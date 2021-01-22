Как правильно ездить с газобаллонным оборудованием (ГБО) и как его обслуживать
Команда Авто.ру
В первой части нашего материала про эксплуатацию автомобиля на газе мы разобрались с установкой газобаллонного оборудования и тем, как правильно его оформить. Теперь, когда все формальности позади, можно садиться за руль и ехать на газовую заправку. Но прежде давайте разберёмся, как правильно пользоваться переоборудованным автомобилем и что нужно делать, чтобы продлить ресурс двигателя.
Как правильно ездить на газе
Даже если газовая заправка у вас «в шаговой доступности», то использовать только газовое топливо, скорее всего, не получится. Именно поэтому всё газобаллонное оборудование устанавливают параллельно, а не взамен штатной системы питания. Сразу переключиться на газ и поехать можно только в том случае, когда на автомобиле установлена ГБО пятого поколения и выше, где пропан-бутан подаётся в систему впрыска в жидком виде. Если в автомобиле смонтирована более простая система, то стартовать придётся на обычном топливе и лишь затем переключаться на газ.
Смесь пропана с бутаном переходит из жидкого состояния в газообразное под действием температуры. Поэтому редуктор, который подает её в двигатель, должен для начала прогреться, а это произойдёт после того, как двигатель, поработав на бензине, достигнет температуры 50 градусов. И как бы ни прогревался газовый редуктор, при испарении газа в агрегате может скапливаться конденсат, который придётся регулярно сливать.
У метана другая особенность: он находится в баллоне под очень высоким давлением, и это давление необходимо снизить перед подачей топлива в двигатель. Это и происходит в редукторе. Расширяясь, газ тоже охлаждается, поэтому и на «метановых» машинах редуктор нужно подогревать.
Когда мотор прогреется, газовое питание подключится автоматически или это сделает водитель кнопкой в салоне — в зависимости от конфигурации оборудования. В остальном никаких специальных действий езда на газе не требует. Как и на бензине, лучше не ездить продолжительное время на высоких оборотах. Правда, в случае использования газа «высокие обороты» — это выше 5500
Особенности заправки газом
Ни в коем случае нельзя пытаться заправлять автомобиль, переоборудованный для работы на метане, бытовым газом из домовой трубы. Это чревато как нарушением работы ГБО, так и пожаром или даже взрывом.
Исправный газовый баллон нельзя заполнить до конца, этому препятствует установленный в нём мультиклапан (через него же газ идёт и дальше к редуктору). Запас свободного объёма в баллоне оставляют потому, что при любом повышении внешней температуры газ расширяется, а при понижении сжимается. Поэтому зимой разрешается заполнить баллон на 85 процентов, а летом — на 70 процентов.
Соотношение пропан-бутана в топливной смеси также зависит от сезона. Летом оно близко к равному, а зимой процент пропана (паровой фазы) выше, потому что при низкой температуре бутан намного хуже испаряется.
Ни метан, ни пропан-бутан не пахнут. Поэтому в их состав добавляют компоненты с очень резким запахом, чтобы утечка газа не осталась незамеченной. Запах газа может быть заметен в автомобиле или около него в двух случаях. Либо повреждены детали ГБО (чаще всего это говорит о нарушении герметичности топливного контура или бака), либо запах будет присутствовать у автомобиля с удалённым катализатором.
Если в салоне внезапно во время поездки запахло газом, нужно остановить автомобиль при первой возможности, высадить пассажиров, проветрить машину и перекрыть вентиль газового баллона. А дальше ехать только на бензине — желательно сразу в сервис, на проверку ГБО.
Везде ли можно ездить на газе
Владелец ограничен в передвижениях только удалённостью от сети газовых заправок, но если на маршруте их нет, всегда можно заправиться «штатным» топливом и ехать дальше на нём. А вот стоянка газового автомобиля может быть разрешена не везде. Владельцы подземных парковок могут отказать в месте владельцам машин, работающих на пропане. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому в случае утечки он будет скапливаться в помещении, что чревато возгоранием или взрывом.
С метаном ситуация прямо противоположная: он в полтора раза легче воздуха, поэтому при утечке сразу улетучивается. А опасность возникает только в том случае, когда помещение закрыто, а концентрация газа в нём становится слишком высокой. В автомобиле такое практически невозможно. Да и сами баллоны для метана очень прочные — намного прочнее бензобака автомобиля. Так что они легко выдерживают даже серьёзные ДТП, после которых весь остальной кузов отправляется на свалку.
Сам по себе газовый баллон в автомобиле может взорваться только при стечении сразу нескольких трагических обстоятельств. Например, у него откажет предохранительный клапан, бак из-за этого заправят «доверху», а после произойдёт резкое повышение температуры — но это маловероятно.
Поломки машин с ГБО и их причины
Среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения: увеличивает или, наоборот, снижает ресурс двигателя использование газа. И это объяснимо, поскольку у газового топлива по сравнению с традиционными бензином или соляркой есть как сильные, так и слабые стороны с точки зрения влияния на износ. И здесь важно знать, как правильно эксплуатировать двигатель, работающий на газовом топливе, и на что обращать внимание при обслуживании.
