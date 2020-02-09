«Крыло чайки», гильотина и «баттерфляй»: гид по автомобильным дверям
Команда Авто.ру
Первые в истории автомобили запросто обходились вообще без дверей, но за минувший век их разных вариантов было придумано великое множество! Рассказываем о самых популярных и очень редких дверях.
Распашные двери
У них нет какого-то определённого названия, поэтому можете считать их «простыми», «обычными» или, скажем, «распашными»: они же ведь распахиваются, в конце концов. В 99,9% случаев распашные двери великолепно справляются со своей непосредственной задачей — запустить водителя и пассажира в салон и укрыть их от невзгод. Но мир был бы слишком скучен без фантазии автомобильных дизайнеров, которые с радостью усложнят и переосмыслят даже такую банальную вещь, как двери...
«Крыло чайки»
Двери «крыло чайки» — одни из самых эффектных в своём роде. Но появились не из желания выпендриться, а по необходимости. Считается, что их придумали в начале
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Сдвижные двери
Удобные, скользящие по направляющим пассажирские двери минивэнов и микроавтобусов появились ещё
В 1954-м одиозный дизайнер Говард Даррин представил спортивный родстер на шасси бюджетного седана марки «Кайзер». Его фишкой стали двери, уезжавшие в передние крылья! Получилось эффектно, но не очень-то удобно. Дверные ниши «Кайзер-Даррин» были ограничены по длине, поэтому в салон родстера приходилось буквально протискиваться. Оригиналами в конце
Двери гильотинного типа
Поднимаются и опускаются в вертикальной плоскости и напоминают — правильно — лезвие гильотины. Ещё их называют «Ламбо-двери» и, наверное, не надо объяснять почему. Просто вспомните Countach, Diablo, Murcielago, Reventon... Но впервые двери подобного типа появились вовсе не на Lamborghini, а на Alfa Romeo. Молодой дизайнер студии Bertone Марчелло Гандини снабдил гильотинами концепт-кар «Карабо» (полистайте фотографии чуть выше).
В дальнейшем Гандини создаст облик тех же «Кунташа» и «Дьябло», вновь оказавшись не в состоянии устоять перед соблазном гильотины. Несмотря на приклеившееся прозвище, «Ламбо-двери» порой появлялись и на суперкарах других марок — например, на Bugatti EB110, Spyker C8 и Vector W8. Есть они даже на Renault Twizzy.
Суицидальные двери
По сути, это обычные распашные двери, которые открываются не по ходу движения, а против хода. На заре автомобиля именно они были самым распространённым типом «входной калитки» — ведь такие же двери ставили на кареты и экипажи.
За годы эксплуатации у дверей с задним расположением петель нашлись серьёзные недостатки. Представьте, что случится, если дверь такого типа хотя бы немного приоткрыть в движении — поток набегающего воздуха распахнет её до упора. Если вспомнить, что автомобили первой половины XX века не оснащались ремнями безопасности, то любое случайное открытие могло привести к неприятностям. Ещё из полицейских хроник времён Сухого закона мы знаем, что двери с открытием против хода движения были крайне популярны среди гангстеров — по той же причине: с их помощью можно было быстро избавиться от нежелательного пассажира.
Сегодня практического смысла в дверях подобного типа не осталось. Уникальный случай их использования на передних дверях — купе Rolls-Royce Dawn. Сзади они встречаются чаще: на тех же Rolls-Royce, купе Mazda
«Крыло бабочки»
Можно спорить: достойно ли «крыло бабочки» упоминания в виде отдельной категории или правильнее считать их подклассом «крыла чайки» и «Ламбо-дверей»? По сути, «бабочка» взяла лучшее от двух конструкций, обеспечивая наибольшее удобство входа/выхода, а также требуя меньше пространства для этого. Ведь «крылья бабочки» открываются одновременно наверх и в сторону, порой захватывая не только боковину кузова, но и часть крыши.
Пионером стиля «баттерфляй», кстати, тоже считается Alfa Romeo. Речь о модели 33 Stradale — дорожной версии настоящего гоночного спортпрототипа Tipo 33 и одного из самых безумных и быстрых суперкаров
Верхнеподвесные двери
Самый редко встречающийся и, пожалуй, наиболее нетрадиционный способ проникновения в салон. Двери с верхним подвесом по своей конструкции ближе всего к фонарям военных самолётов. Их эстетические достоинства и вау-фактор поистине бесконечны, поэтому «верхний подвес» чаще всего используют на концепт-карах и прототипах: Ferrari Modulo, Lamborghini Egoista, SAAB
Практические достоинства «автомобильного фонаря» близки к нулю. Логично, что вкупе с высокой стоимостью производства и сомнительным уровнем безопасности (как прикажете выбраться из сделавшего уши автомобиля с откидным колпаком?!) это свело на нет серийные перспективы дверей такого типа. Из серийных машин с «фонарём» на память приходит разве только трёхколёсный британский Bond Bug.