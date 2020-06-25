Представлен «Гелендваген» с салоном от яхты
Артем Шахнович
Польское тюнинг-ателье Carlex Design показало изображения первого клиентского Mercedes-Benz
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Весной 2020 года мастера представили рендеры проекта на базе Mercedes-AMG G 63, а теперь опубликованы фотографии реального автомобиля — первой «сухопутной яхты», отправившейся к заказчику в Объединённые Арабские Эмираты.
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Carlex Design не стало превращать и без того агрессивный автомобиль в дорожного монстра — польский
G-классгармоничен и не излучает угрозу как, например, версии от Brabus. Особенностью его дизайна является стилизация в духе парусников. Необычный для «Гелендвагена» двухцветный кузов сочетается с уникальным оформлением салона.
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Внутреннее пространство можно заказать с обивкой из белой кожи и алькантары либо с отделкой коньячного цвета со светлыми акцентами. Пол выстлан деревом, как на яхте. Руль, торпедо и дверные панели также украшены натуральными вставками.
Технически Mercedes-AMG G 63 не изменился. Он по-прежнему оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, развивающими 585 л.с., который позволяет достичь
100 км/чза 4,7 секунды.