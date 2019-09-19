Со скрытым смыслом: эмблемы автомобильных компаний, от которых есть польза

Начнём с самого простого. Никогда не задумывались, почему автомобильные эмблемы не подсвечиваются? Ведь так же значительно проще опознать марку машины в тёмное время суток? Тем не менее за всю историю автомобиля эмблема с подсветкой была только у одного бренда. Родом он из Великобритании и... нет, это не «Роллс-Ройс». Речь о фирме Wolseley, название которой на русском звучит как «Вулзли». Сегодня марки уже не существует, но до сих пор мало кто решился повторить простой, но эффективный фокус с лампочкой.

Можно, конечно, вспомнить концептуальный Infiniti Q60, да иллюминацию трёхлучевой звезды в каталоге допоборудования Mercedes-Benz. Но чтобы у всех моделей, да прямо с завода — такого пока не делает никто.