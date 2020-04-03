#читайдома: автомобильные лайфхаки, о которых вы могли не знать
Константин Новацкий
До этого момента в цикле познавательных материалов мы говорили о больших и красивых историях — машины, люди, фильмы. Но почему бы не затронуть тему важных мелочей, полезных каждый день? Ведь даже в таком сложном и серьёзном механизме, как машина, много простых и полезных подсказок для водителя.
В общем, это будут лайфхаки, которые научат вас быстро заправляться, находить нужные кнопки и разъёмы, а также, при случае, помогут в дороге. Поехали!
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С какой стороны подъезжать к заправке?
Бывает, вы берёте машину у друга, в прокате или просто недавно поменяли автомобиль, и не помните, с какой стороны находится лючок бензобака. Чтобы узнать, с какой стороны надо подъезжать к колонке, достаточно бросить взгляд на индикатор уровня топлива в приборном щитке. Рядом с пиктограммой колонки вы найдёте небольшую треугольную стрелку. Её положение и направление подскажут, с какой стороны у машины топливная горловина: стрелка слева и указывает налево — бак слева. И наоборот. Что делать, если стрелки нет? На некоторых машинах поможет расположение пистолета и шланга на пиктограмме, но не на всех.
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Как открыть машину, если сел ключ-брелок?
Подавляющее большинство автомобилей без внешней личинки замка таким замком всё же обладают. Только эта личинка скрыта под накладкой дверной ручки! Чтобы открыть такую дверь при севшем брелоке, нужно аккуратно подцепить и снять насадку, вставить жало ключа в найденную замочную скважину и повернуть. Что говорите? Ваш ключ похож на брелок и тоже без внешнего жала? Просто оно спрятано внутри — нужно нажать/сдвинуть запорный фиксатор и вынуть жало. Или разделить брелок на две части, на одной из которых это жало и будет закреплено. Добро пожаловать!
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Как завести мотор, если кнопка Старт-Стоп не отвечает?
Порой датчик в машине не «видит» ключ и не позволяет завести мотор. Такое случается в морозную погоду, при разрядке аккумулятора или при севшей батарейке брелока. Попробуйте поднести ключ как можно ближе к кнопке Start/Stop или к рулевой колонке (обычно там находится датчик, а его место обозначено изображением ключа) и запустить мотор. Должно сработать.
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На табло загорелся «резерв топлива». Машина скоро заглохнет?
В машине всё рассчитано так, что иконка недостатка топлива вспыхивает заранее, рекомендуя вам заехать на ближайшую АЗС. Однако в баке обычно ещё плещется около 5–7 литров горючего. Если поблизости нет заправки, то вы, не заглохнув, сможете проехать ещё около 40–90 километров. Да, это — весьма усреднённый показатель, который зависит от множества факторов — от заводской калибровки датчика и его исправности, скорости и стиля вашей езды. Но добраться до второй АЗС, пропустив первую, у вас скорее всего получится.
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Как сделать из бардачка мини-холодильник?
Довольно просто — правда, вместо полноценного холода вы получите небольшой поток охлаждённого воздуха. Но и это неплохо! Перчаточные ящики большинства современных машин с кондиционерами оснащены внутренними задвижками. Если нащупать и повернуть такую, то часть кондиционированного воздуха будет подводиться в бардачок, позволяя немного охладить или поддержать температуру содержимого.
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Для чего нужна пластиковая личинка в торцах задних дверей?
Традиционно, флажок-защёлка на задней двери работает как блокиратор: при её активации сидящие на заднем сиденье дети не смогут открыть дверь изнутри. Такая же функция и у круглой заглушки с личинкой внутри — просто для её активации придётся воспользоваться жалом ключа: вставил, повернул, заблокировал. Если на двери нет наглядной наклейки-инструкции, то горизонтальная позиция личинки — это «заперто», вертикальная — «разблокировано». Проверьте.
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Как узнать, каким бензином заправляться?
Пригодится для прокатных машин или если вы оказались за рулём незнакомого автомобиля. С внутренней стороны топливной крышки есть полезная наклейка с минимальным и рекомендованным октановым числом топлива. Нарисованы цифры 95 — значит,
Кстати, посмотрите на пробку бака и на конструкцию крышки — часто на ней предусмотрено крепление для пробки, чтобы не пачкать её о грязный кузов.
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Где бачок для омывайки, а где — для охлаждающей жидкости?
Нередко оба бачка под капотом расположены близко и похожи друг на друга. Но просто посмотрите на пробки горловин — по центру обычно выгравированы пиктограммы. Нужная вам для заливки омывающей жидкости выглядит так: стекло и пунктирные линии, показывающие разбрызгивание воды.
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Как узнать, какой предохранитель сгорел и где его искать?
Предохранители, отвечающие за те или иные приборы и узлы, обычно обозначены понятными пиктограммами. А схему их расположения можно найти на внутренней стороне крышки предохранительного блока. Расположение укажут номера (обычно — с буквой F), а характеристики (силу тока, A) — цвет предохранителя и белые цифры на его торце. Сгоревший предохранитель меняйте на аналогичный, а для удобства используйте пластиковые щипцы, обычно закреплённые рядом.
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Как включить обогрев зеркал, если он есть, а кнопки — нет?
Часто электрообогрев отдельных элементов объединяют единой клавишей включения. Если в вашей машине нет своей кнопки обогрева наружных зеркал, то эта функция наверняка включится вместе с обогревом заднего стекла. Попробуйте и убедитесь: работает.
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Как защититься от солнца в боковое окно?
Элементарно. Достаточно вынуть солнцезащитный козырёк из внутреннего фиксатора и повернуть в сторону. Теперь удобно?
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Как победить замерзание и запотевание лобового стекла?
Просто: переведите регулятор обдува, чтобы воздух направлялся на стекло. В большинстве современных машин потоки удобно разделяются так, что часть тёплого воздуха продолжает комфортно дуть в ноги или в грудь. В относительно холодную погоду уместно использовать и кондиционер — он делает воздух суше и позволяет быстро избавиться от запотевания.
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Как быстро проветрить стоящую машину?
Есть минимум два способа. Первый — механический: опустив стекло пассажирской двери, откройте водительскую и несколькими энергичными взмахами «открыть-закрыть» выветрите жаркий воздух из салона. Второй — электронный: попробуйте на несколько секунд зажать кнопку разблокировки на брелоке. На некоторых машинах с электростеклоподъёмниками функция автоматически опустит все стёкла. Так же можно поднять стёкла.