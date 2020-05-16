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Что делать, если купленный автомобиль оказался в залоге

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Даже если вы прочли все наши статьи от корки до корки, внимательно следовали нашим рекомендациям по выбору автомобиля и проверяли его по всем возможным базам – вероят­ность купить машину «с проблемами», увы, всё равно остаётся. Например, машина может оказаться залогом чужого долга, но узнаете вы об этом не сразу. Рассказываем, какими послед­ствиями чревата эта неприят­ность и как их избежать.

Чем опасна покупка автомобиля в залоге

Автомобиль попадает в залог в двух случаях: он был куплен в кредит или оформлен как обеспе­чение другого займа. По закону, продавать такую машину нельзя, но мошенники умудряются обходить запреты — как правило, устраивая неразбериху в документах.

Главная неприятность с таким автомобилем: кредитор (банк или тот, кто давал прошлому владельцу деньги в долг) через суд может потребовать продать авто­мобиль и покрыть из вырученной суммы остаток долга. И вряд ли тот будет копеечным — иначе не было бы и смысла затевать такую аферу. А значит, вы, как покупатель залоговой машины, можете в одночасье лишиться и авто­мобиля, и большей части денег, потрачен­ных на его покупку. И чтобы отстоять своё право на авто­мобиль, придётся доказывать, что вы являетесь самым что ни на есть добро­совестным покупателем, которого ввели в заблуждение.

Какие шансы доказать свою добросовестность

Они есть. Но, конечно, придётся идти в суд и убеждать его, что в момент покупки авто­мобиля вы не знали об истинном положении дел. Успех этой судебной тяжбы сильно зависит от того, когда произошла сделка по покупке машины. Ключевая дата – 1 июля 2014 года. С этого дня начали действовать поправки к Граждан­скому кодексу в части статьи 352 «Прекращение залога». Согласно новой редакции п. 1.2 этой статьи, залог прекраща­ется, если покупатель автомобиля «не знал и не должен был знать, что это имущество является предметом залога». Другими словами, у покупателя появилось обоснованное законо­датель­ством право не знать о залоге. 

Таким образом, если вы купили проблемный автомобиль до 1 июля 2014 года, когда поправка ещё не действо­вала, возлагать большие надежды на отмену залога и признание покупки добро­совестной не стоит. Закон не имеет обратной силы, и, скорее всего, машины вы лишитесь. А вот после этой даты прав у покупателя стало больше. И тут главный вопрос, как именно подтвердить, что о залоге вы не знали и знать не могли.

Что решит суд

В решении спора о покупке залоговой машины, произошедшей после 1 июля 2014 года, суд будет опираться на данные Реестра уведомлений о залоге имущества, который ведёт Федеральная нотариальная палата. Если авто­мобиль, по которому возник спор, там есть, значит, вы могли знать о его залоговом состоянии. Забыли посмотреть в реестр? Корите себя. На сайте Реестра есть и сервис, позволяющий проверить статус автомобиля.

С другой стороны, согласно тому же Граждан­скому кодексу, автомобиль не попадает в категорию залогов, которые подлежат обязатель­ному государ­ственному контролю. В статье 339.1 говорится лишь, что он «может быть учтён путём регистрации уведом­лений о залоге, поступивших от залого­дателя, залого­держателя или другого лица». То есть банк может восполь­зоваться своим правом и не внести данные о залоговом автомо­биле в реестр. Так же, скорее всего, поступит и МФО или другая сомни­тельная компания, получавшая машину в виде обеспе­чения займа прошлого владельца. Это обстоятель­ство, при правильных действиях в суде, может сыграть и на вашей стороне.

Как обезопасить себя от покупки залоговой машины

Теперь, когда вы знаете о хитросплетениях и неоднознач­ности залогового законо­дательства, можете использовать эти знания для собственной защиты. Перед заключе­нием договора о покупке машины обязательно проверьте, не числится ли авто­мобиль в залоговом реестре. Но даже если его там нет, лучше дополни­тельно подстрахо­ваться и до заключения договора купли-продажи получить у ближайшего нотариуса заверенную справку-подтверждение.

Если после покупки вдруг выплывет залоговая история, такая справка послужит в суде доказа­тель­ством, что на момент покупки машины вы не знали о её залоговом статусе и являлись тем самым добро­порядочным покупателем. Такая справка поможет и в случае возможного мошен­ничества, когда машину вносят в залоговый реестр уже после заключения договора купли-продажи.

Кроме того, нужно проверить, чтобы пометок о залоге не было в самом договоре купли-продажи или в ПТС. Именно поэтому следует очень настороженно относиться к дубликату паспорта транс­портного средства, выданному взамен якобы утерянного. Его чаще всего используют недобро­совестные владельцы при попытках продать кредитный авто­мобиль – ведь оригинальный ПТС хранится в банке.

Итак, совсем коротко

  • — Купив автомобиль в залоге, по закону вы в любой момент рискуете его лишиться. Кредитор потребует его продать, чтобы возместить долги прежнего владельца — для этого ведь и нужен залог.

  • — Сохранить за вами автомобиль может только суд, в котором вы представите веское доказательство, что вы — добросовестный покупатель и о залоге знать не могли.

  • — Если вы купили машину до 1 июля 2014 года, смиритесь с необходимостью расстаться с ней: обоснованное законом право «не знать» о залоге появилось у граждан после внесения изменений в ГК, которые стали действовать после этой даты.

  • — Теперь информация о залоге должна фигурировать в Реестре уведомлений о залоге имущества. Однако залоговые автомобили вносятся в него в необязательном порядке, а кроме того, мошенники могут утром продать вам машину, а через час заявить её как залоговую.

  • — Поэтому всегда перед любой покупкой просите у ближайшего нотариуса заверенную им справку, что машины нет в залоговом реестре, проверяйте, чтобы пометок о залоге не было ни в ПТС, ни в договоре купли-продажи.

  • — И будьте осторожны, если у продавца на руках дубликат ПТС — его оригинал может лежать в банке как подтверждение залога.

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