Представлен «Гелендваген» с салоном от яхты

Весной 2020 года мастера представили рендеры проекта на базе Mercedes-AMG G 63, а теперь опубликованы фотографии реального автомобиля — первой «сухопутной яхты», отправившейся к заказчику в Объединённые Арабские Эмираты.

Carlex Design не стало превращать и без того агрессивный автомобиль в дорожного монстра — польский G-класс гармоничен и не излучает угрозу как, например, версии от Brabus. Особенностью его дизайна является стилизация в духе парусников. Необычный для «Гелендвагена» двухцветный кузов сочетается с уникальным оформлением салона.

Внутреннее пространство можно заказать с обивкой из белой кожи и алькантары либо с отделкой коньячного цвета со светлыми акцентами. Пол выстлан деревом, как на яхте. Руль, торпедо и дверные панели также украшены натуральными вставками.