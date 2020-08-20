Куда увозят мечты: огромные автомобильные свалки
Константин Новацкий
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от скромного потребления. В 2020 году у автомобилистов этой планеты есть не только машины с ДВС, но и гибриды, а вдобавок к ним, не дожидаясь смены караула, спешат десятки тысяч электромобилей всех сортов и формаций.
Что ж, производить новое мы научились, но, кажется, до сих пор не знаем, как утилизировать то, что есть. И привычные свалки автомобилей и мотоциклов не только не исчезают с лица Земли, но и продолжают пухнуть и множиться. Как выглядят автомобильные кладбища и насколько они громадны? Собрали несколько наиболее заметных локаций по всему миру, так что на всякий случай небольшой дисклеймер: не показывайте эти фото своему любимому автомобилю.
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M&M Salvage Yard
Холмистая площадь одной из промзон в американском штате Вирджиния хаотично заставлена сотнями полуразобранных машин и автобусов. Есть кузова, есть элементы шасси, есть целая поляна с блоками батарей для электрокаров, вроде Nissan и Tesla. Ходи, выбирай. Несмотря на причудливый рельеф, территория джанкярда M&M не имеет отношения к музеям, а почти вся обширная автоколлекция — это доноры запчастей, с которыми не церемонятся. Часть машин, не упрятанных в ангары, стоит под открытым небом, планомерно лишаясь товарного вида, а вместе с ним — фар, стёкол, деталей мотора и трансмиссии.
Тысячи позиций из каталога M&M можно приобрести абсолютно новыми, поскольку автомобили, с которых снимаются запчасти, зачастую не проехали и пары километров. Дело в том, что поставщиком битого железа для свалки является американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), регулярно проводящий краш-тесты новинок рынка. Как итог — активно пополняемая экспозиция свалки и возможность найти дешёвую запчасть с уже «подержанной» машины 2021 модельного года.
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Каждой марке – по свалке
Участь автомобиля-прототипа чаще всего печальна: после обкатки и серии изнурительных тестов предсерийные машины в лучшем случае отправляются в заводской чулан. Большая же часть либо сразу уходит под пресс, либо ждёт своего часа на заднем дворе компании-производителя. Вот так, например, в конце девяностых британский Aston Martin обходился с прототипами купе Vanquish. Откатавшие своё спорткары, включая экземпляры для заводских краш-тестов, и дорожный «мул», закамуфлированный под седан Lincoln, тихонько врастали в землю неподалёку от сборочного цеха в Ньюпорт-Пэгнеле.
Грусть-печаль? Ну да ладно — те Астоны выполняли свой долг, позволяя создать достойного преемника модели Virage. А как вам, например, настоящее «кладбище» вполне серийных Скайлайнов R31 в Японии? Или отстойник некогда музейных трёхколёсников Reliant? Или могильник спортивных машин Triumph? В сущности, по миру разбросаны десятки подобных свалок с сотнями и тысячами автомобилей, объединённых общим брендом и общей судьбой. По счастью, кому-то из них удаётся-таки вернуться. Если и не на дороги, то в личные гаражи и частные коллекции.
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Old Car City
Пожалуй, самое заметное (буквально — откройте Google Maps и присмотритесь к лесу) на сегодня скопление брошенных олдтаймеров — это превращённый в музей под открытым небом «Город старых машин» в американской Джорджии. На территории в 14 гектаров разбросаны четыре с половиной тысячи моделей славного прошлого: Бьюики, Шевроле, Фольксвагены, Форды, Доджи и Хадсоны.
Первые машины начали заполнять здешние поляны ещё в
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Парковка на аэродроме
Бывает так, что история сразу тысяч автомобилей меняется буквально по щелчку. Фотографии гигантского скопления битых машин в Америке — ярчайшее тому подтверждение. В 2012 году штат Нью-Йорк навестил мощный ураган Сэнди. Стихия прошлась по региону, оставив за собой искорёженные строения и уничтоженный автотранспорт, ставший особенной болью для страховщиков и компаний, продающих разбитые автомобили.
Чтобы собрать на одной территории попавшие под немилость природы машины, властям пришлось временно реквизировать частный аэродром Калвертон и задействовать обе взлётные полосы, рулёжные дорожки и прилегающую территорию под грандиозный автосклад. В совокупности на территории лётного поля поместилось около двадцати тысяч единиц транспорта. Часть впоследствии была отремонтирована и возвращена владельцам, часть — продана через аукционы и вывезена из страны.
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Привет из Китая
Если об автомобильных свалках ближневосточного Дубая мы кое-что знаем, то много ли, например, известно о джанкярдах и утилизационных площадках промышленного Китая? Два года назад мир облетели фантастические кадры из провинции Чжэцзян, где на одной территории сгружены десятки тысяч велосипедов. В действительности подобных территорий, набитых велотехникой, по всему Китаю десятки, а большая часть двухколёсного транспорта оказалась на таких площадках
В 2016 году в стране грянул бум: десятки стартапов начали предлагать населению велоаренду, продвигая услугу как решение проблемы пробок. Но инициатива прожила недолго; к
Что касается автомобильных свалок, то с точки зрения масштабов ситуация в целом схожа. В упомянутом Ханчжоу расположен громадный двор на сто тысяч автомобилей, большую часть которых уничтожают
Впрочем, есть в автомобильных свалках Китая и своя увядающая эстетика. Например, стоянка забытой автоэкзотики в Чэнду в чём-то похожа на американский Old Car City. В зелени выросших за годы деревьев и на удалении от промышленной суеты здесь ржавеют сотни моделей люксовых марок. Некогда статные Bentley и Mercedes-Benz, брошенные владельцами (иногда против воли — по решению суда), неспешно теряют остатки первоначальной стоимости в призрачной надежде обрести вторую жизнь через автомобильный аукцион. Атмосфера этих мест — настоящий дзен в сравнении с тем хаосом, что царит всего в нескольких километрах, на площадках для утилизации.
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Шинная свалка в Кувейте
Кстати, если говорить об утилизации и действительно крупных площадках без тени автомобильной романтики, то местечко в юго-западной Азии под названием Сулайбия не вышибет слезы. Здесь не встретишь останки умирающих олдтаймеров или груду милых фар от Beetle. Здесь хранят шины. Много шин.
Территорию комплекса площадью 600 000 квадратных метров прекрасно видно из космоса. На теле Кувейта Сулайбия — самая чёрная точка. За год поделённое на секторы крупнейшее шинное кладбище мира прирастает сотнями тысяч отработанных покрышек, а в совокупности их тут свыше десяти миллионов. Чем ещё, помимо своих размеров, свалка отличается от других, так это особенностями утилизации: её просто нет. В сущности, заполняясь до определённого уровня, хранилище расширяется: роются новые котлованы, куда складируется всё больше старых покрышек. Помимо самого Кувейта территорию «помогают» обживать соседние страны — Индия, Малайзия, Пакистан — таким образом решая собственную проблему с резиновым мусором. А единственным «помощником» в деле переработки шин считается пожар. Разумеется, случайный, но такой удобный для уничтожения громадных гор «расходников».