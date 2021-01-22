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Как правильно ездить с газобаллонным оборудованием (ГБО) и как его обслуживать

Учебник

Команда Авто.ру

В первой части нашего материала про эксплуатацию авто­мобиля на газе мы разобрались с установкой газо­баллонного оборудо­вания и тем, как правильно его оформить. Теперь, когда все формаль­ности позади, можно садиться за руль и ехать на газовую заправку. Но прежде давайте разберёмся, как правильно пользо­ваться пере­оборудо­ванным автомо­билем и что нужно делать, чтобы продлить ресурс двигателя.

•  Как правильно ездить на газе

•  Особенности заправки газом

•  Везде ли можно ездить на газе

•  Поломки машины на газе и их причины

•  Как обслуживать ГБО

Как правильно ездить на газе

Даже если газовая заправка у вас «в шаговой доступ­ности», то использовать только газовое топливо, скорее всего, не получится. Именно поэтому всё газо­баллонное оборудование устанав­ливают парал­лельно, а не взамен штатной системы питания. Сразу пере­ключиться на газ и поехать можно только в том случае, когда на авто­мобиле установлена ГБО пятого поколения и выше, где пропан-бутан подаётся в систему впрыска в жидком виде. Если в авто­мобиле смонтиро­вана более простая система, то стартовать придётся на обычном топливе и лишь затем пере­ключаться на газ.

Смесь пропана с бутаном переходит из жидкого состояния в газо­образное под действием темпера­туры. Поэтому редуктор, который подает её в двигатель, должен для начала прогреться, а это произойдёт после того, как двигатель, поработав на бензине, достигнет температуры 50 градусов. И как бы ни прогревался газовый редуктор, при испарении газа в агрегате может скапли­ваться конденсат, который придётся регулярно сливать.

У метана другая особен­ность: он находится в баллоне под очень высоким давлением, и это давление необходимо снизить перед подачей топлива в двигатель. Это и происходит в редукторе. Расширяясь, газ тоже охлаждается, поэтому и на «метановых» машинах редуктор нужно подогревать.

Когда мотор прогреется, газовое питание подключится автомати­чески или это сделает водитель кнопкой в салоне — в зависи­мости от конфигурации оборудо­вания. В остальном никаких специальных действий езда на газе не требует. Как и на бензине, лучше не ездить продол­житель­ное время на высоких оборотах. Правда, в случае использо­вания газа «высокие обороты» — это выше 5500 об./мин. В остальном нужно лишь быть готовым, что максимальная мощность двигателя будет немного ниже, чем при использо­вании бензина. А при первых признаках, что газ в баке заканчи­вается, лучше сразу переключиться обратно на жидкое топливо.

Особенности заправки газом

Ни в коем случае нельзя пытаться заправлять авто­мобиль, пере­оборудо­ванный для работы на метане, бытовым газом из домовой трубы. Это чревато как наруше­нием работы ГБО, так и пожаром или даже взрывом.

Исправный газовый баллон нельзя заполнить до конца, этому препят­ствует установ­ленный в нём мульти­клапан (через него же газ идёт и дальше к редуктору). Запас свободного объёма в баллоне оставляют потому, что при любом повышении внешней температуры газ расширяется, а при понижении сжимается. Поэтому зимой разрешается заполнить баллон на 85 процентов, а летом — на 70 процентов.

Соотношение пропан-бутана в топливной смеси также зависит от сезона. Летом оно близко к равному, а зимой процент пропана (паровой фазы) выше, потому что при низкой температуре бутан намного хуже испаряется.

Ни метан, ни пропан-бутан не пахнут. Поэтому в их состав добавляют компоненты с очень резким запахом, чтобы утечка газа не осталась незамеченной. Запах газа может быть заметен в авто­мобиле или около него в двух случаях. Либо повреждены детали ГБО (чаще всего это говорит о нарушении герметич­ности топливного контура или бака), либо запах будет присут­ствовать у авто­мобиля с удалённым катализатором.

Если в салоне внезапно во время поездки запахло газом, нужно остановить авто­мобиль при первой возмож­ности, высадить пассажиров, проветрить машину и перекрыть вентиль газового баллона. А дальше ехать только на бензине — желательно сразу в сервис, на проверку ГБО.

Везде ли можно ездить на газе

Владелец ограничен в пере­движениях только удалён­ностью от сети газовых заправок, но если на маршруте их нет, всегда можно заправиться «штатным» топливом и ехать дальше на нём. А вот стоянка газового авто­мобиля может быть разрешена не везде. Владельцы подземных парковок могут отказать в месте владельцам машин, работающих на пропане. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому в случае утечки он будет скапли­ваться в помещении, что чревато возгоранием или взрывом.

С метаном ситуация прямо противо­положная: он в полтора раза легче воздуха, поэтому при утечке сразу улетучи­вается. А опасность возникает только в том случае, когда помещение закрыто, а концент­рация газа в нём становится слишком высокой. В авто­мобиле такое практически невозможно. Да и сами баллоны для метана очень прочные — намного прочнее бензобака авто­мобиля. Так что они легко выдер­живают даже серьёзные ДТП, после которых весь остальной кузов отправляется на свалку.

Сам по себе газовый баллон в автомобиле может взорваться только при стечении сразу нескольких трагиче­ских обстоя­тельств. Например, у него откажет предохрани­тельный клапан, бак из-за этого заправят «доверху», а после произойдёт резкое повышение темпера­туры — но это маловероятно.

