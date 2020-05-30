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Что делать, если у автомобиля нашёлся двойник

Учебник

Команда Авто.ру

По древним поверьям, встреча со своим двойником не сулила человеку ничего хорошего. Сегодня стоит ещё больше переживать в том случае, если где-то суще­ствует автомобиль с такими же, как у вашего, регистраци­онными знаками, документами и внешним видом. И тут нет никакой мистики — только злой умысел реальных преступ­ников, из плоти и крови. Давайте разберёмся, что можно противо­поставить их действиям.

Как появляются машины-двойники

Двойники не появляются случайно, это результат намеренных противо­законных действий. Самый безобидный сценарий: на машину вешают дубликаты чужих госномеров, чтобы избежать штрафов с камер или за парковку. В худшем случае мошенники не ограни­чиваются табличками, копируя вместе с ними VIN и другие маркировки, а также изготав­ливая поддельные документы. При этом внешность и данные «двойника» повторяют аналогичные параметры реального автомобиля.

Поэтому в случае с двойниками существуют два неприятных сценария. Первый: вы можете, ничего не подозревая, приобрести «фейк-кар» — с однозначно крими­нальным прошлым. Второй: ваш собственный автомобиль окажется объектом «копирования».

Как быть, если вы купили двойника

Если вам продали автомобиль-двойник, то дела плохи: рано или поздно он превратится в веще­ственное доказа­тель­ство в уголовном деле о мошен­ничестве. И, как только эксперты выяснят его истинное, а не поддельное прошлое, авто­мобиль конфискуют. Экспертиза, конечно, может прояснить, что является подлинным: сама машина или её документы, но вам это вряд ли поможет.

В суде вы, скорее всего, докажете, что стали добро­порядочным приобрета­телем, однако судьбу машины решение судьи не изменит: поставить её на учет всё равно не разрешат. Продать тоже не получится — это уголовное деяние. Един­ственный способ продолжить борьбу в этом случае — попробовать отменить сделку купли-продажи с продавцом машины и вернуть свои деньги. Но вряд ли вы его само­стоятельно найдёте — разве что это сделает полиция в рамках уголовного дела о мошен­ничестве или угоне. И, скорее всего, свои деньги придётся требовать через суд.

Как обезопасить себя от покупки двойника

Самое действенное средство — не прельщаться слишком дешёвыми пред­ложениям и не верить хозяевам, которые стараются макси­мально быстро избавиться от автомобиля. Но главное — всесторонне изучить прошлое машины, проверив её по всем возможным базам данных. Хотя в случае полного двойника это не всегда действенно: ведь проверяете вы вроде бы юридически чистые данные, и тут сложно определить, относятся они к этой конкретной машине или нет. Вам стоит насторожиться, если машину продаёт не собственник, если автомобиль часто попадает в ДТП и меняет владельцев. Можно предложить продавцу автомобиля провести криминали­стическую экспертизу в частной компании или же в качестве условия настаивать на передаче денег после его перерегистрации.

Как противостоять подражателю

Гораздо проще ситуация, когда ваш автомобиль оказывается объектом копиро­вания. Главное, не быть легко­мысленным. Если уверены, что вам приходят штрафы за нарушения, которых вы не совер­шали, оспаривайте каждое постанов­ление, даже самое незначи­тельное. Теперь это можно сделать и без визита в ГИБДД: обжаловать штрафы позволяет функционал портала Госуслуги. Однако помните, что сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения постанов­ления, после этого срока — только через суд. Однако можно приехать в то отделение ГИБДД, которое выписало штраф, и подать заявление на имя его начальника, что вам приходят штрафы за машину, данные которой копируют вашу собственную. К нему нужно приложить фото отличи­тельных особен­ностей вашей машины. Заявление можно подать и онлайн по ссылке.

С этого года, как утверждают в ГИБДД, отлавливать «двойников» будут ещё эффективнее. Фиксация транспорт­ного потока камерами становится непрерывной, и значит, появляется возмож­ность обнаружить, что одно­временно в разных частях страны едут два одинаковых автомобиля с идентичными номерами. Вот только какой из них признают оригиналом, а какой «контрафактом»? Ответ на этот вопрос может занять много времени. Поэтому пока самое надёжное средство защиты от обвинений в чужих нарушениях — пере­реги­страция машины с получением новых номерных знаков.

Итак, совсем коротко

  • — Двойники у машин появляются исключительно в результате злого умысла, поэтому если в своём автомобиле вы абсолютно уверены, опротесто­вывайте штрафы и пишите заявления в ГИБДД. А кроме того, перереги­стрируйте машину. Тогда не придётся, проживая, например в Ярославле, отвечать за штрафы, полученные в Хабаровске, в котором ваша машина никогда не была.

  • — Беда, если вдруг окажется, что ваша машина и есть двойник с перебитыми номерами или поддельными документами. Будьте готовы, что с ней придётся расстаться, даже если вы купили её абсолютно законным образом. Такой автомобиль станет уликой в уголовном деле, а вызвать его продавца в суд выйдет не раньше, чем его найдут следственные органы по делу о мошен­ничестве или угоне.

  • — Чтобы не стать владельцем двойника, проверяйте машину до покупки по всем базам и предлагайте продавцу провести криминали­стическую экспертизу или расплатиться после перереги­страции в ГИБДД. И при возникно­вении любых сомнений лучше откажитесь от сделки и подыщите другую машину.

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