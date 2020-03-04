Автомобиль сбросили на батут с 45-метровой высоты

Американец Марк Робер спроектировал очень крепкий батут и попросил авторов YouTube-канала How Ridiculous из Австралии его построить. Полотно сделано из нескольких слоёв кевлара, которые закреплены на стальной раме при помощи 144 пружин. Каждая из них выдерживает более 200 килограммов.

После тестов с фруктами и шарами для боулинга блогеры сбросили на батут старый хэтчбек Holden (Opel) Corsa с 45-метровой высоты. Батут выдержал. Автомобиль? Смотрите сами.