Против Карлоса Гона выдвинули очередное обвинение

Прокуратура Токио выдвинула новое обвинение против бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, пишет японское агентство NHK. Теперь ему вменяют в вину незаконное присвоение средств альянса при помощи компании из Омана.

По версии обвинения, Гон организовал перевод 15 миллионов долларов на счета фирмы, которая занимается продажей автомобилей. Из этих денег пять миллионов через ряд подставных компаний в итоге были перечислены на банковские счета родственников Гона.