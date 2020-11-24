Лампы и лампочки для машины: какие купить и как поменять
Команда Авто.ру
На полках магазинов и в интернете сейчас можно встретить лампы для автомобилей множества видов и характеристик. Но когда у автомобиля перегорает лампочка в фаре или фонаре, вопросов у владельца оказывается куда больше, чем ответов. Можно ли заменить галогеновые лампочки «ксеноном»? А светодиодами? Связан ли оттенок света с его яркостью? Как понять, какой цоколь нужен?
Ошибки в выборе ламп могут обойтись недёшево. К примеру, неправильные лампочки способны спровоцировать другие неисправности. Но главное: использование источников света жёстко регламентируется государственными требованиями и стандартами, за нарушение которых автовладельца ждёт штраф. Разбираемся в нюансах эксплуатации такой простой на вид детали, как автомобильная лампа.
В каких законах прописаны требования к автомобильным источникам света
Плафоны освещения в салонах машин расположены и устроены несложно, поэтому их использование и конструкция законодательством не регламентируются. Число потолочных светильников, атмосферная подсветка пространства для ног и лампы в противосолнечных козырьках оставлены на усмотрение автомобильных компаний. Другое дело — внешний свет, влияющий на безопасность дорожного движения. Его конструкция и использование регулируются документами сразу на нескольких уровнях.
Технические характеристики, функционал, расположение на кузове автомобиля допустимых для эксплуатации световых приборов описаны в Техническом регламенте Таможенного союза и приложениях к нему, а также продублированы в государственных стандартах РФ. Их должны соблюдать все автопроизводители, желающие продавать свои машины в РФ.
На этих документах основаны и требования, которые предъявляются к каждому конкретному автомобилю как при совершении регистрационных действий, так и при проведении технического осмотра. Правила пользования световыми приборами в процессе движения (или стоянки) транспортного средства подробно описаны в ПДД и приложениях к ним. Там же, кстати, присутствуют и пункты, запрещающие эксплуатацию машины, если какие-то лампы у неё не светят.
Наконец ответственность за соблюдение как правил установки, так и использования света прописана в КоАП РФ. А значит, выписать штраф за такое нарушение сможет любой сотрудник ГИБДД.
Какие внешние световые приборы есть у автомобиля
На каждом автомобиле есть внешние световые приборы нескольких типов, но не все они обязательные.
Габаритные огни. Это слабые источники света, которые обязательно должны присутствовать у автомобиля и работать в тёмное время суток. Они обозначают размеры автомобиля (габариты) и делают его заметным для других участников движения.
Фары ближнего и дальнего света. Тоже обязательны для всех машин, кроме гоночных, которые не выезжают за пределы закрытых трасс. Фары нужны, чтобы в темноте освещать дорогу перед автомобилем. «Ближний свет» освещает дорогу непосредственно перед машиной, а «дальний» — в отдалении. У некоторых машин ближний и дальний свет разнесены по отдельным фарам (но часто прикрытым единым прозрачным колпаком). А у других это конструктивно единый набор световых элементов, способный по команде водителя переключаться из одного режима в другой, меняя силу и направление излучаемого света.
Стоп-сигналы. Есть у любого автомобиля и расположены сзади. Включаются, когда водитель жмёт на педаль тормоза, оповещая едущих сзади о том, что машина замедляется. У некоторых моделей автомобилей интенсивность свечения зависит от степени нажатия на педаль: чем резче и продолжительнее торможение, тем ярче горят огни. При экстренном торможении фары на некоторых машинах могут часто мигать.
Указатели поворота с повторителями. Расположены по углам кузова, а их повторители могут быть встроены в корпуса внешних зеркал заднего вида или находиться на передних крыльях. Эти фонари работают в прерывистом режиме и нужны для оповещения других участников движения о скором повороте. В режиме аварийной сигнализации они же включаются сразу по обоим бортам автомобиля.
Фонарь заднего хода. Располагается на корме. Единственный прибор сзади машины, который может светить белым светом. Но работать он должен только при включении задней передачи.
Противотуманные фары. Опциональное оборудование. Такие фары отличаются от обычных иным распределением света по дороге (пучком), лучше освещая её в тумане.
Противотуманный фонарь (фонари). Один или два фонаря устанавливаются сзади и светят ярче габаритных огней, что делает в тумане машину заметнее для попутных автомобилей.
