Куда увозят мечты: огромные автомобильные свалки

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от скромного потребления. В 2020 году у автомо­билистов этой планеты есть не только машины с ДВС, но и гибриды, а вдобавок к ним, не дожидаясь смены караула, спешат десятки тысяч электро­мобилей всех сортов и формаций.

Что ж, производить новое мы научились, но, кажется, до сих пор не знаем, как утилизировать то, что есть. И привычные свалки автомобилей и мотоциклов не только не исчезают с лица Земли, но и продолжают пухнуть и множиться. Как выглядят автомо­бильные кладбища и насколько они громадны? Собрали несколько наиболее заметных локаций по всему миру, так что на всякий случай небольшой дисклеймер: не показывайте эти фото своему любимому автомобилю.