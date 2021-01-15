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Как перевести автомобиль на газ: какое оборудование нужно и как правильно всё оформить

Учебник

Команда Авто.ру

Переделкой собственного автомобиля авто­владельцы обычно занимаются по двум причинам. Первая – желание «улучшить» машину, что неизбежно влечёт за собой допол­нитель­ные затраты. Вторая причина — обратная: сэкономить за счёт снижения расходов на владение и эксплу­атацию. И установка газобалонного оборудо­вания (ГБО) — как раз способ сэкономить для тех, кто много ездит. Ведь газ дешевле бензина или солярки, а его расход при сгорании в ДВС не сильно отличается от традици­онного топлива. Разбираемся, как устроено ГБО, как его установить на автомобиль и стоит ли вообще этим заниматься.

•  Какой газ используют в качестве топлива

•  Когда выгодно перевести автомобиль на газ

•  Как устроено газовое оборудование

•  Какое газовое оборудование лучше выбрать

•  Как установить ГБО и оформить его установку

Какой газ используют в качестве топлива

В теории, автомобиль может приводить в движение любой газ, который соединяется с кислородом (окисляется) с выделе­нием достаточного количества тепла — проще говоря, который горит. Эту тепловую энергию в энергию движения преобразует двигатель внутреннего сгорания — так же, как он это делает, сжигая бензин или дизельное топливо.

Для использования в ДВС подходит газ трёх видов.

Пропан. На самом деле то, что продают на заправках под этим именем, это обычно смесь двух газов — пропана и бутана, с преоблада­нием первого. Такая смесь получается при переработке нефти. Но поскольку это продукт побочный, то и цена литра пропан-бутана примерно в два раза ниже, чем у бензина. Хранят пропан-бутан в сжиженном состоянии, под давлением до 16 атм в специальных баллонах.

По объёму резервуар для этого газа в машине не уступает штатному бензино­вому баку — обычно его устанавли­вают в багажник за сиденьями или в нишу для запасного колеса. Заправки пропан-бутаном широко распро­странены — как специали­зированные, так и «мобильные», которые располагаются на обычных АЗС.

К минусам этого газа обычно относят расход: считается, что пропан-бутана автомобиль расходует на 5–10 процентов больше, чем бензина. Но при низкой цене газ всё равно выглядит привлека­тельной альтернативой.

Метан. Это природный газ, добываемый отдельно или вместе с нефтью. Кроме того, существует технология получения искус­ственного метана из воды и угле­кислого газа, но он стоит дороже природного. Именно метан горит в кухонных плитах наших домов.

Особенность метана в том, что он не сжижается как пропан. Чтобы запасти его в нужном количестве в автомобиле, метан требуется сжать до очень высокого давления (порядка 200 атм) и хранить в очень прочных баллонах. Такие ёмкости имеют большой объём, немало весят и занимают много места в багажнике.

При этом метан в три раза дешевле бензина, а его расход в авто­мобиле ниже. К недостаткам можно отнести снижение мощности ДВС при работе на метане на 10–15 процентов по сравнению с традици­онным топливом. А главное: метановых заправок намного меньше, чем пропан-бутановых, не говоря уже об обычных АЗС. Однако сейчас Газпром намерен изменить эту ситуацию: россий­ский газовый моно­полист принял программу развития сети метановых АЗС. А чтобы у них было достаточно клиентов (пока на природном газе ездит в основном крупный коммер­ческий транспорт), компания пролобби­ровала в правитель­стве государ­ственную программу субсидиро­вания для тех, кто готов перевести свою машину на метан.

Водород. Его считают максимально экологичным топливом будущего, но перевести на него обычный автомобиль не получится. Во-первых, водородные заправки пока во всём мире единичны. Во-вторых, кон­струкция двигателей и машин, работающих на водороде, намного сложнее традици­онных — прежде всего из-за того, что водород летуч и в смеси с кислородом легко взрывается. Поэтому переделка ДВС под работу на водороде слишком сложна, а большинство серийных моделей построены с использо­ванием топливных ячеек, которые не сжигают газ, а за счёт химической реакции вырабаты­вают электри­чество. Но пока такие технологии слишком дороги для массового применения.

