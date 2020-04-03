читайдома: автомобильные лайфхаки, о которых вы могли не знать

Пригодится для прокатных машин или если вы оказались за рулём незнакомого авто­мобиля. С внутренней стороны топливной крышки есть полезная наклейка с мини­мальным и рекомен­дованным октановым числом топлива. Нарисо­ваны цифры 95 — значит, 92-й бензин лучше не лить. Эта же наклейка часто спасает забыв­чивых от заправки дизельных машин бензином.

Кстати, посмотрите на пробку бака и на конструкцию крышки — часто на ней преду­смотрено креп­ление для пробки, чтобы не пачкать её о грязный кузов.