Поломки машин с ГБО и их причины

Среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения: увели­чивает или, наоборот, снижает ресурс двигателя исполь­зование газа. И это объяснимо, поскольку у газового топлива по срав­нению с традици­онными бензином или соляркой есть как сильные, так и слабые стороны с точки зрения влияния на износ. И здесь важно знать, как правильно эксплуати­ровать двигатель, работающий на газовом топливе, и на что обращать внимание при обслуживании.

Поскольку в газе, в отличие от жидкого топлива, нет серы, при его сгорании образуется меньше шлама и нагара. Двигатель загряз­няется меньше, клапаны, впускные каналы и поршневые кольца не коксуются, а моторное масло дольше остаётся чистым. Кроме того, газ меньше способ­ствует смыванию масляной плёнки со стенок цилиндров. Замечено, что и свечи зажигания на газовых машинах приходится менять раза в два реже.

Однако при сгорании газового топлива образуется больше воды. И велик риск её конденсации, особенно если не следить за чистотой системы вентиляции картера и недостаточно прогревать мотор перед пере­ключе­нием на газ. Это быстро приводит к обводнению моторного масла — процессу, при котором вода разлагает присадки, в нём содер­жащиеся. Прежде всего те, что препят­ствуют поглощению влаги из окружающего воздуха. Масло быстро начнёт терять все свои свойства, а в масляных каналах и фильтре образуются специ­фические отложения. При самом негативном сценарии всё это приводит к отказу мотора и его капиталь­ному ремонту.

Ещё одна проблема — температурная нагрузка на клапаны. Газо-воздушная смесь в моторе сгорает дольше и при более высокой температуре, чем воздушно-бензиновая, что может приводить к перегреву клапанов и трещинам в них. Поэтому для работы на газе двигатель нужно правильно пере­настраивать — в частности, использовать другие свечи и менять момент зажигания.

Температура сгорания газа рискует ещё больше повыситься, если по какой-либо причине (например, из-за неисправ­ности газовых инжекторов или редуктора) смесь газа и воздуха будет обеднённой (с более низким содер­жанием газа). К обеднению может привести и вмешатель­ство водителя — например, он принуди­тельно уменьшит подачу газа ради его экономии. Чтобы избежать бедной смеси, не рекомендуют ехать «на парах», когда автоматика системы говорит, что газ в баллоне подходит к концу. На обеднённой смеси клапаны очень быстро начнут прогорать, особенно если их тепловой зазор не отрегулирован.

Что касается собственно ГБО, то его работо­способ­ность зависит от того, насколько тщательно выпол­няется регламент обслужи­вания. На одном комплекте газо­бал­лонного оборудо­вания вполне можно проехать 150 000 — 200 000 км, если правильно за ним ухаживать.

Как обслуживать ГБО

Современные газовые системы подключены к штатному оборудо­ванию авто­мобиля, поэтому во время техобслужи­вания ГБО нужно проверять не только редуктор и предохрани­тельные клапаны, но и коррект­ность работы штатных систем впрыска, охлаждения, исправность бортовой электрики.

При обслуживании самой системы ГБО есть регулярные работы, которые необходимо проводить так же часто, как и в случае эксплу­атации обычного ДВС. Например, каждые 10 000 км нужно менять газовый фильтр (в современных системах их два – грубой и тонкой очистки). Кроме того, рекомендуется чаще обновлять воздушный фильтр двигателя: газо-воздушная смесь чувствитель­нее к его чистоте.

После каждых 40 000 км пробега стоит проверять стабиль­ность работы ДВС и исправ­ность клапанов на баллоне, а также чистить газовые форсунки и менять резиновые уплотнители в газопроводе.

Особенное внимание нужно уделить газовому редуктору. Если система стоит не самая современная, то образо­вавшийся в редукторе конденсат нужно сливать каждые 1000–1500 км пробега, а через 40 000 — 50 000 км лучше поставить на этот агрегат новую мембрану.

Раз в год стоит провести полную ревизию всего оборудо­вания, а газовый баллон для этого придётся раз в два года (для метановых баллонов – каждые 2–5 лет, в зави­симости от конструкции) сдавать на освидетель­ствование. Его проводят специали­зированные организации, которые получили на это разреше­ние Ростехнадзора. Пустую ёмкость они протестируют на герметич­ность и отсутствие коррозии, трещин и повреждений, подтвердят исправ­ность вентиля. Затем к баллону прикрепят специаль­ную табличку с индивиду­альным шифром проверяющей органи­зации, датой проведённой аттестации и датой следующей проверки. Без такой таблички на машине нельзя будет пройти техосмотр. А если её отсутствие (как и подтвер­ждающих проверку документов) обнаружит инспектор ГИБДД, он вправе составить на водителя протокол за нарушение части 1 статьи 12.5 КоАП и выписать штраф в размере до 500 рублей. 

Итак, совсем коротко

  • – Ездить на газовом топливе ничуть не сложнее, чем на бензине. Нужно только соблюдать несколько правил: включать газ, когда двигатель прогрелся, не пере­двигаться долго на высоких оборотах, не пытаться ехать «на парах».

  • – Баллон для газа невозможно заправить полностью, это сделано, чтобы у ёмкости был «запас прочности», когда при повышении окружающей темпера­туры газ внутри неё начнёт расширяться. 

  • – У газа нет запаха, поэтому ему добавляют отдушку — она даст знать об утечке, когда баллон или топливо­провод не герметичны.

  • – Поскольку газ сгорает немного иначе, чем бензин, некоторым параметрам мотора нужно уделить больше внимания: свечам и вообще зажиганию, регули­ровке зазора клапанов, вентиляции картера. А из газового редуктора регулярно сливать конденсат.

  • – Эти параметры нужно проверять при каждом обычном ТО и при каждом обслуживании ГБО. Баллон для газа требует специального освидетель­ствования раз в год.

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