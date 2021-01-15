Как перевести автомобиль на газ: какое оборудование нужно и как правильно всё оформить
Команда Авто.ру
Переделкой собственного автомобиля автовладельцы обычно занимаются по двум причинам. Первая – желание «улучшить» машину, что неизбежно влечёт за собой дополнительные затраты. Вторая причина — обратная: сэкономить за счёт снижения расходов на владение и эксплуатацию. И установка газобалонного оборудования (ГБО) — как раз способ сэкономить для тех, кто много ездит. Ведь газ дешевле бензина или солярки, а его расход при сгорании в ДВС не сильно отличается от традиционного топлива. Разбираемся, как устроено ГБО, как его установить на автомобиль и стоит ли вообще этим заниматься.
Какой газ используют в качестве топлива
В теории, автомобиль может приводить в движение любой газ, который соединяется с кислородом (окисляется) с выделением достаточного количества тепла — проще говоря, который горит. Эту тепловую энергию в энергию движения преобразует двигатель внутреннего сгорания — так же, как он это делает, сжигая бензин или дизельное топливо.
Для использования в ДВС подходит газ трёх видов.
Пропан. На самом деле то, что продают на заправках под этим именем, это обычно смесь двух газов — пропана и бутана, с преобладанием первого. Такая смесь получается при переработке нефти. Но поскольку это продукт побочный, то и цена литра пропан-бутана примерно в два раза ниже, чем у бензина. Хранят пропан-бутан в сжиженном состоянии, под давлением до 16 атм в специальных баллонах.
По объёму резервуар для этого газа в машине не уступает штатному бензиновому баку — обычно его устанавливают в багажник за сиденьями или в нишу для запасного колеса. Заправки пропан-бутаном широко распространены — как специализированные, так и «мобильные», которые располагаются на обычных АЗС.
К минусам этого газа обычно относят расход: считается, что пропан-бутана автомобиль расходует на 5–10 процентов больше, чем бензина. Но при низкой цене газ всё равно выглядит привлекательной альтернативой.
Метан. Это природный газ, добываемый отдельно или вместе с нефтью. Кроме того, существует технология получения искусственного метана из воды и углекислого газа, но он стоит дороже природного. Именно метан горит в кухонных плитах наших домов.
Особенность метана в том, что он не сжижается как пропан. Чтобы запасти его в нужном количестве в автомобиле, метан требуется сжать до очень высокого давления (порядка 200 атм) и хранить в очень прочных баллонах. Такие ёмкости имеют большой объём, немало весят и занимают много места в багажнике.
При этом метан в три раза дешевле бензина, а его расход в автомобиле ниже. К недостаткам можно отнести снижение мощности ДВС при работе на метане на 10–15 процентов по сравнению с традиционным топливом. А главное: метановых заправок намного меньше, чем пропан-бутановых, не говоря уже об обычных АЗС. Однако сейчас Газпром намерен изменить эту ситуацию: российский газовый монополист принял программу развития сети метановых АЗС. А чтобы у них было достаточно клиентов (пока на природном газе ездит в основном крупный коммерческий транспорт), компания пролоббировала в правительстве государственную программу субсидирования для тех, кто готов перевести свою машину на метан.
Водород. Его считают максимально экологичным топливом будущего, но перевести на него обычный автомобиль не получится. Во-первых, водородные заправки пока во всём мире единичны. Во-вторых, конструкция двигателей и машин, работающих на водороде, намного сложнее традиционных — прежде всего из-за того, что водород летуч и в смеси с кислородом легко взрывается. Поэтому переделка ДВС под работу на водороде слишком сложна, а большинство серийных моделей построены с использованием топливных ячеек, которые не сжигают газ, а за счёт химической реакции вырабатывают электричество. Но пока такие технологии слишком дороги для массового применения.
Когда выгодно перевести автомобиль на газ
В принципе, перевести на газ можно любой автомобиль — вне зависимости от его размера и рабочего объёма силового агрегата. Это будет чуть сложнее для машин с турбодвигателями, но тоже реально. Однако, если стоит задача снизить расходы на обслуживание автомобиля и на топливо, то сначала лучше тщательно подсчитать, принесёт ли переделка ощутимую экономию.
Например, вряд ли стоит переводить на газ маленький автомобиль – А- или
Кроме того, современные двигатели довольно экономичны и на жидком топливе. Например, перевод на газ турбодизеля с рабочим объёмом до 2 литров позволит экономить на заправках, в пересчёте на километр пути, всего 15–20 процентов. Стоит ли такой выигрыш затраченных на переоборудование усилий?
