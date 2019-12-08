Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали

Действующий Административный кодекс (КоАП РФ), в котором прописаны наказания за нарушения ПДД, преду­сматривает эвакуацию транс­портного средства за целый список нарушений. В частности, машину могут эвакуировать, если у неё обнаружится неисправ­ность, с которой запрещено продолжать движение — перечень таковых есть в Правилах дорожного движения. Или если инспектор ГИБДД отстраняет водителя от управ­ления транспорт­ным средством из-за алкогольного опьянения. Однако сегодня мы разберём ситуации, в которых происходит эвакуация машины за неправильную парковку — причём, в отсутствие водителя.

Сейчас эвакуацию практикуют не только в двух российских столицах, с их плотным трафиком, но и в любом крупном (и не очень) городе — краевом или областном центре, где вместе с инспекторами ГИБДД работает соответ­ствующая служба. Правила эвакуации и возврата автомобилей по всей стране схожи. Отличается, пожалуй, лишь цена «услуги» (перемещение и хранение автомобилей), которую придётся заплатить и за эвакуацию, и в виде штрафа, а также адреса-телефоны спецстоянок и отделов полиции. Контакты таких служб своего города вы легко можете узнать в интернете, введя соответ­ствующий запрос в поисковик Яндекса. А мы рассмотрим все процедуры на примере столичной службы эвакуации — наиболее крупной и, если хотите, матёрой.

Вначале разберёмся с причинами эвакуации припаркованной машины: ведь предупреждён — значит вооружён. В статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства» описаны практически все случаи, когда может быть задержан ваш автомобиль.

Чаще всего в Москве автомобиль увозят на штрафстоянку за нарушение правил парковки: если вы бросили машину на остановке обще­ственного транспорта или рядом с ней (в пределах 15 метров от соответ­ствующего знака), на пешеходном переходе, в тоннеле, на трамвайных (железно­дорожных) путях, либо просто на проезжей части в местах, где запрещены остановка и (или) стоянка.

В местах разрешённой, но платной парковки автомобиль эвакуировать не должны — даже когда вы ничего не заплатили. Просто через некоторое время придёт «письмо счастья» с требованием оплатить солидный штраф. Но если оставить машину на парковочном месте для инвалидов, не имея на то законных оснований и специального знака «Инвалид» на автомобиле, инспектор ГИБДД и эвакуатор мимо не проедут и заберут машину вне зависимости от того, оплачена парковка или нет.

Эвакуировать могут и автомобиль со знаком «Инвалид», если он припаркован с нарушением правил. Не предотвратит задержание транспортного средства и отсутствие госномера. Машину увезут, но найти её в таком случае будет сложнее. Кстати, сегодня в Москве, наряду с легковыми автомобилями эвакуируют также мотоциклы и грузовики. Алгоритм действий для их возврата точно такой же.

В принципе эвакуировать машину могут и не за нарушение — а, например, для того чтобы освободить улицу для дорожных работ или уборки снега.