. Средние кресла у такого Carnival представляют собой так называемые Center Assist Seat. У них можно перевести в горизонталь­ное положение спинку, которая превращается в подло­котник с подстакан­никами, а также при необходимости вообще сложить сиденье.

Второй и третий ряды кресел наделены рельсами, благодаря которым их можно перемещать вперёд и назад, освобождая допол­нительное простран­ство там, где оно требуется. Четвёртый ряд сидений также может быть полностью сложен — для этого используется пространство под полом. Будучи сложенной, «галёрка» увеличивает объём багажника.