Дневные ходовые огни. Появились на автомобилях сравнительно недавно. Их предназначение — сделать машину заметнее днём для встречных водителей. ДХО должны быть всегда включены в светлое время суток. На старых машинах, где ДХО не предусмотрены, необходимо включать фары ближнего света или противотуманки.
Правила дорожного движения и Технический регламент устанавливают жёсткую цветовую дифференциацию световых приборов в зависимости от типа и места установки. Передние фары и фонари должны излучать только белый или жёлтый свет. Задние фонари — красный. Боковые (поворотники) — жёлтый или оранжевый. То же правило действует и для светоотражающих элементов. Таким образом, видя в темноте свет того или цвета, легко определить ориентацию автомобиля, его излучающего. Нарушение этих принципов может дорого обойтись. За красные фары, согласно п. 1 статьи 12.4 КоАП, обычному водителю полагается штраф до 3000 рублей. Должностное лицо, выпустившее машину в рейс с таким недочётом, обяжут заплатить 15 000 — 20 000 рублей, а компания — владелец автомобиля за это лишится до полумиллиона рублей.
Как устроена фара и почему её конструкцию нельзя менять
Если не углубляться в технические нюансы, то у фар и фонарей есть три функционально важных элемента: источник света (лампа), система отражателей, формирующих световой пучок, и «стекло», или линза-рассеиватель.
Строение отражателей и рассеивателя продиктовано характеристиками и геометрическими параметрами лампы — именно под неё подстраивают остальные элементы. Конструкция всех составляющих фары или фонаря преследует единственную цель — получить на выходе максимально мощный и правильно распределённый пучок света.
Так, задача ближнего света — освещать дорогу на дистанции в несколько десятков метров, но не слепить при этом других участников движения — как встречных, так и попутных (через зеркала заднего вида). Для этого на машинах, предназначенных для правостороннего движения (как в России), фара лучше освещает правую сторону дороги, чем левую.
Обычный дальний свет делается без оглядки на других участников движения — ведь его полагается включать только на пустой дороге. И здесь инженеры стараются сделать пучок максимально «дальнобойным». Чем раньше водитель увидит помеху или изгиб дороги, тем больше шансов избежать проблем.
Что-то улучшить в фаре самостоятельно практически невозможно. И если попробовать использовать не предусмотренную конструкцией лампу — другой мощности, размеров или формы — то произойдёт ровно обратное. Свет будет отражаться и рассеиваться непредсказуемо, слепить водителей встречных и обгоняемых попутных машин. А там, где он действительно нужен, дорога может освещаться хуже.
Именно поэтому в ПДД запрещено использовать лампы, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также фары без рассеивателей (или с разбитым стеклом).
Ровно настолько же незаконны и опасны попытки автовладельцев поставить ксеноновые лампы в фары, предназначенные для «галогена». С более яркой лампой свет вроде бы становится мощнее, но не рассчитанный на «ксенон» отражатель не умеет правильно его направлять. В результате ксеноновые фары слепят других водителей и плохо освещают обочины. И если в случае с просто слишком мощным «галогеном» заметить нарушение не так просто, то ксеноновый свет инспектору ГИБДД легко определить «на глазок» по специфической цветовой температуре. Наказание за подобную «самоделку» — как минимум 500 рублей. И то, если сотрудник полиции ограничится применением части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Зато число штрафов по ней не ограничено: то есть на вечерней или ночной дороге каждый инспектор, остановивший машину, может выписать по постановлению.
Наконец, установку нештатного «ксенона» одно время пытались трактовать как самовольное изменение конструкции автомобиля, что влекло за собой принудительное аннулирование его регистрации! Ездить на такой машине было нельзя до устранения замечаний и новой постановки на учёт.
Вывод простой: в автомобильном свете нет места экспериментам. Если у вас перегорела лампочка в фаре или фонаре, её нужно заменить новой с точно такими же характеристиками. Осталось понять, какими именно.
Как устроены разные источники света
Сила света напрямую зависит от типа и конструкции источника света. Первые в истории автомобиля лампы были газовыми рожками — не столько освещающими дорогу, сколько обозначающие машину тем, кто встречался ей на дороге. Потом был долгий период доминирования ламп накаливания — почти таких же, как в домашних люстрах и светильниках, с вольфрамовой нитью в безвоздушной колбе. Они и сейчас ещё применяются в фонарях недорогих машин. А вот в фарах их очевидные недостатки оказались критичными — это малый ресурс и большое энергопотребление при относительно невысокой отдаче. Поэтому сейчас в фарах используются источники света других типов.
