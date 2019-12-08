Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали
Команда Авто.ру
Эвакуация автомобилей в её нынешнем виде давно стала обыденным явлением. Ежедневно с дорог увозят множество машин, и вид грузовичка, который деловито забирает очередную легковушку, уже никого не удивляет. Однако, оказавшись в подобной ситуации, многие водители до сих пор не знают, что делать. Отвечаем на все вопросы, связанные с эвакуацией автомобилей.
Материал обновлён 05.10.2021 г.
- За что могут эвакуировать автомобиль
- Как узнать, что машину эвакуировали, а не угнали
- Что делать, если машину эвакуируют в вашем присутствии
- Какие документы нужны для возврата автомобиля со штрафстоянки
- Что делать, если документы остались в автомобиле
- Как забирать машину со спецстоянки
- Сколько стоит эвакуация машины в 2021 году
- Куда жаловаться на незаконную эвакуацию
- Как вернуть деньги за незаконную эвакуацию
За что могут эвакуировать автомобиль
Действующий Административный кодекс (КоАП РФ), в котором прописаны наказания за нарушения ПДД, предусматривает эвакуацию транспортного средства за целый список нарушений. В частности, машину могут эвакуировать, если у неё обнаружится неисправность, с которой запрещено продолжать движение — перечень таковых есть в Правилах дорожного движения. Или если инспектор ГИБДД отстраняет водителя от управления транспортным средством из-за алкогольного опьянения. Однако сегодня мы разберём ситуации, в которых происходит эвакуация машины за неправильную парковку — причём, в отсутствие водителя.
Сейчас эвакуацию практикуют не только в двух российских столицах, с их плотным трафиком, но и в любом крупном (и не очень) городе — краевом или областном центре, где вместе с инспекторами ГИБДД работает соответствующая служба. Правила эвакуации и возврата автомобилей по всей стране схожи. Отличается, пожалуй, лишь цена «услуги» (перемещение и хранение автомобилей), которую придётся заплатить и за эвакуацию, и в виде штрафа, а также адреса-телефоны спецстоянок и отделов полиции. Контакты таких служб своего города вы легко можете узнать в интернете, введя соответствующий запрос в поисковик Яндекса. А мы рассмотрим все процедуры на примере столичной службы эвакуации — наиболее крупной и, если хотите, матёрой.
Вначале разберёмся с причинами эвакуации припаркованной машины: ведь предупреждён — значит вооружён. В статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства» описаны практически все случаи, когда может быть задержан ваш автомобиль.
Чаще всего в Москве автомобиль увозят на штрафстоянку за нарушение правил парковки: если вы бросили машину на остановке общественного транспорта или рядом с ней (в пределах 15 метров от соответствующего знака), на пешеходном переходе, в тоннеле, на трамвайных (железнодорожных) путях, либо просто на проезжей части в местах, где запрещены остановка и (или) стоянка.
В местах разрешённой, но платной парковки автомобиль эвакуировать не должны — даже когда вы ничего не заплатили. Просто через некоторое время придёт «письмо счастья» с требованием оплатить солидный штраф. Но если оставить машину на парковочном месте для инвалидов, не имея на то законных оснований и специального знака «Инвалид» на автомобиле, инспектор ГИБДД и эвакуатор мимо не проедут и заберут машину вне зависимости от того, оплачена парковка или нет.
Эвакуировать могут и автомобиль со знаком «Инвалид», если он припаркован с нарушением правил. Не предотвратит задержание транспортного средства и отсутствие госномера. Машину увезут, но найти её в таком случае будет сложнее. Кстати, сегодня в Москве, наряду с легковыми автомобилями эвакуируют также мотоциклы и грузовики. Алгоритм действий для их возврата точно такой же.
В принципе эвакуировать машину могут и не за нарушение — а, например, для того чтобы освободить улицу для дорожных работ или уборки снега.
Как узнать, что машину эвакуировали, а не угнали
Если вы обнаружили, что машина пропала с того места, где вы её оставили, не спешите паниковать и заявлять об угоне. Сначала проверьте, не эвакуировали ли её. В каждом городе свои телефоны и сайты, будет нелишним заранее узнать их и занести в свой смартфон. В столице, например, способов узнать, на какой штрафстоянке машина и найти по номеру, несколько:
- Можно отправить бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномер ТС», к примеру, «ЭВ А333АА177». И дождаться ответа с номером протокола и адресом спецстоянки.
- Найти машину по госномеру поможет портал mos.ru и сервис «Проверить, куда эвакуировали автомобиль». Он находится в разделе Услуги – Личный транспорт. Аналогичный сервис имеется на порталах «Автокод» и «Московский транспорт».
