Компания, выпускающая с 1973 года одну модель, задумалась об электрокарах и кроссоверах

Представлен «Гелендваген» с салоном от яхты

Новости

Артем Шахнович

Польское тюнинг-ателье Carlex Design показало изображения первого клиентского Mercedes-Benz G-класса Yachting Limited Edition.

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  • Весной 2020 года мастера представили рендеры проекта на базе Mercedes-AMG G 63, а теперь опубликованы фотографии реального автомобиля — первой «сухопутной яхты», отправившейся к заказчику в Объединённые Арабские Эмираты.

  • Carlex Design не стало превращать и без того агрессивный автомобиль в дорожного монстра — польский G-класс гармоничен и не излучает угрозу как, например, версии от Brabus. Особенностью его дизайна является стилизация в духе парусников. Необычный для «Гелендвагена» двухцветный кузов сочетается с уникальным оформлением салона.

  • Внутреннее пространство можно заказать с обивкой из белой кожи и алькантары либо с отделкой коньячного цвета со светлыми акцентами. Пол выстлан деревом, как на яхте. Руль, торпедо и дверные панели также украшены натуральными вставками. 

  • Технически Mercedes-AMG G 63 не изменился. Он по-прежнему оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, развивающими 585 л.с., который позволяет достичь 100 км/ч за 4,7 секунды.

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