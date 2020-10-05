Стало известно, сколько россияне тратят на содержание автомобилей

Чуть более 40% российских авто­владельцев тратят на содер­­жание авто­мобиля до 5 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос, проведённый РГС Банком. А больше всего таких автомо­билистов оказалось в Ростове-на-Дону — примерно вдвое больше, чем в Москве.

Среди участников опроса, проживающих в столице, о затратах на авто­мобиль до 5 тысяч рублей в месяц сообщили только около трети, а в Ростове-на-Дону — более половины. Больше всего же в нашей стране расходуют денег на содер­жание личного транспорта жители Санкт-Петер­бурга: каждому пятому автомобиль обходится более чем в 20 тысяч рублей ежемесячно.

В среднем же по стране аналогичные суммы тратят только 12% участников исследо­вания. Экономных автомо­билистов в России куда больше: у 42% россиян расходы на автомобиль не превышают 5 тысяч. Ещё 19% опрошенных уклады­ваются в диапазон от 5 до 10 тысяч рублей, прочим хватает от 10 до 20 тысяч.

При этом более трети россиян отличаются береж­ливостью и в прочих аспектах жизни: на товары и услуги в целом они тратят не более 25 тысяч рублей в месяц. Не превышают 50 тысяч аналогичные расходы у 18% опрошенных, от 50 до 100 тысяч отдают 29% участников исследо­вания, а доля тех, кто может позволить себе покупки на сумму свыше 100 тысяч ежемесячно, оказалась меньше всего — лишь 16%.

Личный транспорт имеется в собствен­ности меньше чем у половины семейных россиян, а именно — у 47% тех, кто принял участие в опросе. Из них одной машиной владеют 59%, две машины в семье имеют 26%, три и более — лишь 15% респондентов.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек.