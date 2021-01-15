Как перевести автомобиль на газ: какое оборудование нужно и как правильно всё оформить

Какой газ используют в качестве топлива

В теории, автомобиль может приводить в движение любой газ, который соединяется с кислородом (окисляется) с выделе­нием достаточного количества тепла — проще говоря, который горит. Эту тепловую энергию в энергию движения преобразует двигатель внутреннего сгорания — так же, как он это делает, сжигая бензин или дизельное топливо.

Для использования в ДВС подходит газ трёх видов.

Пропан. На самом деле то, что продают на заправках под этим именем, это обычно смесь двух газов — пропана и бутана, с преоблада­нием первого. Такая смесь получается при переработке нефти. Но поскольку это продукт побочный, то и цена литра пропан-бутана примерно в два раза ниже, чем у бензина. Хранят пропан-бутан в сжиженном состоянии, под давлением до 16 атм в специальных баллонах.

По объёму резервуар для этого газа в машине не уступает штатному бензино­вому баку — обычно его устанавли­вают в багажник за сиденьями или в нишу для запасного колеса. Заправки пропан-бутаном широко распро­странены — как специали­зированные, так и «мобильные», которые располагаются на обычных АЗС.

К минусам этого газа обычно относят расход: считается, что пропан-бутана автомобиль расходует на 5–10 процентов больше, чем бензина. Но при низкой цене газ всё равно выглядит привлека­тельной альтернативой.

Метан. Это природный газ, добываемый отдельно или вместе с нефтью. Кроме того, существует технология получения искус­ственного метана из воды и угле­кислого газа, но он стоит дороже природного. Именно метан горит в кухонных плитах наших домов.

Особенность метана в том, что он не сжижается как пропан. Чтобы запасти его в нужном количестве в автомобиле, метан требуется сжать до очень высокого давления (порядка 200 атм) и хранить в очень прочных баллонах. Такие ёмкости имеют большой объём, немало весят и занимают много места в багажнике.

При этом метан в три раза дешевле бензина, а его расход в авто­мобиле ниже. К недостаткам можно отнести снижение мощности ДВС при работе на метане на 10–15 процентов по сравнению с традици­онным топливом. А главное: метановых заправок намного меньше, чем пропан-бутановых, не говоря уже об обычных АЗС. Однако сейчас Газпром намерен изменить эту ситуацию: россий­ский газовый моно­полист принял программу развития сети метановых АЗС. А чтобы у них было достаточно клиентов (пока на природном газе ездит в основном крупный коммер­ческий транспорт), компания пролобби­ровала в правитель­стве государ­ственную программу субсидиро­вания для тех, кто готов перевести свою машину на метан.

Водород. Его считают максимально экологичным топливом будущего, но перевести на него обычный автомобиль не получится. Во-первых, водородные заправки пока во всём мире единичны. Во-вторых, кон­струкция двигателей и машин, работающих на водороде, намного сложнее традици­онных — прежде всего из-за того, что водород летуч и в смеси с кислородом легко взрывается. Поэтому переделка ДВС под работу на водороде слишком сложна, а большинство серийных моделей построены с использо­ванием топливных ячеек, которые не сжигают газ, а за счёт химической реакции вырабаты­вают электри­чество. Но пока такие технологии слишком дороги для массового применения.