#читайдома: гид по компоновкам автомобильных интерьеров
Александр Мирошкин
Казалось бы, ну что оригинального можно придумать с такой банальной штукой, как количество посадочных мест и их расположение в автомобиле? Пять сидений — обычная машина, семь — большая, два — спортивная. На самом деле всё намного сложнее. Рассказываем, почему.
Маленькое уточнение: в этом гиде мы решили ограничиться компоновками только более-менее серийных и относительно свежих автомобилей, которыми разрешается управлять с правами категории «B». Часть из показанных моделей уже не выпускается, но их без особых проблем можно купить, в том числе на Авто.ру.
Одноместные
Крайне редкая компоновка для серийных дорожных автомобилей. Одноместными куда чаще бывают гоночные машины или эксклюзивные проекты тюнинг-ателье. Но всё-таки они существуют: машины, рассчитанные на одного человека, чаще остальных выпускают небольшие британские компании. Кажется, на острове лучше других знают, что такое «личное пространство».
Двухместные: два в ряд
Вдвое больше кресел — вдвое больше простора для творчества! Однако классический вариант предполагает установку двух сидений рядом друг с другом. По такому принципу скомпонованы салоны почти всех купе и родстеров, вне зависимости от расположения двигателя, и некоторых городских микролитражек. И, да, давайте зафиксируем: автомобиль с откидным верхом и двумя посадочными местами — родстер, с четырьмя — кабриолет.
Двухместные: 1+1
А вот теперь про фантазию. Куда реже, но всё-таки попадаются автомобили, где два кресла установлены не рядом, а друг за другом. К такой схеме прибегают как создатели хардкорных спорткаров, например, испанская Трамонтана, так и массовые бренды вроде Renault со своим электрокаром Twizzy.
Внезапный бонус
Это — Caparo T1. Тот самый, что постоянно ломался под Джереми Кларксоном. Формально он тоже двухместный, однако ни к одной из предыдущих категорий его не отнесёшь. Потому что пассажирское сиденье установлено в T1 сбоку и чуть позади от водительского кресла. Зачем тут вообще пассажирское место? ¯\_(ツ)_/¯
Трёхместные: 1+2
Компоновка почти такая же редкая, как и одноместная, но роднит их не только это: три посадочных места чаще всего можно встретить в спорт- и суперкарах. Первой моделью, которая приходит на ум при упоминании трёхместных автомобилей, наверняка будет легендарный гиперкар McLaren F1. Однако похожую схему с тремя сиденьями в салоне и водительским креслом посередине использовали и до британцев, и после.
Трёхместные: три в ряд
Ещё один вариант трёхместной компоновки — три сиденья в ряд. Как правило, такими бывают лёгкие грузовики вроде «ГАЗели» и пикапы с одинарной кабиной. Но в автомобильной истории встречаются и серийные легковые автомобили с одним рядом сидений, рассчитанным на троих человек. Речь, например, о Matra Bagheera (листайте галерейку).
Четырёхместные: 2 и 2
В большинстве случаев четыре посадочных места — прерогатива дорогущих представительских седанов или больших купе Gran Turismo. То есть автомобилей, созданных для длительных и комфортных поездок. И речь сейчас идёт именно о двух креслах, стоящих сзади отдельно друг от друга, а не диване, разделённом большим откидным подлокотником. Однако автомобилю не обязательно быть баснословно дорогим, чтобы стать четырёхместным. Пример — Mazda
Четырёхместные: 2+2
Есть ещё формально четырёхместные автомобили с двумя полноценными креслами спереди и скромной галёркой за ними — вроде Porsche 911. Считается, что туда при большой нужде смогут сесть дети, но чаще всего там ездят сумки. А есть ещё парочка удивительных примеров: Lotus Evora и BMW i8. Обе модели среднемоторные и, как правило, впихнуть два дополнительных посадочных места, пусть и весьма условных, в такие машины непросто. Но у британцев и немцев это всё-таки получилось. При этом четыре места будут только у купе i8: у родстера вместо задних кресел — механизм складывания крыши.
Пятиместные: 2+3
Самая распространённая, популярная и востребованная компоновка. Хэтчбеки, седаны, кроссоверы — весь масс-маркет именно пятиместный. Но если вы всё-таки в бункере, то вот вам несколько примеров.
Шестиместные: 2+2+2
Как правило, шестиместными становятся кроссоверы и минивэны, покупатели которых зачем-то отказались от дивана на втором ряду в пользу двух отдельных кресел. Говорят, так детям удобнее пробираться на третий ряд... Поверим на слово.
Шестиместные: 3+3
А вот куда более экзотичный вид шестиместной компоновки: с двумя рядами по три кресла. Такие автомобили не слишком популярны в России, но в Европе и Азии машин с шестью посадочными местами — по три в каждом ряду — хватает. Смотрите наши примеры.
Бонус
Ещё один вариант шестиместной компоновки салона можно встретить у очень дорогих представительских седанов. Например, у длинного Mercedes-Maybach S600 Pullman в задней части салона стоят четыре кресла: по два друг напротив друга. Похожим образом салон организуют и ателье, специализирующиеся на создании бизнесвэнов и мобильных офисов на базе больших внедорожников.
Семиместные: 2+3+2, 2+2+3 и другие
Типичная компоновка больших кроссоверов, внедорожников и минивэнов. У первых чаще различается механизм складывания сидений третьего ряда. У кроссоверов они, как правило, убирается в пол, тогда как у рамных внедорожников сидушки часто складываются и приставляются к боковым стенкам. У семиместных вэнов два первых ряда состоят из четырёх отдельных кресел (два ряда по два кресла), а третий ряд — это сплошной диван. Такая схема используется, например, у VW Multivan и Toyota Alpahrd.
Восьмиместные
Всё очень похоже с предыдущих пунктом: большие кроссоверы и минивэны. Разница в том, что вместо отдельных кресел на втором или третьем рядах в таких автомобилях второй и третий ряды — это диваны. Но на втором ряду диван состоит из двух или трёх частей и может сдвигаться вперёд, освобождая проход на третий ряд.
Девятиместные
С таким количеством кресел, как правило, предлагают автомобили, которые для личного пользования покупают нечасто. Вроде удлинённой версии Volkswagen Caravelle. Однако девять посадочных мест может быть, например, и у вполне гражданского Kia Carnival последнего поколения. У корейского вэна три первых ряда состоят из двух отдельных кресел, а третий — из небольшого, формально трёхместного дивана.