Галогеновые лампы. Тоже имеют нить накаливания, но светят ярче и служат дольше обычных ламп благодаря инертным газам, находящимся в колбе. Те не дают испаряться вольфраму, возвращая его на нить — благодаря этому температуру лампы (а значит, и силу света) удалось увеличить, не потеряв в ресурсе. При этом в одной колбе могут быть сразу две спирали: одна загорается при включении ближнего света, вторая — когда нужен дальний.
Ксеноновые лампы. В них нет нити и вообще нечему перегорать. Свет излучает электрическая дуга, возникающая между двумя контактами — анодом и катодом — в колбе, заполненной газом ксеноном. Чтобы дуга зажглась, на контакты подаётся высокое напряжение, которое вырабатывает сложный электронный блок розжига. Он же контролирует свечение дуги.
Ксеноновая лампа создает световой поток, который в несколько раз мощнее, чем галогеновый, поэтому такие фары светят заметно ярче. Но у «ксенона» есть и серьёзный недостаток: дуга по своим размерам больше, чем спираль в галогеновой лампе. Направить нужным образом её свет намного сложнее, а паразитные рассеивания слепят встречных водителей. Поэтому ксеноновым фарам требуется автоматическая система корректировки, а также омывателя фар.
Светодиоды. В источниках этого типа используется свойство кристаллов-полупроводников светиться при пропускании через них электрического тока. Их преимущества — высокий КПД и компактные размеры. Кроме того, у диодов выше ресурс, ведь они не боятся тряски и вибраций как нити накаливания, и не «выгорают» как ксеноновые лампы. Свет в светодиодной фаре создаёт не один источник, а сразу несколько маленьких диодов. Расположив их особым образом, можно добиться правильного распределения светового пучка по дороге. А включив ещё несколько дополнительных светодиодов, легко преобразовать ближний свет в дальний. В последние годы светодиоды становятся всё дешевле и постепенно вытесняют из автомобилей галогеновые лампы.
На верхней ступени светодиодной эволюции — матричные фары, в которых используются несколько десятков диодов и сложные алгоритмы управления ими. Сила свечения и направление меняются не только включением или выключением определённых групп кристаллов, но и настройкой линзы перед каждым из них. Часть секций такой фары может поворачиваться, освещая поворот, или вообще выключаться — например, при появлении встречного автомобиля.
Лазерные фары. В их основе тоже светодиоды, только особые — выдающие излучение строго определённой длины волны и фазы. Этот свет через систему зеркал попадает на фосфоресцирующий элемент, который под его действием сам начинает светиться уже привычным нам белым светом. Его монохромность даёт большое преимущество: такой свет можно «собрать» линзой в узкий, но мощный пучок. Благодаря этому лазерные фары светят дальше, чем любые другие, и при этом могут не слепить встречных водителей. Главный недостаток — высокая цена.
По каким параметрам подбирать лампу для машины
Вне зависимости от типа у каждой лампы есть определённый набор характеристик, определяющий её свойства и применимость.
Рабочее напряжение. Тут всё просто. Вольты, на которое рассчитана лампа, должны соответствовать электрическому напряжению бортовой сети автомобиля. Для легковушек это 12 В, у грузовиков может быть и 24 В, а олдтаймеры порой рассчитаны на 6 В. Понятно, что эти цифры не константы. 12-вольтовая лампа будет работать и при 10, и при 14–15 вольтах. Только в первом случае тускло, а во втором — ярко, но недолго. Поэтому и напряжение в автомобиле стараются сделать максимально стабильным.
Мощность. Количество электричества, которое потребляет лампа при работе. Все источники света в автомобиле рассчитаны на строго определённую мощность, которая предусмотрена Техрегламентом.
Так, например, в габаритах обычно ставят лампочки мощностью 4–6 Ватт, в стоп-сигналах, противотуманных фонарях, передних и задних поворотниках работают 21-ваттные лампы. С фарами головного света ситуация зависит от типа источника света. Для галогеновых ламп стандарт ближнего/дальнего света – 55/60 Ватт, для «ксенона» – 25 или 35 Ватт. Светодиоды потребляют ещё меньше энергии.
Светосила, или световой поток, — количество света, которое выдаёт лампа. Этот показатель измеряется в люменах (лм). И чем он больше, тем ярче будет свет от лампы. Причём светосила не обязательно пропорциональна потребляемой мощности: 35-ваттные ксеноновые лампы будут ярче галогеновых. А экономичные светодиоды сравнимы с ними в яркости. Даже среди ламп одного типа при одинаковой мощности светосила может быть разной; это зависит уже от нюансов их конструкции.
