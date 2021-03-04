Автохлам: как избавиться от груды металлолома, занимающей ценное парковочное место во дворе

Что случилось?

Недавно по Сети расползлась новость о том, что с 1 января в России появилось наказание за брошенные и разукомп­лекто­ванные авто­мобили. Якобы владельцев таких машин ждёт штраф от 1 до 3 тысяч рублей. На самом деле никакого наказания ещё не появилось, но слух имеет под собой вполне реальные основания: эти нормы предлагается закрепить в проекте нового КоАП, который разрабаты­вается уже второй год.

В проекте КоАП (в части 1 статьи 16.10) предусматри­вается предупреж­дение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за «оставление в нарушение установ­ленных требований благо­устройства территории разукомп­лектованных и (или) брошенных транспортных средств». Внести такую поправку предложили пред­ставители комитета Совета Федерации по конституци­онному законо­дательству и государ­ственному строитель­ству, которые провели анализ правового регулиро­вания данного вопроса в 85 регионах.

На данный момент проблема автохлама во дворах и на парковках никак не регулируется. Брошенными машинами пытаются заниматься местные власти, но по большей части без каких-либо заметных успехов. Хотя такие машины действи­тельно создают много проблем — например, в сильные снегопады, когда возникает особый дефицит свободных мест на стоянках или необходимость очистить территорию от снега.