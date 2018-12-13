Составлен рейтинг машин с самыми надёжными моторами
Американская компания CarMD, занимающаяся выпуском автомобильного диагностического оборудования, составила рейтинг автомобилей с самыми надежными моторами.
Исследование основано на данных 5,6 миллиона автомобилей, выпущенных в период с 1996 по 2018 год, у которых с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года хотя бы раз загоралась контрольная лампа «Проверь двигатель».
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Как показало исследование, проблемы с двигателями реже всего возникают у автомобилей Toyota, но по стоимости ремонта компания оказалась на 10 месте: в среднем на устранение неисправностей мотора уходит на 176 долларов больше, чем у «Мазды», которая в ремонте дешевле всех.
В пятерку самых надёжных также вошли Acura, Hyundai, Honda, Mitsubishi. А в топ-10 оказались бренды Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.
Что касается конкретных моделей, то реже всего беспокоят владельцев Audi Q5 2016 года выпуска, а также Subaru XV и три «Хонды» 2017 года выпуска – Civic, HR-V и CR-V.
Меньше всего средств потребуют Hyundai Tucson и Solaris 2017 года выпуска, средняя стоимость ремонта двигателей которых составила 67 и 69 долларов соответственно.
Чаще всего лампочка Check Engine, по данным исследователей, загорается из-за неисправности датчика кислорода, проблем с топливной системой или из-за требующих замены фильтров.