Цветовая температура. По сути, это оттенок излучаемого света, который принято измерять в кельвинах (К), ориентируясь на цвет разогретых до соответствующей температуры объектов – например, звёзд. По мере роста цветовой температуры оттенок проходит градации от красного к жёлтому, белому и, наконец, голубому. Стандартные галогеновые лампы имеют значения 3000–3200 К, большинство ксеноновых — от 4000 до 5500 К, автомобильные светодиоды принято делать с цветовой температурой около 5000 К, которая считается близкой к естественному солнечному свету.
Как устроена маркировка ламп
Помимо характеристик, описанных выше, у каждого источника света есть ещё один параметр, который обязательно придётся учесть при покупке, — формат цоколя. Если у запасной лампы он окажется другим, то её просто не получится поставить на предназначенное место. По счастью, цоколи автомобильных лампочек давно стандартизированы и даже «зашиты» в их наименованиях.
Поэтому если вам лень доставать перегоревшую лампу из фары и фонаря для образца, просто загляните в руководство по эксплуатации автомобиля и запомните код детали, предназначенной для нужного вам светового прибора. В интернете есть и каталоги, помогающие подобрать лампу по модели автомобиля.
Для фонарей и осветительных приборов в салоне в большинстве случаев применяются детали с обозначениями вида PY21W, где каждая буква имеет своё значение.
P – тип патрона. Лампочки в автомобилях давно не вкручивают, это слишком долго и не очень технологично. Чаще всего в стоп-сигналах, габаритных огнях и прочих фонарях используют так называемые штифтовые патроны (тип Р). Лампочку в них достаточно вставить, продавив пружину центрального контакта, и повернуть на небольшой угол, чтобы штифты на цоколе зафиксировались в канавках патрона. Тип Т – тоже штифтовые, но меньшего диаметра (например, для габаритов). С – лампа в виде трубки, с двумя цоколями (обычно используется в подсветке номерного знака и салонных плафонах). Наконец, есть лампы типа W – совсем без металлического цоколя, у которых контакты торчат прямо из колбы. Последние два вида ламп для работы достаточно просто вставить в пружинные контакты.
Y – цвет лампы. Обозначение используют, когда колба лампы сделана из цветного стекла. Например, жёлтого (yellow) – такие ставят в поворотники с «белыми» рассеивателями. У ламп с прозрачными колбами вторая буква в индексе отсутствует.
21W – мощность ламп в ваттах. У некоторых может быть сразу две цифры, например P21/5W. Это лампочки с парой спиралей, используемые в комбинированных фонарях. Одни и те же секции в них работают и как габаритный огонь – при этом лампа горит на 5 Ватт, и как стоп-сигнал, когда при нажатии на тормоз в дополнение к первой загорается 21-ваттная спираль.
Лампы головного света и противотуманных фар маркируются по-другому. Старые лампочки накаливания имели обозначения, начинавшиеся с буквы R. Галогеновый свет маркируют литерой H с цифровым (или буквенно-цифровым) кодом формата патрона. Наиболее распространены лампы H1, H3, H4, H7, H11, HB3. Среди них есть как однонитевые, так и с двумя спиралями, совмещающие в себе функции ближнего и дальнего света. Понятно, что заменить лампу одного формата другим не получится из-за кардинальных различий в форме и размере цоколя.
Газоразрядные (ксеноновые) лампы имеют обозначения, начинающиеся с буквы D – D1S, D2S, D2R. Литера в конце показывает, для какого типа ксеноновой фары предназначена лампа: S – для проекционной, R – для прожекторной, с теневым экраном.
Многочисленные китайские производители также освоили выпуск ламп с обозначениями H1M, H4M, H7M и так далее. Это «ксенон» с цоколями как у галогеновых ламп. Предполагается, что их можно установить в обычные фары и получить более яркий свет. Однако, как мы разобрались выше, это и незаконно, и сильно искажает световой пучок фар, что приводит к ослеплению других водителей.
Считается нарушением закона и установка в галогеновые фары ламп правильного типа, но большей мощности. Лампы на 80, 90, 100 Ватт одно время продавались в каждом магазине автозапчастей, вот только совсем не факт, что они светили лучше обычных. Но они точно излишне нагружали бортовую сеть автомобиля, а порой и буквально «выжигали» фары, приводя к порче отражателей и рассеивателей.
