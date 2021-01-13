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Дизайнер воссоздал автожурнал из скриншотов видеоигры Forza. И он выглядит слишком реалистично

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Дмитрий Елизаров

Американский дизайнер-любитель тайваньского происхож­дения Эрик Юи воспроизвёл 78-стра­ничный выпуск британского автомо­бильного журнала Evo, используя в качестве иллюстраций исключи­тельно скриншоты из игры Forza Horizon 4. Получилось очень правдоподобно.

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  • Идея пришла дизайнеру в голову ещё несколько лет назад: он вдохно­вился как качеством графики в современных играх, так и наличием в некоторых из них специ­ального «фото­режима». Сначала Эрик просто пытался воспроиз­водить в игровой среде иллюстрации, публико­вавшиеся в автомо­бильных журналах, затем сделал несколько макетов страниц и опубликовал их в Сети, где получил немало положитель­ных откликов.

  • Время заняться созданием полноценной «юбилейной» копии печатного журнала у него появилось на Тайване, куда он приехал навестить родителей как раз перед вводом корона­вирусных ограни­чений. Как рассказал Эрик изданию The Drive, ему пришлось продумать очень много визуаль­ного контента, включая как сами автомо­били, так и локации для съёмок, и сюжеты фото­графий. На скриншотах из Forza Horizon 4 базируются даже «рекламные модули», также присут­ствующие в журнале.

  • Большую часть текстов Юи позаим­ствовал из настоящих выпусков Evo, которые оказались под рукой, разбавив их несколькими «пасхалками» — например, написанной само­стоятельно колонкой редактора. Самой сложной частью работы оказалось создание фото­графии на обложке. Для неё он в одной и той же локации «сфото­графировал» 11 авто­мобилей, про которые рассказы­вается в выпуске, а после склеил все эти снимки в один в графическом редакторе.

  • Примечательно, что профессиональным дизайнером сам Юи себя не считает: в колледже он специали­зировался на политологии.

  • Игра Forza Horizon 4 стала в конце прошлого года своего рода мотиватором для ещё одного необычного медиа­проекта — серии заездов 1400-сильного Hoonicorn известного гонщика Кена Блока против самых странных и мощных машин США. Как говорил сам Блок, оцифро­ванная копия его супер-Мустанга, присут­ствующая в игре, часто становится участником дрэг-гонок с самыми разными сопер­никами, хотя изначально машина создавалась для дрифта. И поэтому он решил перенести такие дуэли в реальную жизнь: состоялось уже больше десятка гонок.

Ну как, впечатляет?

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