Поскольку в газе, в отличие от жидкого топлива, нет серы, при его сгорании образуется меньше шлама и нагара. Двигатель загрязняется меньше, клапаны, впускные каналы и поршневые кольца не коксуются, а моторное масло дольше остаётся чистым. Кроме того, газ меньше способствует смыванию масляной плёнки со стенок цилиндров. Замечено, что и свечи зажигания на газовых машинах приходится менять раза в два реже.
Однако при сгорании газового топлива образуется больше воды. И велик риск её конденсации, особенно если не следить за чистотой системы вентиляции картера и недостаточно прогревать мотор перед переключением на газ. Это быстро приводит к обводнению моторного масла — процессу, при котором вода разлагает присадки, в нём содержащиеся. Прежде всего те, что препятствуют поглощению влаги из окружающего воздуха. Масло быстро начнёт терять все свои свойства, а в масляных каналах и фильтре образуются специфические отложения. При самом негативном сценарии всё это приводит к отказу мотора и его капитальному ремонту.
Ещё одна проблема — температурная нагрузка на клапаны. Газо-воздушная смесь в моторе сгорает дольше и при более высокой температуре, чем воздушно-бензиновая, что может приводить к перегреву клапанов и трещинам в них. Поэтому для работы на газе двигатель нужно правильно перенастраивать — в частности, использовать другие свечи и менять момент зажигания.
Температура сгорания газа рискует ещё больше повыситься, если по какой-либо причине (например, из-за неисправности газовых инжекторов или редуктора) смесь газа и воздуха будет обеднённой (с более низким содержанием газа). К обеднению может привести и вмешательство водителя — например, он принудительно уменьшит подачу газа ради его экономии. Чтобы избежать бедной смеси, не рекомендуют ехать «на парах», когда автоматика системы говорит, что газ в баллоне подходит к концу. На обеднённой смеси клапаны очень быстро начнут прогорать, особенно если их тепловой зазор не отрегулирован.
Что касается собственно ГБО, то его работоспособность зависит от того, насколько тщательно выполняется регламент обслуживания. На одном комплекте газобаллонного оборудования вполне можно проехать 150 000 — 200 000 км, если правильно за ним ухаживать.
Как обслуживать ГБО
Современные газовые системы подключены к штатному оборудованию автомобиля, поэтому во время техобслуживания ГБО нужно проверять не только редуктор и предохранительные клапаны, но и корректность работы штатных систем впрыска, охлаждения, исправность бортовой электрики.
При обслуживании самой системы ГБО есть регулярные работы, которые необходимо проводить так же часто, как и в случае эксплуатации обычного ДВС. Например, каждые
После каждых 40 000 км пробега стоит проверять стабильность работы ДВС и исправность клапанов на баллоне, а также чистить газовые форсунки и менять резиновые уплотнители в газопроводе.
Особенное внимание нужно уделить газовому редуктору. Если система стоит не самая современная, то образовавшийся в редукторе конденсат нужно сливать каждые 1000–1500 км пробега, а через 40 000 — 50 000 км лучше поставить на этот агрегат новую мембрану.
Раз в год стоит провести полную ревизию всего оборудования, а газовый баллон для этого придётся раз в два года (для метановых баллонов – каждые 2–5 лет, в зависимости от конструкции) сдавать на освидетельствование. Его проводят специализированные организации, которые получили на это разрешение Ростехнадзора. Пустую ёмкость они протестируют на герметичность и отсутствие коррозии, трещин и повреждений, подтвердят исправность вентиля. Затем к баллону прикрепят специальную табличку с индивидуальным шифром проверяющей организации, датой проведённой аттестации и датой следующей проверки. Без такой таблички на машине нельзя будет пройти техосмотр. А если её отсутствие (как и подтверждающих проверку документов) обнаружит инспектор ГИБДД, он вправе составить на водителя протокол за нарушение части 1 статьи 12.5 КоАП и выписать штраф в размере до 500 рублей.
Итак, совсем коротко
– Ездить на газовом топливе ничуть не сложнее, чем на бензине. Нужно только соблюдать несколько правил: включать газ, когда двигатель прогрелся, не передвигаться долго на высоких оборотах, не пытаться ехать «на парах».
– Баллон для газа невозможно заправить полностью, это сделано, чтобы у ёмкости был «запас прочности», когда при повышении окружающей температуры газ внутри неё начнёт расширяться.
– У газа нет запаха, поэтому ему добавляют отдушку — она даст знать об утечке, когда баллон или топливопровод не герметичны.
– Поскольку газ сгорает немного иначе, чем бензин, некоторым параметрам мотора нужно уделить больше внимания: свечам и вообще зажиганию, регулировке зазора клапанов, вентиляции картера. А из газового редуктора регулярно сливать конденсат.
– Эти параметры нужно проверять при каждом обычном ТО и при каждом обслуживании ГБО. Баллон для газа требует специального освидетельствования раз в год.