Единственный способ улучшить стандартный свет, не рискуя получить штраф или отказ в гарантии на машину, — это установить лампы той же электрической мощности, но с большей светосилой. Такие выпускают и именитые производители (Osram, Philips), обещая увеличение яркости на 100, а то и 150 процентов. Впрочем, не за просто так. Во-первых, такие лампы намного дороже. А во-вторых, они служат меньше. Повышенная яркость достигается за счёт более тонкой вольфрамовой нити, которая быстрее перегорает.
Как поменять перегоревшую лампочку в фаре или фонаре
Современные светодиодные фары имеют сложную конструкцию, да и светодиоды в них, как правило, сгорают поодиночке, а не все сразу. Для ремонта таких источников света придётся обращаться к специалистам.
Но когда нужно поменять обычную галогеновую или ксеноновую лампочку, совсем необязательно ехать на сервис — эту несложную операцию можно сделать и самому. Вот несколько советов, которые помогут выполнить всё правильно.
Чтобы поменять лампу в современных фарах или фонарях, их не нужно разбирать, снимая стёкла или отражатели. Международные стандарты требуют, чтобы перегоревшую лампочку можно было достать с использованием только того инструмента, что прилагается к автомобилю. Обычно достаточно рук водителя или, в крайнем случае, отвёртки.
Лампы из задних фонарей чаще всего можно поменять изнутри багажника — надо лишь снять фрагменты его обшивки в углах. Дальше из фонаря достаётся патрон с лампочкой, которые легко разъединить руками.
Для замены ламп ближнего или дальнего света бывает необходимо снять фару целиком. Это тоже несложная процедура: ищите защёлки на её корпусе или кузове машины. Иногда доступ открывается из колёсной арки – для этого придётся до упора вывернуть руль. Дальше лампа вытаскивается через лючок в задней части фары. В патроне источник света обычно фиксируется пружинным замком, который легко отстёгивается рукой.
Сняв старую лампу, не спешите её выбрасывать, а посмотрите на спираль. Если она на вид целая, то с помощью куска провода подключите лампочку напрямую к аккумулятору. Работает? Значит, проблема не в лампе, а в отсутствии на ней напряжения. Поищите обрыв — на окислившихся контактах в разъёмах или в патроне, в перебитом проводе…
Если погас «ксенон», то проблема тоже может быть не в лампе: в таких фарах она самый надёжный элемент конструкции. Куда выше вероятность отказа блока розжига или обрыва электрической цепи. Проверить это можно, переставив лампы в фарах местами.
Перед установкой новой лампы протрите колбу спиртом или другим очищающим веществом и после этого не касайтесь её руками. Особенно это важно для «горячих» галогеновых ламп. Даже тончайший, невидимый глазу слой жира на стекле при нагреве «пригорит» и снизит прозрачность стекла — а с ним и яркость лампы.
Ксеноновые лампы со временем «выгорают», при этом у них меняется цветовая температура: свет становится более голубым. Поэтому на подержанных автомобилях лампы рекомендуют менять парами, даже если перегорела только одна — хоть это и недёшево. Иначе разница между фарами будет видна даже глазами.
Ну и главный совет: купите несколько ламп «про запас». Ведь они, как назло, имеют свойство перегорать ночью и там, где нет поблизости магазинов автозапчастей. А езда без фар, габаритов или тормозных огней может обойтись вам намного дороже пары лишних лампочек, лежащих в бардачке. Не только из-за штрафов, но и вследствие высокого риска попасть в ДТП.
Итак, совсем коротко
– В вопросах автомобильного света законодательство очень строгое. Автопроизводителям предписаны условия размещения и работы световых приборов. Владельцам автомобилей запрещено менять конструкцию фар и фонарей, в том числе их цвет и расположение.
– Большинство автомобилей оснащаются световыми приборами одного из трёх типов: галогеновыми, ксеноновыми, светодиодными. У каждого есть свои достоинства и недостатки, но самостоятельно менять тип источника света запрещено.
– Выбирая автомобильную лампу на замену, нужно обращать внимание на её напряжение, мощность, светосилу и цвет. А главное, в чём новая лампа должна не отличаться от прежней, — это цоколь.
– Формат цоколя и тип лампы зашифрованы в её индексе. Перед походом в магазин нужно выяснить его в справочнике, руководстве или просто вытащить перегоревшую лампочку для образца.
– Галогеновые и даже ксеноновые лампы несложно заменить самому, имея минимальные навыки и инструмент. А вот светодиодную фару или фонарь, скорее всего, придётся ремонтировать в сервисе.