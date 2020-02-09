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«Крыло чайки», гильотина и «баттерфляй»: гид по автомобильным дверям

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Команда Авто.ру

Первые в истории автомобили запросто обходились вообще без дверей, но за минувший век их разных вариантов было придумано великое множество! Рассказываем о самых популярных и очень редких дверях.

Распашные двери

Plymouth Barracuda
Chevrolet Impala
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Plymouth Barracuda

У них нет какого-то определённого названия, поэтому можете считать их «простыми», «обычными» или, скажем, «распашными»: они же ведь распахи­ваются, в конце концов. В 99,9% случаев распашные двери велико­лепно справля­ются со своей непосред­ственной задачей — запустить водителя и пассажира в салон и укрыть их от невзгод. Но мир был бы слишком скучен без фантазии автомо­бильных дизайнеров, которые с радостью усложнят и пере­осмыслят даже такую банальную вещь, как двери...

«Крыло чайки»

Mercedes-Benz 300 SL
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Mercedes-Benz 300 SL

Двери «крыло чайки» — одни из самых эффектных в своём роде. Но появились не из желания выпендриться, а по необходи­мости. Считается, что их придумали в начале 1950-х годов для гоночного Mercedes-Benz 300 SL (W194). Простран­ственная рама мешала оснастить машину традици­онными распашными дверями, а в техрегла­менте ничего не говорилось о типе дверей — главное, они должны были быть. А какие именно — не важно. И немецкие конст­рукторы соорудили для 300 SL маленькие дверки, которые открывались наверх.

Вскоре W194 всего за один сезон выиграет «24 часа Ле-Мана» и «Каррера Панаме­рикана», займёт 2-е место на «Милье Милья», а «крылья чайки» из эрзац-решения превратятся в символ крутости и стиля. Хотя забираться в салон что гоночного, что граждан­ского 300 SL с ними — то ещё наказание.

Сдвижные двери

Volkswagen Typ 147 Kleinlieferwagen
Kaiser-Darrin
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Volkswagen Typ 147 Kleinlieferwagen

Удобные, скользящие по направляющим пассажир­ские двери минивэнов и микро­автобусов появились ещё в 60-х на однообъёмных моделях VW. Гораздо реже сдвижные двери использу­ются на легковых автомо­билях, но встретить их всё-таки можно.

В 1954-м одиозный дизайнер Говард Даррин представил спортивный родстер на шасси бюджетного седана марки «Кайзер». Его фишкой стали двери, уезжавшие в передние крылья! Получилось эффектно, но не очень-то удобно. Дверные ниши «Кайзер-Даррин» были ограни­чены по длине, поэтому в салон родстера приходи­лось буквально протиски­ваться. Оригиналами в конце 80-х прослыли и создатели BMW Z1: пластиковые двери компактного немецкого родстера буквально опускались в проёмы боковых порогов.

Двери гильотинного типа

Lamborghini Diablo SE 30
Lamborghini Countach
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Lamborghini Diablo SE 30

Поднимаются и опускаются в вертикальной плоскости и напоминают — правильно — лезвие гильотины. Ещё их называют «Ламбо-двери» и, наверное, не надо объяснять почему. Просто вспомните Countach, Diablo, Murcielago, Reventon... Но впервые двери подобного типа появились вовсе не на Lamborghini, а на Alfa Romeo. Молодой дизайнер студии Bertone Марчелло Гандини снабдил гильотинами концепт-кар «Карабо» (полистайте фото­графии чуть выше).

В дальнейшем Гандини создаст облик тех же «Кунташа» и «Дьябло», вновь оказавшись не в состоянии устоять перед соблазном гильотины. Несмотря на приклеив­шееся прозвище, «Ламбо-двери» порой появлялись и на суперкарах других марок — например, на Bugatti EB110, Spyker C8 и Vector W8. Есть они даже на Renault Twizzy. 

Суицидальные двери

Mercedes-Benz 170 S Coupe
Bugatti Type 46 Sports Saloon
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Mercedes-Benz 170 S Coupe

По сути, это обычные распашные двери, которые открыва­ются не по ходу движения, а против хода. На заре автомо­биля именно они были самым распро­странённым типом «входной калитки» — ведь такие же двери ставили на кареты и экипажи.

За годы эксплуатации у дверей с задним расположе­нием петель нашлись серьёзные недостатки. Пред­ставьте, что случится, если дверь такого типа хотя бы немного при­открыть в движении — поток набега­ющего воздуха распахнет её до упора. Если вспомнить, что автомо­били первой половины XX века не оснащались ремнями безопас­ности, то любое случайное открытие могло привести к неприят­ностям. Ещё из полицейских хроник времён Сухого закона мы знаем, что двери с открытием против хода движе­ния были крайне популярны среди ганг­стеров — по той же причине: с их помощью можно было быстро избавиться от нежела­тельного пассажира.

Сегодня практического смысла в дверях подобного типа не осталось. Уникальный случай их использо­вания на передних дверях — купе Rolls-Royce Dawn. Сзади они встреча­ются чаще: на тех же Rolls-Royce, купе Mazda RX-8, минивэне Opel Meriva и некоторых пикапах со сдвоенной кабиной.

«Крыло бабочки»

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale
McLaren F1
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Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Можно спорить: достойно ли «крыло бабочки» упомина­ния в виде отдельной категории или правильнее считать их под­классом «крыла чайки» и «Ламбо-дверей»? По сути, «бабочка» взяла лучшее от двух конс­трукций, обеспечивая наибольшее удоб­ство входа/выхода, а также требуя меньше простран­ства для этого. Ведь «крылья бабочки» открыва­ются одно­временно наверх и в сторону, порой захватывая не только боковину кузова, но и часть крыши.

Пионером стиля «баттерфляй», кстати, тоже считается Alfa Romeo. Речь о модели 33 Stradale — дорожной версии настоящего гоночного спорт­прототипа Tipo 33 и одного из самых безумных и быстрых суперкаров 60-х. В последние годы эффектные и удобные двери «крыло бабочки» стали привычными на многих суперкарах: от McLaren F1 до LaFerrari. А любители JDM-ретро, возможно, помнят недорогое стильное купе Toyota Sera.

Верхнеподвесные двери

Ferrari Modulo
Ferrari Modulo
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Ferrari Modulo

Самый редко встречающийся и, пожалуй, наиболее нетрадици­онный способ проникно­вения в салон. Двери с верхним подвесом по своей конс­трукции ближе всего к фонарям военных само­лётов. Их эстетиче­ские достоин­ства и вау-фактор поистине бесконечны, поэтому «верхний подвес» чаще всего используют на концепт-карах и прото­типах: Ferrari Modulo, Lamborghini Egoista, SAAB 9-5X, Citroen Osee.

Практические достоинства «автомобильного фонаря» близки к нулю. Логично, что вкупе с высокой стоимостью произ­водства и сомни­тельным уровнем безопас­ности (как прикажете выбраться из сделав­шего уши авто­мобиля с откидным колпаком?!) это свело на нет серийные перс­пективы дверей такого типа. Из серийных машин с «фонарём» на память приходит разве только трёх­колёсный британский Bond Bug.

Самые крутые двери — это...

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