Когда выгодно перевести автомобиль на газ

В принципе, перевести на газ можно любой автомобиль — вне зави­симости от его размера и рабочего объёма силового агрегата. Это будет чуть сложнее для машин с турбо­двигате­лями, но тоже реально. Однако, если стоит задача снизить расходы на обслуживание автомобиля и на топливо, то сначала лучше тщательно подсчитать, принесёт ли переделка ощутимую экономию. 

Например, вряд ли стоит переводить на газ маленький автомобиль – А- или В-класса. Выигрыш в расходе топлива выйдет небольшой, а оборудо­вание дорогое. При этом газовый баллон «съест» и без того невеликого размера багажник.

Кроме того, современные двигатели довольно экономичны и на жидком топливе. Например, перевод на газ турбодизеля с рабочим объёмом до 2 литров позволит экономить на заправках, в пере­счёте на километр пути, всего 15–20 процентов. Стоит ли такой выигрыш затраченных на пере­оборудование усилий?

К тому же при установке нештатного ГБО новый автомобиль, скорее всего, лишится гарантии, поэтому идти на эту процедуру лучше уже после оконча­ния гарантийного периода.

А главный параметр, влияющий на эффектив­ность использо­вания ГБО, — это пробег. Если машина проезжает в год меньше 15–20 тысяч км, то особой выгоды от перехода на газ не будет — вложения в оборудо­вание окупятся очень нескоро. По приблизитель­ным расчётам, при среднем расходе 10 л/100 км и годовом пробеге в 30 000 км газовая установка окупится лишь через 5–6 лет.

Но если вы всё рассчитали, поняли свою выгоду и приняли решение газифи­цировать автомобиль, вот вам инструкция, как действовать дальше.

Как устроено газовое оборудование

ГБО — это система альтернативного топливного питания для двигателя, устанав­ливаемая параллельно с основной. Поэтому у каждой газобалонной установки есть три основных составляющих: ёмкость для хранения газа, система подачи топлива к двигателю, включающая газо­проводы, и редуктор, понижающий давление газа, а также система управления впрыском газа в цилиндры.

Важнейший узел в конструкции ГБО — газовый редуктор, который должен обеспечить стабильное давление подачи газа в камеру сгорания ДВС. Поэтому его характери­стики подбираются исходя из мощности мотора. Редуктор должен быть рассчитан на те же или даже большие лошадиные силы. Если мощность редуктора будет ниже необходимого, он станет подавать меньше газа, чем нужно, или будет делать это нестабильно. Топливная смесь станет беднее, а это может приводить к перебоям в работе мотора, его перегреву и серьёзным поломкам — например, прогоранию клапанов.

Конструкция ГБО эволюционировала вместе с усложне­нием конструкции двигателей внутреннего сгорания. И, прежде всего, совер­шен­ствовалась система подачи газа. Ранние системы ГБО были полностью механическими и подавали любой газ в его есте­ственном агрегатном состоянии. Оборудование самого распро­странённого сейчас четвёртого поколения имеет отдельные газовые форсунки с собственным электронным блоком управления. Газовый блок может быть настроен для управления подачей как газа, так и бензина.

В конструкции оборудования ещё более передового пятого поколения пропан-бутан уже подаётся в камеры сгорания прямо в жидком виде. У шестого поколения ГБО для этого используется не собственный газовый инжектор, а штатная система питания автомобиля.

Оборудование для газового питания обратно совместимо: на автомобили, выпущенные до начала нашего века, теоретически можно поставить любое ГБО. А вот на автомобили после 2000 года — только системы 4-го и 5-го поколений. Системы 6-го поколения и вовсе подойдут не для каждого современного автомобиля, и их совмести­мость с конкретной моделью нужно уточнять у специ­алистов. При этом полностью механические системы первых поколений уже не выпускаются, поскольку с 2006 года их использо­вание запрещено: они не соответ­ствуют современным экологическим требованиям.

