На продажу выставлен странный автомобиль-зеркало без зеркал
Дмитрий Елизаров
Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.
По замыслу создателя зеркальная панель символизирует процесс потребления — поглощения всего, что находится впереди машины во время движения. При этом четырёхместный салон Consumer Car оформлен предельно минималистично: в нём нет практически ничего, кроме кресел, руля, педалей и рычага КПП.
Отсутствуют приборы, климатическая установка и медиасистема, нет даже традиционных зеркал — их заменяет одно крохотное зеркальце, установленное со стороны водителя. Также отсутствуют двери и крыша. Попадать в «салон» предлагается при помощи встроенных в борта машины ступенек.
Продавцы при этом утверждают, что Consumer Car имеет легальный статус — на нём можно передвигаться по дорогам общего пользования, хотя это скорее не автомобиль, а произведение современного искусства. Работа Рюйтера даже какое-то время экспонировалась в знаменитом автомобильном музее Петерсена.
Джои Рюйтер построил свою дизайнерскую машину в 2016 году на базе Ford Festiva выпуска 1993 года. Соответственно, Consumer Car приводится в движение 1,3-литровым атмосферным мотором в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Для доступа к силовому агрегату передняя часть корпуса машины откидывается целиком.
Просят за Consumer Car 49 900 долларов или 3,7 миллиона рублей. В России за эти деньги можно купить, например, новый BMW X3.
В декабре на eBay выставляли на продажу ещё один необычный автомобиль — Plymouth Belvedere 1954 года выпуска. Машина оснащена сразу двумя рулями справа и слева.