«Крыло чайки», гильотина и «баттерфляй»: гид по автомобильным дверям

Двери «крыло чайки» — одни из самых эффектных в своём роде. Но появились не из желания выпендриться, а по необходи­мости. Считается, что их придумали в начале 1950-х годов для гоночного Mercedes-Benz 300 SL (W194). Простран­ственная рама мешала оснастить машину традици­онными распашными дверями, а в техрегла­менте ничего не говорилось о типе дверей — главное, они должны были быть. А какие именно — не важно. И немецкие конст­рукторы соорудили для 300 SL маленькие дверки, которые открывались наверх.

Вскоре W194 всего за один сезон выиграет «24 часа Ле-Мана» и «Каррера Панаме­рикана», займёт 2-е место на «Милье Милья», а «крылья чайки» из эрзац-решения превратятся в символ крутости и стиля. Хотя забираться в салон что гоночного, что граждан­ского 300 SL с ними — то ещё наказание.