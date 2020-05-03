Смотрим объявления правильно: пробег, ДТП, каршеринг

Кирилл и Вартан продолжают проводить время дома с пользой, показывая вам, как много интересной и важной информации об авто­мобиле можно узнать, просто изучив объявление о его продаже. Сегодня – три очень показательных примера. Как понять, что пробег скручен? Как легко вычислить машину из каршеринга? Как всего по паре фоток заметить следы серьёзного ДТП? Рассказываем и показываем в новом «домашнем» выпуске «Осторожно, окрашено»!