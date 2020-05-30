Что делать, если у автомобиля нашёлся двойник

Как противостоять подражателю

Гораздо проще ситуация, когда ваш автомобиль оказывается объектом копиро­вания. Главное, не быть легко­мысленным. Если уверены, что вам приходят штрафы за нарушения, которых вы не совер­шали, оспаривайте каждое постанов­ление, даже самое незначи­тельное. Теперь это можно сделать и без визита в ГИБДД: обжаловать штрафы позволяет функционал портала Госуслуги. Однако помните, что сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения постанов­ления, после этого срока — только через суд. Однако можно приехать в то отделение ГИБДД, которое выписало штраф, и подать заявление на имя его начальника, что вам приходят штрафы за машину, данные которой копируют вашу собственную. К нему нужно приложить фото отличи­тельных особен­ностей вашей машины. Заявление можно подать и онлайн по ссылке.

С этого года, как утверждают в ГИБДД, отлавливать «двойников» будут ещё эффективнее. Фиксация транспорт­ного потока камерами становится непрерывной, и значит, появляется возмож­ность обнаружить, что одно­временно в разных частях страны едут два одинаковых автомобиля с идентичными номерами. Вот только какой из них признают оригиналом, а какой «контрафактом»? Ответ на этот вопрос может занять много времени. Поэтому пока самое надёжное средство защиты от обвинений в чужих нарушениях — пере­реги­страция машины с получением новых номерных знаков.