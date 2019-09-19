Со скрытым смыслом: эмблемы автомобильных компаний, от которых есть польза
Команда Авто.ру
Это только кажется, что эмблема на решётке радиатора нужна лишь для красоты. Ведь даже навесив мерседесовскую звезду на BMW, вряд ли кого-то удастся ввести в заблуждение, да? Однако в особо редких случаях эмблемы бывали вещью очень даже полезной в практическом смысле. Не верите — сами посмотрите.
Эмблема с подсветкой
Начнём с самого простого. Никогда не задумывались, почему автомобильные эмблемы не подсвечиваются? Ведь так же значительно проще опознать марку машины в тёмное время суток? Тем не менее за всю историю автомобиля эмблема с подсветкой была только у одного бренда. Родом он из Великобритании и... нет, это не «Роллс-Ройс». Речь о фирме Wolseley, название которой на русском звучит как «Вулзли». Сегодня марки уже не существует, но до сих пор мало кто решился повторить простой, но эффективный фокус с лампочкой.
Можно, конечно, вспомнить концептуальный Infiniti Q60, да иллюминацию трёхлучевой звезды в каталоге допоборудования Mercedes-Benz. Но чтобы у всех моделей, да прямо с завода — такого пока не делает никто.
Эмблема, чтобы лучше слышать
Иллюминация эмблемы — это, конечно, интересно, но полезного функционала в том не слишком много. Пожалуй, одними из первых, кто догадался придать фирменному значку весомую смысловую нагрузку, стали французы из Renault. Ещё в 20-х годах прошлого века они прямо за фирменной эмблемой разместили... клаксон. А чтобы предупреждающие звуки были отлично слышны тем, кому они предназначаются, центр эмблемы сделали решётчатым. Просто, как и всё гениальное.
Эмблема, чтобы не закипеть
На заре автомобильного века у фирменных эмблем автомобилей встречалось и ещё одно полезное предназначение. Часто они выполняли роль нарядной крышки радиатора. Чего же проще? Но обычная пробка — это слишком скучно, поэтому чуть больше ста лет назад американская фирма Boyce Motometer, основанная немецким инженером Германном Шлайхом, придумала классную штуковину — интегрированный в пробку радиатора указатель температуры охлаждающей жидкости. Таким образом на некоторых моделях фирменная эмблема помогала водителям следить за тем, чтобы машина не перегревалась.
Эмблема, чтобы не было больно
А вот о том, что красивые накапотные эмблемы и фигурки-маскоты несли в себе реальную угрозу здоровью пешеходов, автомобильные компании догадались не сразу. Однако именно по причине повышенной травмоопасности с капотов 21-й «Волги» второй и третьей серии исчезли знаменитые олени. Но Mercedes-Benz — это вам не Горьковский автозавод. В Штутгарте с потерей трёхлучевого фирменного символа на капоте не смогли бы смириться. Поэтому знаменитую звезду на капоте сделали подвижной: при столкновении с пешеходом она складывается, не причиняя несчастному лишних увечий.
Эмблема, которую не стащишь
Впрочем, порой угроза исходит не от эмблемы человеку, а ровно наоборот. Дабы уберечь красивую эмблему от недоброжелателей, Rolls Royce, например, использует скрытые пружины, благодаря которым «Дух экстаза» мгновенно прячется в недрах капота, стоит лишь к нему прикоснуться шаловливым ручкам. А на более свежих моделях «Дух экстаза» поднимается при включении зажигания и опускается при выключении с помощью сервоприводов.
Эмблема-противоугонка
Ошибочно полагать, что в современном автопроме никто не пытается найти эмблемам новые роли. Вспомните, ещё сравнительно недавно за откидным голубым овалом фордовской эмблемы пряталась замочная скважина. Замок капота в теории должен был повысить противоугонную эффективность машины — ведь открывался он только ключом, но в реальности эта штука лишь мешала владельцам «Фокусов» и «Мондео» жить в условиях русской зимы. В замки попадала грязь, личинка быстро изнашивалась и выходила из строя.
Эмблема на всякий пожарный случай
Зато сегодня некоторые марки эффективно используют фирменную эмблему в качестве защитного кожуха для радаров круиз-контроля и систем активной безопасности. И это очень разумно. Лучше, если камень из-под колёс впереди идущей машины выстрелит в пластик эмблемы, чем в глазок устройства ценой в много сотен евро, не правда ли? Да и дизайнерам работы меньше — потому что вписать массивный узел в лаконичный облик современных автомобилей иногда бывает очень непросто.