Что делать, если купленный автомобиль оказался в залоге

Чем опасна покупка автомобиля в залоге

Автомобиль попадает в залог в двух случаях: он был куплен в кредит или оформлен как обеспе­чение другого займа. По закону, продавать такую машину нельзя, но мошенники умудряются обходить запреты — как правило, устраивая неразбериху в документах.

Главная неприятность с таким автомобилем: кредитор (банк или тот, кто давал прошлому владельцу деньги в долг) через суд может потребовать продать авто­мобиль и покрыть из вырученной суммы остаток долга. И вряд ли тот будет копеечным — иначе не было бы и смысла затевать такую аферу. А значит, вы, как покупатель залоговой машины, можете в одночасье лишиться и авто­мобиля, и большей части денег, потрачен­ных на его покупку. И чтобы отстоять своё право на авто­мобиль, придётся доказывать, что вы являетесь самым что ни на есть добро­совестным покупателем, которого ввели в заблуждение.