Автохлам: как избавиться от груды металлолома, занимающей ценное парковочное место во дворе
Влад Зенин
Пожалуй, в каждом дворе есть как минимум один автомобиль, которому давным-давно пора на свалку. Но вместо утилизации его владелец продолжает хранить эту груду металлолома, пластика и резины, занимая дефицитное парковочное место. Можно ли законным способом избавиться от этого балласта? Давайте разбираться!
Что случилось?
Недавно по Сети расползлась новость о том, что с 1 января в России появилось наказание за брошенные и разукомплектованные автомобили. Якобы владельцев таких машин ждёт штраф от 1 до 3 тысяч рублей. На самом деле никакого наказания ещё не появилось, но слух имеет под собой вполне реальные основания: эти нормы предлагается закрепить в проекте нового КоАП, который разрабатывается уже второй год.
В проекте КоАП (в части 1 статьи 16.10) предусматривается предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за «оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств». Внести такую поправку предложили представители комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которые провели анализ правового регулирования данного вопроса в 85 регионах.
На данный момент проблема автохлама во дворах и на парковках никак не регулируется. Брошенными машинами пытаются заниматься местные власти, но по большей части без каких-либо заметных успехов. Хотя такие машины действительно создают много проблем — например, в сильные снегопады, когда возникает особый дефицит свободных мест на стоянках или необходимость очистить территорию от снега.
Можно ли как-то бороться с автохламом прямо сейчас?
Можно, но это трудный и долгий процесс, требующий нескольких судов. Чтобы убрать машину из двора, необходимо признать её бесхозной. Но сделать это за пару недель или даже месяцев практически невозможно. У муниципалитетов, управ и префектур на это и вовсе уходит до полугода.
Дело в том, что сначала надо разыскать владельца. Если у машины есть номера — это несложно. Если их нет, то машину придётся вскрыть и найти её идентификационные данные. А чтобы вскрыть чужую собственность, необходимы очень весомые аргументы. Прокуратура даст такое разрешение, если машина находится в розыске или если есть опасение, что она начинена взрывчаткой. Во всех остальных случаях потребуется решение суда.
После того, как автомобиль будет идентифицирован, необходимо будет найти его владельца. Адрес, конечно же, есть в ГИБДД. Но если человек там не живёт, то потребуется его разыскать, а затем направить уведомление.
Если автовладелец так и не объявился, то потребуется снова идти в суд, чтобы там признали машину бесхозной и передали права на неё местной администрации. И только получив эти права, власти смогут хоть что-то сделать с автомобилем.
Можно ли пожаловаться на хлам во дворе?
Естественно! Например, местной управе, в префектуру или муниципалитет. Однако все действия этих органов выльются в описанную выше процедуру и могут растянуться на месяцы и даже годы.
Проще говоря, взять и избавиться от старой или брошенной машины во дворе не получится. Только суд может лишить собственности автовладельца. А штрафа за бессрочную стоянку такого экспоната во дворе и даже на дороге, где это не запрещено, пока не предусмотрено действующим законодательством.
Поэтому тем, чьи дворы забиты такими машинами, стоит лишь надеяться на скорое принятие новой редакции КоАП. Хотя и в части борьбы с автохламом этот документ требует доработок.
Что же предлагают считать разукомплектованной или брошенной машиной?
Проблема в том, что точного определения у этих терминов пока нет. В проекте нового КоАП предлагается закрепить следующее понятие: «транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колёс, шин».
Однако пока не определено, сколько машина в таком виде может простоять во дворе. Скажем, у автомобиля украли фары или разбили стекло — передвигаться на такой машине уже нельзя, но владелец заказал новые фары и ждёт их доставки. Такой автомобиль тоже будет считаться хламом? Точного ответа на этот вопрос пока нет. А ведь разбить стекло или снять колёса могут и у автомобиля, хозяин которого просто отправился в длительную командировку или в отпуск.
Проще говоря, с такими формулировками добропорядочные автовладельцы хлебнут горя. Но проект ещё не принят, а когда и в каком виде будет принят — пока неизвестно.