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Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили

Новости

Николай Андреев

Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке. Об этом изданию «Ведомости» рассказал директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям российского офиса Volvo Антон Свекольников.

Volvo XC60

  • В пилотном проекте примут участие только московские дилеры. Всего в долгосрочную аренду сдадут 50 богато оснащённых кроссоверов Volvo XC60. Подпиской смогут воспользоваться люди старше 25 лет, при этом стаж вождения учитываться не будет. Чтобы взять машину в аренду, необходимо заполнить анкету на специальном сайте и приложить пакет документов.

  • Срок подписки фиксированный – год, а каждый месяц с банковской карты будут списываться 59 500 рублей. В ежемесячную плату включат стоимость страховки, обслуживания и помощи на дорогах. В результате год пользования Volvo XC60 обойдётся в 714 000 рублей.

  • После года эксплуатации нужно будет вернуть автомобиль дилеру, который продаст его как «автомобиль с пробегом». Если эксперимент пройдёт успешно, Volvo увеличит модельный ряд и количество машин, участвующих в долгосрочной аренде.

Шведский автопроизводитель запустил программу подписки на автомобили Care by Volvo одновременно с выходом компактного кроссовера XC40, в 2017 году. Сейчас сервис действует в Америке и Европе, а условия программы и набор доступных автомобилей отличаются в зависимости от рынка. Например, в США базовый седан Volvo S60 можно взять по подписке за 743 доллара в месяц (48 тысяч рублей), а тариф на типовую версию составляет 850 долларов в месяц (55 тысяч рублей).

Возьмёте Volvo по подписке?

Что можно купить вместо подписки Volvo на Авто.ру

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