Какое газовое оборудование лучше выбрать

Кроме поколений, ГБО принято ещё делить на классы, однако это деление довольно условное. К высокому классу относят системы, которые собраны на комп­лектующих одного бренда — они считаются более надёжными.

Ведущие производители тут — итальянские Landirenzo, Lovato, OMVL, BRC, голландский Prins. В моно­брендовой системе меньше вероятность отказа из-за несовмести­мости отдельных компонентов, например, механических и блоков управляющей электроники.

Блоки одного производителя, а механика другого — отличительная черта бюджетных газобалонных систем. Они могут быть весьма каче­ственными, если собираются из оригиналь­ных фирменных деталей. Собственные системы из чужих комплектующих конструирует, например, польская фирма Digitronic.

На самой низшей ступени — китайское и турецкое ГБО, в которых часто используются неоригиналь­ные компоненты, скопиро­ванные с деталей известных марок.

Стоимость ГБО может сильно отличаться в зависимости от бренда и региона, где оборудование устанав­ливают. Цены на проверенную аппаратуру для 4-цилин­дрового двигателя начинаются примерно с 15 тысяч рублей. Ещё около 5 тысяч стоит газовый баллон. К этим суммам надо также прибавить около 15 тысяч, которые придётся отдать за установку оборудования.

Система, работающая на метане, стоит намного дороже. Однако сейчас прави­тельство РФ субсидирует 60 процентов расходов по переводу авто­мобиля на этот вид топлива. Кроме того, в 23 регионах РФ допол­нительную компенсацию авто­владельцам в размере 27 000 рублей выплачи­вает Газпром. Это Адыгея, Башкорто­стан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Красно­дарский и Пермский края, Белгородская, Влади­мирская, Волго­градская, Воронежская, Курская, Ленин­градская, Липецкая, Нижегород­ская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Санкт-Петербург. В сумме это составляет порядка 90 процентов от затрат на доработку автомобиля. Чтобы получить эту компенсацию, необходимо обратиться в один из сервисов, участвующих в газпромовской программе. Их список можно посмотреть здесь.

Как установить ГБО и оформить его установку

Проще всего, конечно, сразу купить машину, оснащённую газо­балонным оборудо­ванием. Например, сейчас АвтоВАЗ предлагает Весту и грузовой Ларгус, работающие на бензине и метане. Другие модели придётся дооснащать ГБО самостоятельно.

Газ — вещь огнеопасная, поэтому само­стоятельная установка ГБО запрещена. А поскольку газ в качестве топлива для бензино­вого двигателя или турбо­дизеля не предусмотрен кон­структивно, то и монтаж соответ­ствующего оборудо­вания считается вмешатель­ством в заводскую конструкцию машины. Возмож­ность такого вмешатель­ства нужно согласовывать с техниче­скими специалистами перед началом работ.

Процедура оформления ГБО во многом напоминает процедуру замены мотора — о ней мы писали в отдельной статье. Сначала автовладельцу нужно направить заявку в организацию, получившую аккреди­тацию на техническую экспертную деятель­ность — они есть в списке Национальной системы аккредитации. К заявке нужно приложить копии ПТС, СТС, паспорта владельца, сведения о выбранном ГБО, прежде всего серти­фикаты соответ­ствия. Их копии обязан выдать продавец оборудо­вания. Проверить, действительны ли они, можно на сайте Федеральной службы аккредитации. Все эти документы разрешено отправить заказным письмом по почте.

Эксперты рассмотрят заявку в течение нескольких дней, затем организация выдаст заключение о предвари­тельной технической экспертизе кон­струкции ТС. Его пришлют по почте. Если это заключение будет положи­тельным, можно подавать через Госуслуги заявление в МРЭО, чтобы получить разрешение на установку ГБО. Тут к документам на машину нужно приложить ещё и копию заключения.

