Дизайнер воссоздал автожурнал из скриншотов видеоигры Forza. И он выглядит слишком реалистично

Идея пришла дизайнеру в голову ещё несколько лет назад: он вдохно­вился как качеством графики в современных играх, так и наличием в некоторых из них специ­ального «фото­режима». Сначала Эрик просто пытался воспроиз­водить в игровой среде иллюстрации, публико­вавшиеся в автомо­бильных журналах, затем сделал несколько макетов страниц и опубликовал их в Сети, где получил немало положитель­ных откликов.

Время заняться созданием полноценной «юбилейной» копии печатного журнала у него появилось на Тайване, куда он приехал навестить родителей как раз перед вводом корона­вирусных ограни­чений. Как рассказал Эрик изданию The Drive, ему пришлось продумать очень много визуаль­ного контента, включая как сами автомо­били, так и локации для съёмок, и сюжеты фото­графий. На скриншотах из Forza Horizon 4 базируются даже «рекламные модули», также присут­ствующие в журнале.

Большую часть текстов Юи позаим­ствовал из настоящих выпусков Evo, которые оказались под рукой, разбавив их несколькими «пасхалками» — например, написанной само­стоятельно колонкой редактора. Самой сложной частью работы оказалось создание фото­графии на обложке. Для неё он в одной и той же локации «сфото­графировал» 11 авто­мобилей, про которые рассказы­вается в выпуске, а после склеил все эти снимки в один в графическом редакторе.

Примечательно, что профессиональным дизайнером сам Юи себя не считает: в колледже он специали­зировался на политологии.