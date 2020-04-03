9 автомобильных новинок апреля для России

#читайдома: автомобильные лайфхаки, о которых вы могли не знать

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Константин Новацкий

До этого момента в цикле познавательных материалов мы говорили о больших и красивых историях — машины, люди, фильмы. Но почему бы не затронуть тему важных мелочей, полезных каждый день? Ведь даже в таком сложном и серьёзном меха­низме, как машина, много простых и полезных подсказок для водителя. О каких-то вы наверняка знаете, а какие-то, возможно, откроете для себя впервые. 

Все материалы из этого цикла мы собираем под тэгом #читайдома

В общем, это будут лайфхаки, которые научат вас быстро заправ­ляться, находить нужные кнопки и разъёмы, а также, при случае, помогут в дороге. Поехали!

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С какой стороны подъезжать к заправке?

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Бывает, вы берёте машину у друга, в прокате или просто недавно поменяли авто­мобиль, и не помните, с какой стороны находится лючок бензо­бака. Чтобы узнать, с какой стороны надо подъезжать к колонке, достаточно бросить взгляд на индикатор уровня топлива в приборном щитке. Рядом с пикто­граммой колонки вы найдёте небольшую тре­уголь­ную стрелку. Её положение и направ­ление подскажут, с какой стороны у машины топливная горловина: стрелка слева и указы­вает налево — бак слева. И наоборот. Что делать, если стрелки нет? На некоторых машинах поможет располо­жение пистолета и шланга на пиктограмме, но не на всех. 

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Как открыть машину, если сел ключ-брелок?

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Подавляющее большинство автомобилей без внешней личинки замка таким замком всё же обладают. Только эта личинка скрыта под накладкой дверной ручки! Чтобы открыть такую дверь при севшем брелоке, нужно аккуратно под­цепить и снять насадку, вставить жало ключа в найденную замочную скважину и повер­нуть. Что говорите? Ваш ключ похож на брелок и тоже без внешнего жала? Просто оно спрятано внутри — нужно нажать/сдвинуть запорный фиксатор и вынуть жало. Или раз­делить брелок на две части, на одной из которых это жало и будет закреплено. Добро пожаловать!

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Как завести мотор, если кнопка Старт-Стоп не отвечает?

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Порой датчик в машине не «видит» ключ и не позволяет завести мотор. Такое случается в морозную погоду, при разрядке аккуму­лятора или при севшей батарейке брелока. Попробуйте поднести ключ как можно ближе к кнопке Start/Stop или к рулевой колонке (обычно там находится датчик, а его место обозна­чено изобра­жением ключа) и запустить мотор. Должно сработать.

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На табло загорелся «резерв топлива». Машина скоро заглохнет?

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В машине всё рассчитано так, что иконка недостатка топлива вспыхи­вает заранее, реко­мендуя вам заехать на ближайшую АЗС. Однако в баке обычно ещё плещется около 5–7 литров горючего. Если побли­зости нет заправки, то вы, не заглохнув, сможете проехать ещё около 40–90 кило­метров. Да, это — весьма усред­нённый показатель, который зависит от множества факторов — от заводской калибровки датчика и его исправ­ности, скорости и стиля вашей езды. Но добраться до второй АЗС, пропустив первую, у вас скорее всего получится.

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Как сделать из бардачка мини-холодильник?

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Довольно просто — правда, вместо полноценного холода вы получите небольшой поток охлаж­дённого воздуха. Но и это неплохо! Перчаточные ящики большин­ства современных машин с кондици­онерами оснащены внутрен­ними задвижками. Если нащупать и повернуть такую, то часть кондици­ониро­ванного воздуха будет подводиться в бардачок, позволяя немного охладить или под­держать температуру содержимого.

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Для чего нужна пластиковая личинка в торцах задних дверей?

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Традиционно, флажок-защёлка на задней двери работает как блоки­ратор: при её активации сидящие на заднем сиденье дети не смогут открыть дверь изнутри. Такая же функция и у круглой заглушки с личинкой внутри — просто для её активации придётся восполь­зоваться жалом ключа: вставил, повернул, заблоки­ровал. Если на двери нет наглядной наклейки-инструкции, то гори­зонталь­ная позиция личинки — это «заперто», вертикальная — «разблоки­ровано». Проверьте.

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Как узнать, каким бензином заправляться?

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Пригодится для прокатных машин или если вы оказались за рулём незнакомого авто­мобиля. С внутренней стороны топливной крышки есть полезная наклейка с мини­мальным и рекомен­дованным октановым числом топлива. Нарисо­ваны цифры 95 — значит, 92-й бензин лучше не лить. Эта же наклейка часто спасает забыв­чивых от заправки дизельных машин бензином.

Кстати, посмотрите на пробку бака и на конструкцию крышки — часто на ней преду­смотрено креп­ление для пробки, чтобы не пачкать её о грязный кузов. 

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Где бачок для омывайки, а где — для охлаждающей жидкости?

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Нередко оба бачка под капотом расположены близко и похожи друг на друга. Но просто посмотрите на пробки горловин — по центру обычно выграви­рованы пикто­граммы. Нужная вам для заливки омыва­ющей жидкости выглядит так: стекло и пунктир­ные линии, показы­вающие разбрызги­вание воды.

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Как узнать, какой предохранитель сгорел и где его искать?

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Предохранители, отвечающие за те или иные приборы и узлы, обычно обозна­чены понятными пикто­граммами. А схему их располо­жения можно найти на внутренней стороне крышки предохрани­тель­ного блока. Располо­жение укажут номера (обычно — с буквой F), а характе­ристики (силу тока, A) — цвет предохра­нителя и белые цифры на его торце. Сгоревший предохра­нитель меняйте на аналогичный, а для удобства используйте пластиковые щипцы, обычно закреп­лённые рядом.

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Как включить обогрев зеркал, если он есть, а кнопки — нет?

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Часто электрообогрев отдельных элементов объединяют единой клавишей включения. Если в вашей машине нет своей кнопки обогрева наружных зеркал, то эта функция наверняка включится вместе с обо­гревом заднего стекла. Попробуйте и убедитесь: работает.

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Как защититься от солнца в боковое окно?

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Элементарно. Достаточно вынуть солнцезащитный козырёк из внутреннего фиксатора и повернуть в сторону. Теперь удобно?

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Как победить замерзание и запотевание лобового стекла?

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Просто: переведите регулятор обдува, чтобы воздух направ­лялся на стекло. В большин­стве совре­менных машин потоки удобно раз­деляются так, что часть тёплого воздуха продол­жает комфортно дуть в ноги или в грудь. В относи­тельно холодную погоду уместно исполь­зовать и кондици­онер — он делает воздух суше и позволяет быстро избавиться от запоте­вания.

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Как быстро проветрить стоящую машину?

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Есть минимум два способа. Первый — механический: опустив стекло пас­сажирской двери, откройте водитель­скую и несколькими энергич­ными взмахами «открыть-закрыть» выветрите жаркий воздух из салона. Второй — электронный: попробуйте на несколько секунд зажать кнопку разблоки­ровки на брелоке. На некоторых машинах с электро­стекло­подъёмниками функция автомати­чески опустит все стёкла. Так же можно поднять стёкла.

Рассказали что-нибудь полезное для вас?

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