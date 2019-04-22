Против Карлоса Гона выдвинули очередное обвинение
Андрей Шульдешов
Прокуратура Токио выдвинула новое обвинение против бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пишет японское агентство NHK. Теперь ему вменяют в вину незаконное присвоение средств альянса при помощи компании из Омана.
По версии обвинения, Гон организовал перевод 15 миллионов долларов на счета фирмы, которая занимается продажей автомобилей. Из этих денег пять миллионов через ряд подставных компаний в итоге были перечислены на банковские счета родственников Гона.
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Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года в Японии. Его обвиняют по нескольким пунктам, в числе которых – незадекларированный доход в размере более 80 миллионов долларов и участие в финансовых махинациях, которые позволили экс-главе альянса решать личные денежные проблемы за счёт средств автомобильной компании.
Гона выпустили под залог в 9 миллионов долларов в марте этого года, однако месяц спустя снова арестовали в связи с открывшимися обстоятельствами: следствие при поддержке руководства Renault обратило внимание на подозрительные финансовые перечисления фирме в Омане. Новое обвинение предъявлено 22 апреля, в день, когда истекает срок пребывания Гона под арестом, установленный судом.
По японским законам Гону грозит тюремное заключение сроком до десяти лет. Сам бывший глава альянса все обвинения отрицает и даже записал видеообращение, в котором говорит об организации заговора недоброжелателей против него.