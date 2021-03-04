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Автохлам: как избавиться от груды металлолома, занимающей ценное парковочное место во дворе

Разбор

Влад Зенин

Пожалуй, в каждом дворе есть как минимум один автомобиль, которому давным-давно пора на свалку. Но вместо утилизации его владелец продолжает хранить эту груду металло­лома, пластика и резины, занимая дефицитное парко­вочное место. Можно ли законным способом избавиться от этого балласта? Давайте разбираться!

Что случилось?

Недавно по Сети расползлась новость о том, что с 1 января в России появилось наказание за брошенные и разукомп­лекто­ванные авто­мобили. Якобы владельцев таких машин ждёт штраф от 1 до 3 тысяч рублей. На самом деле никакого наказания ещё не появилось, но слух имеет под собой вполне реальные основания: эти нормы предлагается закрепить в проекте нового КоАП, который разрабаты­вается уже второй год.

В проекте КоАП (в части 1 статьи 16.10) предусматри­вается предупреж­дение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за «оставление в нарушение установ­ленных требований благо­устройства территории разукомп­лектованных и (или) брошенных транспортных средств». Внести такую поправку предложили пред­ставители комитета Совета Федерации по конституци­онному законо­дательству и государ­ственному строитель­ству, которые провели анализ правового регулиро­вания данного вопроса в 85 регионах.

На данный момент проблема автохлама во дворах и на парковках никак не регулируется. Брошенными машинами пытаются заниматься местные власти, но по большей части без каких-либо заметных успехов. Хотя такие машины действи­тельно создают много проблем — например, в сильные снегопады, когда возникает особый дефицит свободных мест на стоянках или необходимость очистить территорию от снега.

Можно ли как-то бороться с автохламом прямо сейчас?

Можно, но это трудный и долгий процесс, требующий нескольких судов. Чтобы убрать машину из двора, необходимо признать её бесхозной. Но сделать это за пару недель или даже месяцев практически невозможно. У муни­ци­палитетов, управ и префектур на это и вовсе уходит до полугода.

Дело в том, что сначала надо разыскать владельца. Если у машины есть номера — это несложно. Если их нет, то машину придётся вскрыть и найти её иденти­фикаци­онные данные. А чтобы вскрыть чужую собствен­ность, необходимы очень весомые аргументы. Прокуратура даст такое разреше­ние, если машина находится в розыске или если есть опасение, что она начинена взрывчаткой. Во всех остальных случаях потребуется решение суда.

После того, как автомобиль будет идентифи­цирован, необходимо будет найти его владельца. Адрес, конечно же, есть в ГИБДД. Но если человек там не живёт, то потребуется его разыскать, а затем направить уведомление.

Если автовладелец так и не объявился, то потребуется снова идти в суд, чтобы там признали машину бесхозной и передали права на неё местной админи­страции. И только получив эти права, власти смогут хоть что-то сделать с автомобилем.

Можно ли пожаловаться на хлам во дворе?

Естественно! Например, местной управе, в префектуру или муниципа­литет. Однако все действия этих органов выльются в описанную выше процедуру и могут растянуться на месяцы и даже годы.

Проще говоря, взять и избавиться от старой или брошенной машины во дворе не получится. Только суд может лишить собствен­ности автовладельца. А штрафа за бессрочную стоянку такого экспоната во дворе и даже на дороге, где это не запрещено, пока не преду­смотрено действующим законо­дательством.

Поэтому тем, чьи дворы забиты такими машинами, стоит лишь надеяться на скорое принятие новой редакции КоАП. Хотя и в части борьбы с автохламом этот документ требует доработок.

Что же предлагают считать разукомплектованной или брошенной машиной?

Проблема в том, что точного определения у этих терминов пока нет. В проекте нового КоАП предлагается закрепить следующее понятие: «транспортное средство, у которого отсут­ствуют одна или несколько кузовных деталей, преду­смотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), или отсут­ствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колёс, шин».

Однако пока не определено, сколько машина в таком виде может простоять во дворе. Скажем, у автомобиля украли фары или разбили стекло — пере­двигаться на такой машине уже нельзя, но владелец заказал новые фары и ждёт их доставки. Такой авто­мобиль тоже будет считаться хламом? Точного ответа на этот вопрос пока нет. А ведь разбить стекло или снять колёса могут и у авто­мобиля, хозяин которого просто отправился в длительную командировку или в отпуск.

Проще говоря, с такими формулировками добро­порядочные авто­владельцы хлебнут горя. Но проект ещё не принят, а когда и в каком виде будет принят — пока неизвестно.

В вашем дворе много брошенных машин?

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