ГИБДД выдаст разрешение, с которым можно обращаться в сервис. Тут, как и в случае с заменой мотора, подойдёт не любой техцентр. Установки ГБО вправе проводить только специ­алисты, которые получили аттестацию на выпол­нение работ с газовым оборудо­ванием. Подтвержде­нием этого служит серти­фикат, выдаваемый сервису.

После установки ГБО владельцу машины, согласно ГОСТу 31972-2013, должны выдать пакет документов:

  • Декларацию обо всех проведённых работах, оформ­ленную юрлицом или ИП авто­сервиса. В ней обязательно должна быть указана новая снаряжённая масса машины.

  • Копию сертификата соответствия на ГБО, подтверж­дения возмож­ности установить его на данный тип транс­портного средства, а также приложение о составе комплекта оборудования.

  • Два экземпляра заверенного свидетель­ства о соответ­ствии пере­оборудо­ванного автомобиля требованиям безопасности.

  • Два экземпляра свидетель­ства о проведении периоди­ческих испытаний ГБО, которое стоит на машине.

Со всеми этими документами нужно отправиться на пункт техосмотра. Машина туда едет на эвакуаторе, поскольку своим ходом ей это делать запрещено — ведь её реальное техническое состояние не соответ­ствует заявлен­ному в регистраци­онных документах! На пункте ТО машину осмотрят и выдадут диагно­стическую карту. В ней оператор обязательно должен сделать пометку, что машина оборудована газобалонной техникой.

Теперь, несмотря на все копии подтвер­ждающих сертификатов, нужно получить окончатель­ное заключение технических экспертов. Для этого владелец направляет заявление в ту же экспертную организацию, что выдавало предвари­тельное одобрение на установку ГБО. К нему нужно приложить все документы, полученные в процессе оформ­ления установки, а также предоставить машину для осмотра.

Организация выдаёт финальное заключение. Приложив его ко всем остальным бумагам, можно подавать заявление в ГИБДД на коррекцию данных ТС, связанных с изменением конструкции, — для этого есть отдельная вкладка на Госуслугах. И лишь после того, как на руках авто­владельца будет «Свидетель­ство о внесении изменений в конструкцию», настанет время финального шага — коррекции данных в ПТС и пере­регистрации машины. Для этого нужно будет снова посетить МРЭО ГИБДД.

Только после этого можно начинать эксплуатировать машину с ГБО на законных основаниях. О том, как правильно это делать, мы расскажем во второй части этого материала.

Итак, совсем коротко

  • – Машину с любым ДВС можно дооснастить комплектом оборудования, которое позволит ездить на газовом топливе — метане или пропан-бутане.

  • – Газ выгоден, если у вас не новый автомобиль с мотором объёмом более 2,0 л и вы ежегодно проезжаете заметно больше 15 000 км. При таких условиях затраты на пере­оборудо­вание окупятся быстрее: газ минимум в два раза дешевле бензина, а расход у него примерно такой же.

  • – Сейчас наиболее распространённым считается ГБО 4-го поколения — с собствен­ными газовыми форсунками, через которые газ распыляется в камеру сгорания. Хотя есть и более совер­шенное оборудование, где пропан-бутан в жидком виде подаётся через штатную систему впрыска.

  • – Установка ГБО считается вмешательством в конструкцию, поэтому на его установку сначала нужно получить предвари­тельное одобрение технических экспертов и запросить разрешение от ГИБДД.

  • – Установку надо проводить только в сертифи­цированной авто­мастерской. А по окончании получить у неё документы о выполненных работах, серти­фикаты безопас­ности и тестиро­вания газового оборудования.

  • – Затем придётся пройти техосмотр, получить финальное заключение техэкспертов, после которых ГИБДД выдаст «Свидетель­ство о внесении изменений в конструкцию». С ним можно пере­реги­стрировать автомобиль, после чего инспектор внесёт соответ­ствующие данные в ПТС.

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