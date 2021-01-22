Как правильно ездить с газобаллонным оборудованием (ГБО) и как его обслуживать

Как правильно ездить на газе

Даже если газовая заправка у вас «в шаговой доступ­ности», то использовать только газовое топливо, скорее всего, не получится. Именно поэтому всё газо­баллонное оборудование устанав­ливают парал­лельно, а не взамен штатной системы питания. Сразу пере­ключиться на газ и поехать можно только в том случае, когда на авто­мобиле установлена ГБО пятого поколения и выше, где пропан-бутан подаётся в систему впрыска в жидком виде. Если в авто­мобиле смонтиро­вана более простая система, то стартовать придётся на обычном топливе и лишь затем пере­ключаться на газ.

Смесь пропана с бутаном переходит из жидкого состояния в газо­образное под действием темпера­туры. Поэтому редуктор, который подает её в двигатель, должен для начала прогреться, а это произойдёт после того, как двигатель, поработав на бензине, достигнет температуры 50 градусов. И как бы ни прогревался газовый редуктор, при испарении газа в агрегате может скапли­ваться конденсат, который придётся регулярно сливать.

У метана другая особен­ность: он находится в баллоне под очень высоким давлением, и это давление необходимо снизить перед подачей топлива в двигатель. Это и происходит в редукторе. Расширяясь, газ тоже охлаждается, поэтому и на «метановых» машинах редуктор нужно подогревать.