К тому же при установке нештатного ГБО новый автомобиль, скорее всего, лишится гарантии, поэтому идти на эту процедуру лучше уже после окончания гарантийного периода.
А главный параметр, влияющий на эффективность использования ГБО, — это пробег. Если машина проезжает в год меньше 15–20 тысяч км, то особой выгоды от перехода на газ не будет — вложения в оборудование окупятся очень нескоро. По приблизительным расчётам, при среднем расходе 10 л/100 км и годовом пробеге в
Но если вы всё рассчитали, поняли свою выгоду и приняли решение газифицировать автомобиль, вот вам инструкция, как действовать дальше.
Как устроено газовое оборудование
ГБО — это система альтернативного топливного питания для двигателя, устанавливаемая параллельно с основной. Поэтому у каждой газобалонной установки есть три основных составляющих: ёмкость для хранения газа, система подачи топлива к двигателю, включающая газопроводы, и редуктор, понижающий давление газа, а также система управления впрыском газа в цилиндры.
Важнейший узел в конструкции ГБО — газовый редуктор, который должен обеспечить стабильное давление подачи газа в камеру сгорания ДВС. Поэтому его характеристики подбираются исходя из мощности мотора. Редуктор должен быть рассчитан на те же или даже большие лошадиные силы. Если мощность редуктора будет ниже необходимого, он станет подавать меньше газа, чем нужно, или будет делать это нестабильно. Топливная смесь станет беднее, а это может приводить к перебоям в работе мотора, его перегреву и серьёзным поломкам — например, прогоранию клапанов.
Конструкция ГБО эволюционировала вместе с усложнением конструкции двигателей внутреннего сгорания. И, прежде всего, совершенствовалась система подачи газа. Ранние системы ГБО были полностью механическими и подавали любой газ в его естественном агрегатном состоянии. Оборудование самого распространённого сейчас четвёртого поколения имеет отдельные газовые форсунки с собственным электронным блоком управления. Газовый блок может быть настроен для управления подачей как газа, так и бензина.
В конструкции оборудования ещё более передового пятого поколения пропан-бутан уже подаётся в камеры сгорания прямо в жидком виде. У шестого поколения ГБО для этого используется не собственный газовый инжектор, а штатная система питания автомобиля.
Оборудование для газового питания обратно совместимо: на автомобили, выпущенные до начала нашего века, теоретически можно поставить любое ГБО. А вот на автомобили после 2000 года — только системы
Какое газовое оборудование лучше выбрать
Кроме поколений, ГБО принято ещё делить на классы, однако это деление довольно условное. К высокому классу относят системы, которые собраны на комплектующих одного бренда — они считаются более надёжными.
Ведущие производители тут — итальянские Landirenzo, Lovato, OMVL, BRC, голландский Prins. В монобрендовой системе меньше вероятность отказа из-за несовместимости отдельных компонентов, например, механических и блоков управляющей электроники.
Блоки одного производителя, а механика другого — отличительная черта бюджетных газобалонных систем. Они могут быть весьма качественными, если собираются из оригинальных фирменных деталей. Собственные системы из чужих комплектующих конструирует, например, польская фирма Digitronic.
На самой низшей ступени — китайское и турецкое ГБО, в которых часто используются неоригинальные компоненты, скопированные с деталей известных марок.
Стоимость ГБО может сильно отличаться в зависимости от бренда и региона, где оборудование устанавливают. Цены на проверенную аппаратуру для
Система, работающая на метане, стоит намного дороже. Однако сейчас правительство РФ субсидирует 60 процентов расходов по переводу автомобиля на этот вид топлива. Кроме того, в 23 регионах РФ дополнительную компенсацию автовладельцам в размере 27 000 рублей выплачивает Газпром. Это Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Санкт-Петербург. В сумме это составляет порядка 90 процентов от затрат на доработку автомобиля. Чтобы получить эту компенсацию, необходимо обратиться в один из сервисов, участвующих в газпромовской программе. Их список можно посмотреть здесь.
Как установить ГБО и оформить его установку
Проще всего, конечно, сразу купить машину, оснащённую газобалонным оборудованием. Например, сейчас АвтоВАЗ предлагает Весту и грузовой Ларгус, работающие на бензине и метане. Другие модели придётся дооснащать ГБО самостоятельно.
Газ — вещь огнеопасная, поэтому самостоятельная установка ГБО запрещена. А поскольку газ в качестве топлива для бензинового двигателя или турбодизеля не предусмотрен конструктивно, то и монтаж соответствующего оборудования считается вмешательством в заводскую конструкцию машины. Возможность такого вмешательства нужно согласовывать с техническими специалистами перед началом работ.
