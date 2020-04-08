читайдома: гид по компоновкам автомобильных интерьеров

Есть ещё формально четырёхместные автомобили с двумя полноценными креслами спереди и скромной галёркой за ними — вроде Porsche 911. Считается, что туда при большой нужде смогут сесть дети, но чаще всего там ездят сумки. А есть ещё парочка удивительных примеров: Lotus Evora и BMW i8. Обе модели среднемоторные и, как правило, впихнуть два дополнительных посадочных места, пусть и весьма условных, в такие машины непросто. Но у британцев и немцев это всё-таки получилось. При этом четыре места будут только у купе i8: у родстера вместо задних кресел — механизм складывания крыши.