- Проверить эвакуацию автомобиля можно в мобильном приложении «Парковки Москвы», используемом для оплаты платной стоянки на столичных улицах.
- Позвонить по телефону +7 (495) 539-54-54 на горячую круглосуточную линию московского парковочного пространства. С мобильного телефона можно набрать короткий номер для бесплатных звонков 3210.
- Найти машину поможет звонок в дежурную часть по телефону 02 или 112 (для мобильных телефонов). В небольших городах это может быть едва ли не единственным способом оперативно узнать об эвакуации.
- Для завсегдатаев штрафных стоянок портал mos.ru даже предлагает подписаться на уведомления, которые при эвакуации будут приходить автоматически. Их легко настроить через личный кабинет — во вкладке «Транспорт». Есть даже возможность выбрать вид сообщений — на e-mail либо в виде SMS.
При использовании любого из перечисленных способов вы получите информацию о времени и месте, откуда машину забрал эвакуатор, номер протокола, координаты подразделения ГИБДД либо МАДИ (Московской административной дорожной инспекции), сотрудник которого составил протокол, и также адрес спецстоянки, на которую доставили машину.
Что делать, если машину эвакуируют в вашем присутствии
Пожалуй, это самый популярный и злободневный вопрос из тех, что вообще возникают при эвакуации. И именно в подобной ситуации возникает максимум конфликтов или злоупотреблений.
По закону, вы можете прекратить процесс эвакуации — в том случае, если ваш автомобиль задержан в связи с нарушением правил остановки или стоянки, но вы появились на месте до того, как эвакуатор погрузил его и начал движение. Тогда у вас есть право переставить машину на разрешённое для парковки место самостоятельно.
Нужно чтобы с собой у вас были документы, подтверждающие право управления данным транспортным средством — так удастся избежать оплаты эвакуации и услуг спецстоянки. Однако штраф за неправильную парковку вам всё-таки выпишут.
Основные же проблемы создаёт разночтение в законе, кроющееся в формулировке «владелец появился до того, как эвакуатор погрузил ТС и начал движение», которое и вызывает массу жалоб. Так «погрузил» или уже «начал» движение?
Если инспектор ГИБДД или МАДИ (Московской автодорожной инспекции), который принимает решение об эвакуации, ещё на месте, а машина уже стоит на эвакуаторе, по закону вам обязаны её вернуть. Но если инспектора уже нет на месте (а зачастую так и бывает), увы, рассчитывать не на что — операторы эвакуаторов не имеют право возвращать автомобиль.
В любом случае, если эвакуатор уже тронулся, вы не вправе ему препятствовать — запрыгивать на подножки или в собственную машину. Требовать снять с платформы заведённый автомобиль (расхожее убеждение, будто транспорт со включёнными двигателями не увозят, во многом ложно) также нельзя. Как бы ни хотелось, но за эвакуацию и стоянку придётся заплатить, равно как и штраф за неправильную парковку.
Какие документы нужны для возврата автомобиля со штрафстоянки
Итак, неприятность всё-таки случилась – машину увезли, и вы уже выяснили, кто и куда. Однако ехать за ней на штрафстоянку сразу не надо — сначала необходимо посетить подразделение ГИБДД/МАДИ, инспектор которого оформлял эвакуацию.
Если машина записана на вас, нужно предоставить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- СТС или ПТС, которые подтвердят ваше право на владение автомобилем.
Если машина записана на кого-то другого, список будет длиннее:
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации ТС;
- страховой полис ОСАГО;
- путевой лист (для юридических лиц).
Представителю собственника, не имеющему права управлять данным ТС, вдобавок понадобятся:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право владения ТС;
- доверенность на право получения задержанного транспортного средства со спецстоянки.
Что делать, если документы остались в автомобиле
Ситуация стандартная: вы остались без страховки на руках. Ведь бумажный полис ОСАГО многие возят в «бардачке». При запертых в машине документах, прежде чем отправляться в отделение ГИБДД/МАДИ за протоколом, придётся навестить спецстоянку, куда увезли эвакуированный автомобиль. Там пишется соответствующее заявление, пломбы при вас вскрывают, вы забираете документы, запираете авто, а затем его снова пломбируют.
Изъять документы из эвакуированного автомобиля может его собственник (либо представитель собственника) или человек, имеющий право на управление автомобилем (вписанный в ОСАГО). Без полного пакета документов на руках машину вам не отдадут.
Как забирать машину со спецстоянки
Теперь, когда все перечисленные выше документы у вас на руках, можно ехать в подразделение ГИБДД/МАДИ, которое инициировало эвакуацию, и получать копию протокола о задержании транспортного средства.
