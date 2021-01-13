Дизайнер воссоздал автожурнал из скриншотов видеоигры Forza. И он выглядит слишком реалистично
Дмитрий Елизаров
Американский дизайнер-любитель тайваньского происхождения Эрик Юи воспроизвёл 78-страничный выпуск британского автомобильного журнала Evo, используя в качестве иллюстраций исключительно скриншоты из игры Forza Horizon 4. Получилось очень правдоподобно.
Идея пришла дизайнеру в голову ещё несколько лет назад: он вдохновился как качеством графики в современных играх, так и наличием в некоторых из них специального «фоторежима». Сначала Эрик просто пытался воспроизводить в игровой среде иллюстрации, публиковавшиеся в автомобильных журналах, затем сделал несколько макетов страниц и опубликовал их в Сети, где получил немало положительных откликов.
Время заняться созданием полноценной «юбилейной» копии печатного журнала у него появилось на Тайване, куда он приехал навестить родителей как раз перед вводом коронавирусных ограничений. Как рассказал Эрик изданию The Drive, ему пришлось продумать очень много визуального контента, включая как сами автомобили, так и локации для съёмок, и сюжеты фотографий. На скриншотах из Forza Horizon 4 базируются даже «рекламные модули», также присутствующие в журнале.
Большую часть текстов Юи позаимствовал из настоящих выпусков Evo, которые оказались под рукой, разбавив их несколькими «пасхалками» — например, написанной самостоятельно колонкой редактора. Самой сложной частью работы оказалось создание фотографии на обложке. Для неё он в одной и той же локации «сфотографировал» 11 автомобилей, про которые рассказывается в выпуске, а после склеил все эти снимки в один в графическом редакторе.
Примечательно, что профессиональным дизайнером сам Юи себя не считает: в колледже он специализировался на политологии.
Игра Forza Horizon 4 стала в конце прошлого года своего рода мотиватором для ещё одного необычного медиапроекта — серии заездов 1400-сильного Hoonicorn известного гонщика Кена Блока против самых странных и мощных машин США. Как говорил сам Блок, оцифрованная копия его супер-Мустанга, присутствующая в игре, часто становится участником дрэг-гонок с самыми разными соперниками, хотя изначально машина создавалась для дрифта. И поэтому он решил перенести такие дуэли в реальную жизнь: состоялось уже больше десятка гонок.