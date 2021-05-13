Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону

Как перевозить груз, который не умещается в машине

Учебник

Команда Авто.ру

Дальнее путешествие, первый в сезоне выезд на дачу или крупная закупка в магазине шведской сборной мебели — далеко не полный перечень случаев, когда багаж­ника легкового авто­мобиля может не хватить для размещения всего груза. Рассказы­ваем, куда ещё в этих случаях положить вещи и как правильно их перевозить, чтобы не получить штраф.

•  Как можно перевозить дополнительный груз

•  Что будет за нарушение правил перевозки

•  Где можно везти негабаритный груз

•  Какие багажники разрешено использовать

Как можно перевозить дополнительный груз

Промышленные перевозки или доставка тяжёлых грузов — это отдель­ный вид деятель­ности, у которого есть свои правила. Они распро­страняются на транспорт, ширина которого более 2,55 м, высота от проезжей части — более 4 м.

Для легкового автомобиля аналогичных специальных требо­ваний нет. Его водитель должен лишь соблюдать общие принципы перевозки грузов, которые изложены в статье 23 ПДД. И там нет ограни­чений относи­тельно того, что можно, а что нельзя перевозить. Важно только, чтобы груз:

  • не ограничивал обзор;

  • не затруднял управление автомобилем;

  • не нарушал устойчивость машины;

  • не закрывал световые приборы и номера;

  • не создавал шум, не загрязнял дорогу и окружающую среду.

Поклажа может даже выступать за габариты машины, но в этом случае её нужно обозначить знаком «Крупно­габаритный груз» (квадратная табличка с диагональ­ными белыми и красными полосами). Это надо делать, если по ширине груз на 40 см выходит за край габарит­ного фонаря либо свеши­вается более чем на метр спереди или сзади машины. В тёмное время суток к знаку нужно добавить ещё свето­возвраща­тели или фонари: спереди — белого цвета, сзади – красного.

Что будет за нарушение правил перевозки

Штраф за неправильную перевозку груза составляет 500 рублей, согласно статье 12.21 КоАП. Пока его не выписы­вают по показа­ниям камер видео­фиксации, это может сделать только инспектор, остановив машину на дороге.

Однако не стоит легкомысленно относиться к перевозке большого груза. Нарушение правил может стать причиной ДТП. Плохо закреп­лённая поклажа на скорости рискует слететь с машины и повредить её или другой автомобиль. Водитель, забыв о габаритах, например пило­материалов, во время неаккурат­ного манёвра рискует задеть машины рядом или элементы дорожной инфра­структуры, за что преду­смотрено отдельное наказание.

Все эти случаи будут считаться обычным ДТП, поэтому и фиксиро­вать их придётся в соответ­ствии с действу­ющи­ми правилами оформ­ления аварий. О них мы уже не раз писали.

Где можно везти негабаритный груз

Просто привязать груз к машине нельзя — это не обеспечи­вает его надёжное крепление и перевозку, а значит, нарушает ПДД. Нужна дополни­тельная багажная система. Она может распо­лагаться на разных частях машины. Некоторые авто­произво­дители, например Opel, делают штатные аксес­суары для вело­сипедов и другого спорт­инвентаря, которые устанавли­ваются на фаркоп, задний бампер или пятую дверь минивэнов или кроссоверов. Другие выпускают боксы, которые крепятся на боковины авто­мобиля — например, в районе задних стоек, как у нового Land Rover Defender.

Однако эти примеры — скорее исключение. Возмож­ности таких решений ограни­чены рядом параметров: правилами безопасной перевозки, которые мы уже упомянули, и ограниче­ниями по грузо­подъём­ности. Более универсаль­ный вариант — дополни­тельный багажник на крыше авто­мобиля. Действи­тельно большой, негабаритный груз зачастую получится разместить только там — даже в салон универсала он просто не влезет. Кроме того, верхний багажник обеспечи­вает лучшее распреде­ление нагрузки по осям машины, чем остальные варианты. И загрузить его можно серьёзно, ведь продоль­ные элементы крыши над дверями входят в силовую структуру кузова и способны выдержать дополни­тельную нагрузку. А вот центральная панель крыши довольно легко деформи­руется, поэтому багажники всегда крепятся по углам.

Но их грузоподъёмность тоже не безгранична — предел по нагрузке на крышу определяют возмож­ности машины, а прописан он в инструкции по эксплу­атации авто­мобиля. Следовать этому документу и не пере­гружать машину прямо требует законо­дательство. В статье 23.1 ПДД сказано, что вес груза и его распре­деление по осям не должны превышать тех величин, что установил произво­дитель автомобиля.

Какие багажники разрешено использовать

Вне зависимости от того, какого типа багажник вы хотите установить на авто­мобиль, для начала выясните, преду­смотрено ли вообще такое устройство произво­дителем. Уточнить это можно в инструкции по эксплуатации машины. Если преду­смотрено, то ставьте без опасений.

Если же дооборудование автомобиля не оговорено изготови­телем, то придётся пройти отдельную процедуру оформ­ления внесения измене­ний в его конструкцию, прежде чем на официаль­ных основаниях поставить багажник. Как это сделать — мы уже писали. Законо­датели недавно упорядо­чили процесс измене­ния конструкции машины и расширили перечень доработок, который признают вмешатель­ством в неё. Среди них теперь любые самодель­ные экспедици­онные багажники, кустарные рейлинги и прочая грузовая «самодеятель­ность», которая не одобрена произво­дителем автомобиля.

Как только новые правила вступили в силу, это вызвало вопрос у водителей: не придётся ли все багажники оформлять как измене­ние в конструкцию. В итоге ГИБДД выпустило особое пояснение. Общее правило простое: если у машины есть места крепления или рейлинги для оборудо­вания на крыше, то разреше­ние на установку багажника не требуется. 

Но ставить можно только те устройства, которые сертифи­цированы для исполь­зования на конкретной модели авто­мобиля. Данные о таком соответ­ствии обычно приклады­ваются к багажнику. И таких моделей для вашей машины может быть много. Как подобрать нужный и наиболее удобный — мы расскажем в отдельной статье.

Итак, совсем коротко

  • – На легковом автомобиле разрешается перевозить груз, который не помещается внутрь. Главное — соблюсти требования статьи 23 ПДД «Перевозка грузов».

  • – Если груз выступает за горизонтальные габариты машины больше положенного, его края нужно обозначить табличками «Крупно­габаритный груз», а в тёмное время суток — ещё и световыми сигналами.

  • – При несоблюдении требований статьи 23 инспектор ГИБДД вправе выписать штраф 500 рублей. И будьте внима­тельны: небрежность при пере­возке груза может стать причиной ДТП.

  • – Багажники на крыше — универсальный способ перевозки негабарита. Их никто не запрещал, но к ним предъяв­ляются дополни­тельные требо­вания. Если вы купили такой, у которого есть одобрение для вашей машины, — всё отлично: устанавли­вайте и езжайте.

  • – Если решили сделать багажник своими руками, то придётся оформить его как изменение кон­струкции машины — так гласят недавно изменив­шиеся правила.

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