Бумага должна содержать отметку должностного лица не только о причине задержания, но и об устранении этой причины. А в комплекте к протоколу вам выпишут постановление о наложении штрафа за нарушение правил остановки или стоянки, который можно оплатить в течение 60 дней.
Дальше ваш путь лежит на спецстоянку, где следует предъявить копию протокола и остальные документы. Там вы получите квитанцию на оплату эвакуации. А если машина провела на парковке более 24 часов (первые сутки будут бесплатными), то и квитанцию на оплату стоимости хранения. И лишь затем вы получите разрешение забрать свой автомобиль обратно.
Кстати, тем, кто заплатит за эвакуацию и хранение прямо на спецстоянке – до того, как заберёт машину, в Москве предоставляется скидка 25 процентов. А вообще, услуги службы эвакуации, как и штраф, можно оплатить в течение 60 дней.
Сколько стоит эвакуация машины в 2021 году
Стоит признать: дешёвыми услуги службы эвакуации не назовёшь, особенно в Москве. Здесь стоимость эвакуации фиксированная, она зависит только от мощности и класса автомобиля:
- 4 050 рублей за машину с двигателем до 80 л.с. (включительно);
- 6 450 рублей для автомобилей категории «В» мощностью от 80 до 250 л.с. (включительно);
- 9 050 рублей, если мотор мощнее 250 л.с.
Эти цены — без учёта 25-процентной скидки. Прибавьте сюда ещё штраф за неправильную парковку в 3000 рублей и хранение на спецстоянке – от 640 до 2 480 руб./сутки, в зависимости от категории ТС. Существенно дороже обходится эвакуация грузового транспорта — например, только за эвакуацию автомобиля категории «D» в столице придётся заплатить 52 375 рублей (без скидки).
В Санкт-Петербурге ценники вызывают меньше негатива. В городе на Неве услуги эвакуаторщиков в среднем на 25–30% дешевле московских. Ну а по стране тарифы ещё ниже. В части регионов, например в Челябинске, применяют иную систему расчёта. Там плату за эвакуацию начисляют по количеству километров пробега эвакуатора. Выходит заметно дешевле.
Куда жаловаться на незаконную эвакуацию
Если вы уверены, что машину увезли незаконно, не имея на то оснований, и способны это доказать, можно оспорить постановление по делу об административном правонарушении.
Подробная инструкция есть на соответствующей странице сайта мэра Москвы. Штрафы, выписанные ГИБДД, нужно оспаривать лично или по почте, а в случае с МАДИ — можно и онлайн.
Важно помнить, что на обжалование штрафа есть всего 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Если вы уложитесь в этот срок, постановление не вступит в законную силу.
Ваш автомобиль при эвакуации повредили? Можно и нужно требовать возмещения ущерба. Не стесняйтесь подать жалобу на водителя эвакуатора, сотрудников или техническое оснащение спецстоянки. Это можно сделать, обратившись в сервисный центр «Московский транспорт» лично или по телефону +7 (495) 539-54-54.
Если же с решением по вашей жалобе вы не согласны, его придётся оспаривать в судебном порядке по месту жительства.
Как вернуть деньги за незаконную эвакуацию
Когда постановление о нарушении ПДД всё-таки отменено, можно вернуть деньги за эвакуацию, а также штраф, если вы уплатили его раньше, чем дело было рассмотрено. Тут действует другой предельный срок подачи жалобы — 8 дней.
Инструкция с указанием необходимых документов есть на портале mos.ru. Также подробную информацию можно узнать по единому телефону сервис-центра «Московский транспорт» +7 (495) 539-54-54.
Итак, совсем коротко
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– Припаркованный автомобиль могут эвакуировать за нарушение правил остановки и стоянки — когда он стоит в неположенном месте или мешает проезду других машин. Неоплата парковки там, где это предусмотрено, не может быть причиной эвакуации.
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– Чтобы удостовериться, что автомобиль не угнали, нужно сделать запрос через сайт службы эвакуации, по телефону или с помощью СМС. Стоит заранее сохранить эти контакты в своём смартфоне.
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– Если вы вернулись в процессе погрузки машины на эвакуатор, её вам обязаны вернуть — в этом случае наказание ограничится штрафом за неправильную парковку.
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– Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо предъявить паспорт, а также документы, доказывающие ваше право собственности или распоряжения им.
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– Оплатить эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке можно в течение 60 дней после оформления протокола. Но если сделать это сразу, можно сэкономить 25 процентов суммы.
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– Если эвакуация по вашему мнению была незаконной, постановление об административном правонарушении можно оспорить, а деньги, при успешной решении дела, вернуть.