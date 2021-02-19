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На продажу выставлен странный автомобиль-зеркало без зеркал

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Дмитрий Елизаров

Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car пред­ставляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.


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  • По замыслу создателя зеркальная панель символи­зирует процесс потребления — поглощения всего, что находится впереди машины во время движения. При этом четырёх­местный салон Consumer Car оформлен предельно минимали­стично: в нём нет практически ничего, кроме кресел, руля, педалей и рычага КПП.

  • Отсутствуют приборы, климатическая установка и медиа­система, нет даже традици­онных зеркал — их заменяет одно крохотное зеркальце, установ­ленное со стороны водителя. Также отсут­ствуют двери и крыша. Попадать в «салон» предлагается при помощи встроенных в борта машины ступенек.

  • Продавцы при этом утверждают, что Consumer Car имеет легаль­ный статус — на нём можно пере­двигаться по дорогам общего пользования, хотя это скорее не автомобиль, а произве­дение современного искусства. Работа Рюйтера даже какое-то время экспониро­валась в знаменитом автомо­бильном музее Петерсена.

  • Джои Рюйтер построил свою дизайнерскую машину в 2016 году на базе Ford Festiva выпуска 1993 года. Соответ­ственно, Consumer Car приводится в движение 1,3-литровым атмосферным мотором в сочетании с пятиступен­чатой механи­ческой коробкой. Для доступа к силовому агрегату передняя часть корпуса машины откиды­вается целиком.

    Просят за Consumer Car 49 900 долларов или 3,7 миллиона рублей. В России за эти деньги можно купить, например, новый BMW X3.

  • В декабре на eBay выставляли на продажу ещё один необычный автомобиль — Plymouth Belvedere 1954 года выпуска. Машина оснащена сразу двумя рулями справа и слева.

Как вам такое современное искусство?

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