Процедура оформления ГБО во многом напоминает процедуру замены мотора — о ней мы писали в отдельной статье. Сначала автовладельцу нужно направить заявку в организацию, получившую аккредитацию на техническую экспертную деятельность — они есть в списке Национальной системы аккредитации. К заявке нужно приложить копии ПТС, СТС, паспорта владельца, сведения о выбранном ГБО, прежде всего сертификаты соответствия. Их копии обязан выдать продавец оборудования. Проверить, действительны ли они, можно на сайте Федеральной службы аккредитации. Все эти документы разрешено отправить заказным письмом по почте.
Эксперты рассмотрят заявку в течение нескольких дней, затем организация выдаст заключение о предварительной технической экспертизе конструкции ТС. Его пришлют по почте. Если это заключение будет положительным, можно подавать через Госуслуги заявление в МРЭО, чтобы получить разрешение на установку ГБО. Тут к документам на машину нужно приложить ещё и копию заключения.
ГИБДД выдаст разрешение, с которым можно обращаться в сервис. Тут, как и в случае с заменой мотора, подойдёт не любой техцентр. Установки ГБО вправе проводить только специалисты, которые получили аттестацию на выполнение работ с газовым оборудованием. Подтверждением этого служит сертификат, выдаваемый сервису.
После установки ГБО владельцу машины, согласно ГОСТу 31972-2013, должны выдать пакет документов:
Декларацию обо всех проведённых работах, оформленную юрлицом или ИП автосервиса. В ней обязательно должна быть указана новая снаряжённая масса машины.
Копию сертификата соответствия на ГБО, подтверждения возможности установить его на данный тип транспортного средства, а также приложение о составе комплекта оборудования.
Два экземпляра заверенного свидетельства о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности.
Два экземпляра свидетельства о проведении периодических испытаний ГБО, которое стоит на машине.
Со всеми этими документами нужно отправиться на пункт техосмотра. Машина туда едет на эвакуаторе, поскольку своим ходом ей это делать запрещено — ведь её реальное техническое состояние не соответствует заявленному в регистрационных документах! На пункте ТО машину осмотрят и выдадут диагностическую карту. В ней оператор обязательно должен сделать пометку, что машина оборудована газобалонной техникой.
Теперь, несмотря на все копии подтверждающих сертификатов, нужно получить окончательное заключение технических экспертов. Для этого владелец направляет заявление в ту же экспертную организацию, что выдавало предварительное одобрение на установку ГБО. К нему нужно приложить все документы, полученные в процессе оформления установки, а также предоставить машину для осмотра.
Организация выдаёт финальное заключение. Приложив его ко всем остальным бумагам, можно подавать заявление в ГИБДД на коррекцию данных ТС, связанных с изменением конструкции, — для этого есть отдельная вкладка на Госуслугах. И лишь после того, как на руках автовладельца будет «Свидетельство о внесении изменений в конструкцию», настанет время финального шага — коррекции данных в ПТС и перерегистрации машины. Для этого нужно будет снова посетить МРЭО ГИБДД.
Только после этого можно начинать эксплуатировать машину с ГБО на законных основаниях. О том, как правильно это делать, мы расскажем во второй части этого материала.
Итак, совсем коротко
– Машину с любым ДВС можно дооснастить комплектом оборудования, которое позволит ездить на газовом топливе — метане или пропан-бутане.
– Газ выгоден, если у вас не новый автомобиль с мотором объёмом более 2,0 л и вы ежегодно проезжаете заметно больше
15 000 км.При таких условиях затраты на переоборудование окупятся быстрее: газ минимум в два раза дешевле бензина, а расход у него примерно такой же.
– Сейчас наиболее распространённым считается ГБО
4-гопоколения — с собственными газовыми форсунками, через которые газ распыляется в камеру сгорания. Хотя есть и более совершенное оборудование, где пропан-бутан в жидком виде подаётся через штатную систему впрыска.
– Установка ГБО считается вмешательством в конструкцию, поэтому на его установку сначала нужно получить предварительное одобрение технических экспертов и запросить разрешение от ГИБДД.
– Установку надо проводить только в сертифицированной автомастерской. А по окончании получить у неё документы о выполненных работах, сертификаты безопасности и тестирования газового оборудования.
– Затем придётся пройти техосмотр, получить финальное заключение техэкспертов, после которых ГИБДД выдаст «Свидетельство о внесении изменений в конструкцию». С ним можно перерегистрировать автомобиль, после чего инспектор внесёт соответствующие данные в ПТС.