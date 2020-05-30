Что делать, если у автомобиля нашёлся двойник
Команда Авто.ру
По древним поверьям, встреча со своим двойником не сулила человеку ничего хорошего. Сегодня стоит ещё больше переживать в том случае, если где-то существует автомобиль с такими же, как у вашего, регистрационными знаками, документами и внешним видом. И тут нет никакой мистики — только злой умысел реальных преступников, из плоти и крови. Давайте разберёмся, что можно противопоставить их действиям.
Как появляются машины-двойники
Двойники не появляются случайно, это результат намеренных противозаконных действий. Самый безобидный сценарий: на машину вешают дубликаты чужих госномеров, чтобы избежать штрафов с камер или за парковку. В худшем случае мошенники не ограничиваются табличками, копируя вместе с ними VIN и другие маркировки, а также изготавливая поддельные документы. При этом внешность и данные «двойника» повторяют аналогичные параметры реального автомобиля.
Поэтому в случае с двойниками существуют два неприятных сценария. Первый: вы можете, ничего не подозревая, приобрести «фейк-кар» — с однозначно криминальным прошлым. Второй: ваш собственный автомобиль окажется объектом «копирования».
Как быть, если вы купили двойника
Если вам продали автомобиль-двойник, то дела плохи: рано или поздно он превратится в вещественное доказательство в уголовном деле о мошенничестве. И, как только эксперты выяснят его истинное, а не поддельное прошлое, автомобиль конфискуют. Экспертиза, конечно, может прояснить, что является подлинным: сама машина или её документы, но вам это вряд ли поможет.
В суде вы, скорее всего, докажете, что стали добропорядочным приобретателем, однако судьбу машины решение судьи не изменит: поставить её на учет всё равно не разрешат. Продать тоже не получится — это уголовное деяние. Единственный способ продолжить борьбу в этом случае — попробовать отменить сделку купли-продажи с продавцом машины и вернуть свои деньги. Но вряд ли вы его самостоятельно найдёте — разве что это сделает полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве или угоне. И, скорее всего, свои деньги придётся требовать через суд.
Как обезопасить себя от покупки двойника
Самое действенное средство — не прельщаться слишком дешёвыми предложениям и не верить хозяевам, которые стараются максимально быстро избавиться от автомобиля. Но главное — всесторонне изучить прошлое машины, проверив её по всем возможным базам данных. Хотя в случае полного двойника это не всегда действенно: ведь проверяете вы вроде бы юридически чистые данные, и тут сложно определить, относятся они к этой конкретной машине или нет. Вам стоит насторожиться, если машину продаёт не собственник, если автомобиль часто попадает в ДТП и меняет владельцев. Можно предложить продавцу автомобиля провести криминалистическую экспертизу в частной компании или же в качестве условия настаивать на передаче денег после его перерегистрации.
Как противостоять подражателю
Гораздо проще ситуация, когда ваш автомобиль оказывается объектом копирования. Главное, не быть легкомысленным. Если уверены, что вам приходят штрафы за нарушения, которых вы не совершали, оспаривайте каждое постановление, даже самое незначительное. Теперь это можно сделать и без визита в ГИБДД: обжаловать штрафы позволяет функционал портала Госуслуги. Однако помните, что сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения постановления, после этого срока — только через суд. Однако можно приехать в то отделение ГИБДД, которое выписало штраф, и подать заявление на имя его начальника, что вам приходят штрафы за машину, данные которой копируют вашу собственную. К нему нужно приложить фото отличительных особенностей вашей машины. Заявление можно подать и онлайн по ссылке.
С этого года, как утверждают в ГИБДД, отлавливать «двойников» будут ещё эффективнее. Фиксация транспортного потока камерами становится непрерывной, и значит, появляется возможность обнаружить, что одновременно в разных частях страны едут два одинаковых автомобиля с идентичными номерами. Вот только какой из них признают оригиналом, а какой «контрафактом»? Ответ на этот вопрос может занять много времени. Поэтому пока самое надёжное средство защиты от обвинений в чужих нарушениях — перерегистрация машины с получением новых номерных знаков.
Итак, совсем коротко
— Двойники у машин появляются исключительно в результате злого умысла, поэтому если в своём автомобиле вы абсолютно уверены, опротестовывайте штрафы и пишите заявления в ГИБДД. А кроме того, перерегистрируйте машину. Тогда не придётся, проживая, например в Ярославле, отвечать за штрафы, полученные в Хабаровске, в котором ваша машина никогда не была.
— Беда, если вдруг окажется, что ваша машина и есть двойник с перебитыми номерами или поддельными документами. Будьте готовы, что с ней придётся расстаться, даже если вы купили её абсолютно законным образом. Такой автомобиль станет уликой в уголовном деле, а вызвать его продавца в суд выйдет не раньше, чем его найдут следственные органы по делу о мошенничестве или угоне.
— Чтобы не стать владельцем двойника, проверяйте машину до покупки по всем базам и предлагайте продавцу провести криминалистическую экспертизу или расплатиться после перерегистрации в ГИБДД. И при возникновении любых сомнений лучше откажитесь от сделки и подыщите другую машину.