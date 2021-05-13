Как перевозить груз, который не умещается в машине
Команда Авто.ру
Дальнее путешествие, первый в сезоне выезд на дачу или крупная закупка в магазине шведской сборной мебели — далеко не полный перечень случаев, когда багажника легкового автомобиля может не хватить для размещения всего груза. Рассказываем, куда ещё в этих случаях положить вещи и как правильно их перевозить, чтобы не получить штраф.
Как можно перевозить дополнительный груз
Промышленные перевозки или доставка тяжёлых грузов — это отдельный вид деятельности, у которого есть свои правила. Они распространяются на транспорт, ширина которого более 2,55 м, высота от проезжей части — более 4 м.
Для легкового автомобиля аналогичных специальных требований нет. Его водитель должен лишь соблюдать общие принципы перевозки грузов, которые изложены в статье 23 ПДД. И там нет ограничений относительно того, что можно, а что нельзя перевозить. Важно только, чтобы груз:
не ограничивал обзор;
не затруднял управление автомобилем;
не нарушал устойчивость машины;
не закрывал световые приборы и номера;
не создавал шум, не загрязнял дорогу и окружающую среду.
Поклажа может даже выступать за габариты машины, но в этом случае её нужно обозначить знаком «Крупногабаритный груз» (квадратная табличка с диагональными белыми и красными полосами). Это надо делать, если по ширине груз на 40 см выходит за край габаритного фонаря либо свешивается более чем на метр спереди или сзади машины. В тёмное время суток к знаку нужно добавить ещё световозвращатели или фонари: спереди — белого цвета, сзади – красного.
Что будет за нарушение правил перевозки
Штраф за неправильную перевозку груза составляет 500 рублей, согласно статье 12.21 КоАП. Пока его не выписывают по показаниям камер видеофиксации, это может сделать только инспектор, остановив машину на дороге.
Однако не стоит легкомысленно относиться к перевозке большого груза. Нарушение правил может стать причиной ДТП. Плохо закреплённая поклажа на скорости рискует слететь с машины и повредить её или другой автомобиль. Водитель, забыв о габаритах, например пиломатериалов, во время неаккуратного манёвра рискует задеть машины рядом или элементы дорожной инфраструктуры, за что предусмотрено отдельное наказание.
Все эти случаи будут считаться обычным ДТП, поэтому и фиксировать их придётся в соответствии с действующими правилами оформления аварий. О них мы уже не раз писали.
Где можно везти негабаритный груз
Просто привязать груз к машине нельзя — это не обеспечивает его надёжное крепление и перевозку, а значит, нарушает ПДД. Нужна дополнительная багажная система. Она может располагаться на разных частях машины. Некоторые автопроизводители, например Opel, делают штатные аксессуары для велосипедов и другого спортинвентаря, которые устанавливаются на фаркоп, задний бампер или пятую дверь минивэнов или кроссоверов. Другие выпускают боксы, которые крепятся на боковины автомобиля — например, в районе задних стоек, как у нового Land Rover Defender.
Однако эти примеры — скорее исключение. Возможности таких решений ограничены рядом параметров: правилами безопасной перевозки, которые мы уже упомянули, и ограничениями по грузоподъёмности. Более универсальный вариант — дополнительный багажник на крыше автомобиля. Действительно большой, негабаритный груз зачастую получится разместить только там — даже в салон универсала он просто не влезет. Кроме того, верхний багажник обеспечивает лучшее распределение нагрузки по осям машины, чем остальные варианты. И загрузить его можно серьёзно, ведь продольные элементы крыши над дверями входят в силовую структуру кузова и способны выдержать дополнительную нагрузку. А вот центральная панель крыши довольно легко деформируется, поэтому багажники всегда крепятся по углам.
Но их грузоподъёмность тоже не безгранична — предел по нагрузке на крышу определяют возможности машины, а прописан он в инструкции по эксплуатации автомобиля. Следовать этому документу и не перегружать машину прямо требует законодательство. В статье 23.1 ПДД сказано, что вес груза и его распределение по осям не должны превышать тех величин, что установил производитель автомобиля.
Какие багажники разрешено использовать
Вне зависимости от того, какого типа багажник вы хотите установить на автомобиль, для начала выясните, предусмотрено ли вообще такое устройство производителем. Уточнить это можно в инструкции по эксплуатации машины. Если предусмотрено, то ставьте без опасений.
Если же дооборудование автомобиля не оговорено изготовителем, то придётся пройти отдельную процедуру оформления внесения изменений в его конструкцию, прежде чем на официальных основаниях поставить багажник. Как это сделать — мы уже писали. Законодатели недавно упорядочили процесс изменения конструкции машины и расширили перечень доработок, который признают вмешательством в неё. Среди них теперь любые самодельные экспедиционные багажники, кустарные рейлинги и прочая грузовая «самодеятельность», которая не одобрена производителем автомобиля.
Как только новые правила вступили в силу, это вызвало вопрос у водителей: не придётся ли все багажники оформлять как изменение в конструкцию. В итоге ГИБДД выпустило особое пояснение. Общее правило простое: если у машины есть места крепления или рейлинги для оборудования на крыше, то разрешение на установку багажника не требуется.
Но ставить можно только те устройства, которые сертифицированы для использования на конкретной модели автомобиля. Данные о таком соответствии обычно прикладываются к багажнику. И таких моделей для вашей машины может быть много. Как подобрать нужный и наиболее удобный — мы расскажем в отдельной статье.
Итак, совсем коротко
– На легковом автомобиле разрешается перевозить груз, который не помещается внутрь. Главное — соблюсти требования статьи 23 ПДД «Перевозка грузов».
– Если груз выступает за горизонтальные габариты машины больше положенного, его края нужно обозначить табличками «Крупногабаритный груз», а в тёмное время суток — ещё и световыми сигналами.
– При несоблюдении требований статьи 23 инспектор ГИБДД вправе выписать штраф 500 рублей. И будьте внимательны: небрежность при перевозке груза может стать причиной ДТП.
– Багажники на крыше — универсальный способ перевозки негабарита. Их никто не запрещал, но к ним предъявляются дополнительные требования. Если вы купили такой, у которого есть одобрение для вашей машины, — всё отлично: устанавливайте и езжайте.
– Если решили сделать багажник своими руками, то придётся оформить его как изменение конструкции машины — так гласят недавно изменившиеся правила.