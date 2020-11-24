Лампы и лампочки для машины: какие купить и как поменять

Как устроена маркировка ламп

Помимо характеристик, описанных выше, у каждого источника света есть ещё один параметр, который обязательно придётся учесть при покупке, — формат цоколя. Если у запасной лампы он окажется другим, то её просто не получится поставить на предназ­наченное место. По счастью, цоколи автомо­бильных лампочек давно стандарти­зированы и даже «зашиты» в их наименованиях.

Поэтому если вам лень доставать перегорев­шую лампу из фары и фонаря для образца, просто загляните в руко­водство по эксплуатации автомобиля и запомните код детали, предназ­наченной для нужного вам светового прибора. В интернете есть и каталоги, помогающие подобрать лампу по модели автомобиля.

Для фонарей и осветительных приборов в салоне в большин­стве случаев применяются детали с обозначе­ниями вида PY21W, где каждая буква имеет своё значение.

P – тип патрона. Лампочки в автомобилях давно не вкручивают, это слишком долго и не очень технологично. Чаще всего в стоп-сигналах, габаритных огнях и прочих фонарях используют так называемые штифтовые патроны (тип Р). Лампочку в них достаточно вставить, продавив пружину централь­ного контакта, и повернуть на небольшой угол, чтобы штифты на цоколе зафиксиро­вались в канавках патрона. Тип Т – тоже штифтовые, но меньшего диаметра (например, для габаритов). С – лампа в виде трубки, с двумя цоколями (обычно используется в подсветке номерного знака и салонных плафонах). Наконец, есть лампы типа W – совсем без металли­ческого цоколя, у которых контакты торчат прямо из колбы. Последние два вида ламп для работы достаточно просто вставить в пружинные контакты.

Y – цвет лампы. Обозначение используют, когда колба лампы сделана из цветного стекла. Например, жёлтого (yellow) – такие ставят в поворотники с «белыми» рассеивате­лями. У ламп с прозрачными колбами вторая буква в индексе отсут­ствует.

21W – мощность ламп в ваттах. У некоторых может быть сразу две цифры, например P21/5W. Это лампочки с парой спиралей, используемые в комбиниро­ванных фонарях. Одни и те же секции в них работают и как габаритный огонь – при этом лампа горит на 5 Ватт, и как стоп-сигнал, когда при нажатии на тормоз в допол­нение к первой загорается 21-ваттная спираль.

Лампы головного света и противотуманных фар маркируются по-другому. Старые лампочки накали­вания имели обозначения, начинав­шиеся с буквы R. Галогеновый свет маркируют литерой H с цифровым (или буквенно-цифровым) кодом формата патрона. Наиболее распро­странены лампы H1, H3, H4, H7, H11, HB3. Среди них есть как однонитевые, так и с двумя спиралями, совмещающие в себе функции ближнего и дальнего света. Понятно, что заменить лампу одного формата другим не получится из-за кардинальных различий в форме и размере цоколя.

Газоразрядные (ксеноновые) лампы имеют обозна­чения, начина­ющиеся с буквы D – D1S, D2S, D2R. Литера в конце показывает, для какого типа ксеноновой фары предназ­начена лампа: S – для проекци­онной, R – для прожекторной, с теневым экраном.

Многочисленные китайские произво­дители также освоили выпуск ламп с обозначе­ниями H1M, H4M, H7M и так далее. Это «ксенон» с цоколями как у галогеновых ламп. Пред­полагается, что их можно установить в обычные фары и получить более яркий свет. Однако, как мы разобрались выше, это и незаконно, и сильно искажает световой пучок фар, что приводит к ослеплению других водителей.

Считается нарушением закона и установка в галогеновые фары ламп правиль­ного типа, но большей мощности. Лампы на 80, 90, 100 Ватт одно время продавались в каждом магазине автозап­частей, вот только совсем не факт, что они светили лучше обычных. Но они точно излишне нагружали бортовую сеть авто­мобиля, а порой и буквально «выжигали» фары, приводя к порче отражателей и рассеивателей.

Единственный способ улучшить стандартный свет, не рискуя получить штраф или отказ в гарантии на машину, — это установить лампы той же электрической мощности, но с большей светосилой. Такие выпускают и именитые произ­водители (Osram, Philips), обещая увеличение яркости на 100, а то и 150 процентов. Впрочем, не за просто так. Во-первых, такие лампы намного дороже. А во-вторых, они служат меньше. Повышенная яркость достига­ется за счёт более тонкой вольфрамовой нити, которая быстрее перегорает.