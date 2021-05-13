Как перевозить груз, который не умещается в машине

Как можно перевозить дополнительный груз

Промышленные перевозки или доставка тяжёлых грузов — это отдель­ный вид деятель­ности, у которого есть свои правила. Они распро­страняются на транспорт, ширина которого более 2,55 м, высота от проезжей части — более 4 м.

Для легкового автомобиля аналогичных специальных требо­ваний нет. Его водитель должен лишь соблюдать общие принципы перевозки грузов, которые изложены в статье 23 ПДД. И там нет ограни­чений относи­тельно того, что можно, а что нельзя перевозить. Важно только, чтобы груз:

не ограничивал обзор;

не затруднял управление автомобилем;

не нарушал устойчивость машины;

не закрывал световые приборы и номера;

не создавал шум, не загрязнял дорогу и окружающую среду.

Поклажа может даже выступать за габариты машины, но в этом случае её нужно обозначить знаком «Крупно­габаритный груз» (квадратная табличка с диагональ­ными белыми и красными полосами). Это надо делать, если по ширине груз на 40 см выходит за край габарит­ного фонаря либо свеши­вается более чем на метр спереди или сзади машины. В тёмное время суток к знаку нужно добавить ещё свето­возвраща­тели или фонари: спереди — белого цвета, сзади – красного.