Дизайн автомобилей Lexus изменится радикально: фото концепта

Как в новый Kia Carnival помещаются 11 человек — видеоинструкция

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Kia опубликовала видео с инструкцией по транс­формации интерьера минивэна Carnival. В качестве демонстраци­онного образца выступила версия минивэна с четырьмя рядами кресел: в такую модель помещается до 11 человек.

  • В ролике показано, как именно нужно складывать и перемещать кресла, чтобы обеспечить проход на задние ряды сидений. Средние кресла у такого Carnival представляют собой так называемые Center Assist Seat. У них можно перевести в горизонталь­ное положение спинку, которая превращается в подло­котник с подстакан­никами, а также при необходимости вообще сложить сиденье.

  • Второй и третий ряды кресел наделены рельсами, благодаря которым их можно перемещать вперёд и назад, освобождая допол­нительное простран­ство там, где оно требуется. Четвёртый ряд сидений также может быть полностью сложен — для этого используется пространство под полом. Будучи сложенной, «галёрка» увеличивает объём багажника.

  • В России минивэн Kia Carnival будет стоить от 2 599 900 рублей за комплектацию Comfort со 199-сильным дизельным двигателем объёмом 2,2 литра и восьмиступен­чатым «автоматом». Кроме того, минивэн планируется оснащать 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л.с., но его цена пока не названа. Неизвестно также, с каким количеством посадочных мест Carnival выйдет на российский рынок. На официальном сайте компании опублико­вано изображение салона минивэна с тремя рядами кресел, причём второй из них развёрнут против хода движения.

Сколько кресел вам нужно в автомобиле?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение