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#читайдома: гид по компоновкам автомобильных интерьеров

Разбор

Александр Мирошкин

Казалось бы, ну что оригинального можно придумать с такой банальной штукой, как количество посадочных мест и их расположение в автомобиле? Пять сидений — обычная машина, семь — большая, два — спортивная. На самом деле всё намного сложнее. Рассказываем, почему.

Все материалы из этого цикла мы собираем под тэгом #читайдома

Маленькое уточнение: в этом гиде мы решили ограничиться компоновками только более-менее серийных и относительно свежих автомобилей, которыми разрешается управлять с правами категории «B». Часть из показанных моделей уже не выпускается, но их без особых проблем можно купить, в том числе на Авто.ру.

Одноместные

Крайне редкая компоновка для серийных дорожных автомобилей. Одноместными куда чаще бывают гоночные машины или эксклюзивные проекты тюнинг-ателье. Но всё-таки они существуют: машины, рассчитанные на одного человека, чаще остальных выпускают небольшие британские компании. Кажется, на острове лучше других знают, что такое «личное пространство».

BAC Mono
BAC Mono
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BAC Mono

Двухместные: два в ряд

Вдвое больше кресел — вдвое больше простора для творчества! Однако класси­ческий вариант пред­полагает установку двух сидений рядом друг с другом. По такому принципу скомпо­нованы салоны почти всех купе и родстеров, вне зави­симости от располо­жения двигателя, и некоторых городских микро­литражек. И, да, давайте зафикси­руем: автомобиль с откидным верхом и двумя посадоч­ными местами — родстер, с четырьмя — кабриолет.

Jaguar F-Type
Jaguar F-Type
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Jaguar F-Type

Двухместные: 1+1

А вот теперь про фантазию. Куда реже, но всё-таки попадаются авто­мобили, где два кресла установ­лены не рядом, а друг за другом. К такой схеме прибегают как создатели хардкорных спорт­каров, например, испанская Трамон­тана, так и массовые бренды вроде Renault со своим электро­каром Twizzy.

AD Tramontana
AD Tramontana
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AD Tramontana

Внезапный бонус

Это — Caparo T1. Тот самый, что постоянно ломался под Джереми Кларксоном. Формально он тоже двух­местный, однако ни к одной из преды­дущих категорий его не отнесёшь. Потому что пассажир­ское сиденье установ­лено в T1 сбоку и чуть позади от водитель­ского кресла. Зачем тут вообще пассажир­ское место? ¯\_(ツ)_/¯

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Трёхместные: 1+2


Компоновка почти такая же редкая, как и одноместная, но роднит их не только это: три посадочных места чаще всего можно встретить в спорт- и супер­карах. Первой моделью, которая приходит на ум при упоми­нании трёх­местных автомо­билей, наверняка будет леген­дарный гиперкар McLaren F1. Однако похожую схему с тремя сиденьями в салоне и водитель­ским креслом посере­дине использо­вали и до британцев, и после.

McLaren F1
McLaren F1
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McLaren F1

Трёхместные: три в ряд

Ещё один вариант трёхместной компоновки — три сиденья в ряд. Как правило, такими бывают лёгкие грузовики вроде «ГАЗели» и пикапы с одинарной кабиной. Но в автомо­бильной истории встреча­ются и серийные легковые авто­мобили с одним рядом сидений, рас­считан­ным на троих человек. Речь, например, о Matra Bagheera (листайте галерейку).

ГАЗель
ГАЗель
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ГАЗель

Четырёхместные: 2 и 2

В большинстве случаев четыре посадочных места — преро­гатива дорогущих представи­тель­ских седанов или больших купе Gran Turismo. То есть авто­мобилей, созданных для длитель­ных и комфортных поездок. И речь сейчас идёт именно о двух креслах, стоящих сзади отдельно друг от друга, а не диване, разде­лённом большим откидным подлокот­ником. Однако авто­мобилю не обязательно быть басно­словно дорогим, чтобы стать четырёх­местным. Пример — Mazda RX-8.

Mazda RX-8
Mazda RX-8
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Mazda RX-8

Четырёхместные: 2+2

Есть ещё формально четырёхместные автомобили с двумя полноценными креслами спереди и скромной галёркой за ними — вроде Porsche 911. Считается, что туда при большой нужде смогут сесть дети, но чаще всего там ездят сумки. А есть ещё парочка удивительных примеров: Lotus Evora и BMW i8. Обе модели среднемоторные и, как правило, впихнуть два дополнительных посадочных места, пусть и весьма условных, в такие машины непросто. Но у британцев и немцев это всё-таки получилось. При этом четыре места будут только у купе i8: у родстера вместо задних кресел — механизм складывания крыши.

Porsche 911
Porsche 911
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Porsche 911

Пятиместные: 2+3

Самая распространённая, популярная и востребованная компоновка. Хэтчбеки, седаны, кроссоверы — весь масс-маркет именно пятиместный. Но если вы всё-таки в бункере, то вот вам несколько примеров.

Lada Vesta
Lada Vesta
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Lada Vesta

Шестиместные: 2+2+2

Как правило, шестиместными становятся кроссоверы и минивэны, покупатели которых зачем-то отказались от дивана на втором ряду в пользу двух отдельных кресел. Говорят, так детям удобнее пробираться на третий ряд... Поверим на слово.

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Шестиместные: 3+3

А вот куда более экзотичный вид шестиместной компоновки: с двумя рядами по три кресла. Такие авто­мобили не слишком популярны в России, но в Европе и Азии машин с шестью посадочными местами — по три в каждом ряду — хватает. Смотрите наши примеры.

Fiat Multipla
Honda FR-V
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Fiat Multipla

Бонус

Ещё один вариант шестиместной компоновки салона можно встретить у очень дорогих представи­тель­ских седанов. Например, у длинного Mercedes-Maybach S600 Pullman в задней части салона стоят четыре кресла: по два друг напротив друга. Похожим образом салон органи­зуют и ателье, специализи­рующиеся на создании бизнес­вэнов и мобильных офисов на базе больших внедорожников.

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Семиместные: 2+3+2, 2+2+3 и другие

Типичная компоновка больших кроссоверов, внедорожников и минивэнов. У первых чаще различается механизм склады­вания сидений третьего ряда. У кроссоверов они, как правило, убирается в пол, тогда как у рамных внедорожников сидушки часто склады­ваются и приставля­ются к боковым стенкам. У семиместных вэнов два первых ряда состоят из четырёх отдельных кресел (два ряда по два кресла), а третий ряд — это сплошной диван. Такая схема используется, например, у VW Multivan и Toyota Alpahrd.

Mazda CX-9
Mazda CX-9
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Mazda CX-9

Восьмиместные

Всё очень похоже с предыдущих пунктом: большие кроссоверы и минивэны. Разница в том, что вместо отдельных кресел на втором или третьем рядах в таких автомобилях второй и третий ряды — это диваны. Но на втором ряду диван состоит из двух или трёх частей и может сдвигаться вперёд, освобождая проход на третий ряд.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
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Hyundai Palisade

Девятиместные

С таким количеством кресел, как правило, предлагают автомобили, которые для личного пользования покупают нечасто. Вроде удлинённой версии Volkswagen Caravelle. Однако девять посадочных мест может быть, например, и у вполне гражданского Kia Carnival последнего поколения. У корейского вэна три первых ряда состоят из двух отдельных кресел, а третий — из небольшого, формально трёхместного дивана.

VW Caravelle
VW Caravelle
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VW Caravelle

А сколько посадочных мест в вашей машине?

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