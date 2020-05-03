Блогер восстановил заброшенный Lancer Evo и снял всё на видео

Смотрим объявления правильно: пробег, ДТП, каршеринг

Видео

Андрей Шульдешов

Кирилл и Вартан продолжают проводить время дома с пользой, показывая вам, как много интересной и важной информации об авто­мобиле можно узнать, просто изучив объявление о его продаже. Сегодня – три очень показательных примера. Как понять, что пробег скручен? Как легко вычислить машину из каршеринга? Как всего по паре фоток заметить следы серьёзного ДТП? Рассказываем и показываем в новом «домашнем» выпуске «Осторожно, окрашено»!

— Что скрывают объявления: Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=6002UHtxy48 — Пробег честный или смотанный? https://www.youtube.com/watch?v=coiLFoUyVRw — Шашечки или ехать? Как определить машину после такси https://youtu.be/Mz82LxNksEI — Подробнее об отчёте Авто.ру: auto.ru/history Кирилл и Вартан продолжают проводить время дома с пользой, показывая вам, как много интересной и важной информации об автомобиле можно узнать, просто изучив объявление о его продаже. Сегодня – три очень показательных примера. Как понять, что пробег скручен? Как легко вычислить машину из каршеринга? Как всего по паре фоток заметить следы серьёзного ДТП? Рассказываем и показываем в новом «домашнем» выпуске «Осторожно, окрашено»!

Какая машина сразу показалась вам подозрительной?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение