Как утилизировать автомобиль и для чего это нужно
Команда Авто.ру
Автомобиль не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда ездить на нём уже нельзя (или не хочется), а продать не получается — никто не покупает. Просто «забыть» машину где-то под забором вам не дадут — как минимум налоговая инспекция, которая будет по-прежнему начислять вам транспортный налог. Но есть вполне легальный способ избавиться от автохлама и даже что-то на этом заработать. Мы про утилизацию. Как утилизировать автомобиль в 2021 году? Разбираемся подробно — ведь это не только физический процесс, но и бюрократическая процедура.
В каких случаях можно утилизировать машину
Очевидный повод начать процедуру утилизации — предельный физический износ автомобиля. Неважно, наступает он в силу возраста, большого пробега или серьёзного ДТП.
Но есть и более необычные причины. Сдать на утилизацию можно автомобиль, который не стоит сейчас у вас перед домом. Например, если он был угнан и вы уже отчаялись его найти. Или тот, что вы честно продали, а новый владелец недобросовестно решил не заниматься перерегистрацией, из-за чего все «письма счастья» о штрафах и неуплаченном транспортном налоге приходят на ваше имя.
Однако в любом из этих случаев физическим действиям предшествует формальная, юридическая выбраковка автомобиля.
Каков порядок утилизации автомобиля
Вне зависимости от причин утилизации сначала необходимо подать в ГИБДД заявление о снятии машины с учёта, а также приложить к нему объяснительную записку, в которой должны быть изложены причины грядущей утилизации.
В случае угона к этим двум бумагам нужно добавить оставшиеся у вас документы на машину. Если они не сохранились, а были похищены вместе с машиной, обязательно зафиксируйте этот факт в объяснительной. Когда оформление утилизации запускается из-за нерадивого следующего владельца, к заявлению нужно приложить копию договора о продаже. Предоставлять машину в ГИБДД для осмотра, понятное дело, при этом не требуют.
Процедура куда сложнее, если вы хотите утилизировать не весь автомобиль целиком, а планируете сохранить какие-то его агрегаты — например, чтобы продать их по отдельности. В этом случае порядок требует наличия всех документов на автомобиль (ПТС, СТС) и его «номеров». Снятые агрегаты тоже придётся предоставить в ГИБДД для осмотра, их список должен быть внесён как в заявление о снятии с учёта, так и в объяснительную записку о причинах утилизации. На каждую деталь, у которой есть свой идентификационный номер, можно просить оформить свидетельство о высвободившемся агрегате, которое сделает его последующую продажу легальной.
В случае с двигателем свидетельство получайте обязательно. Пускай процедуру регистрации автомобиля с «неродным» мотором недавно упростили (отменили справку-счёт на новый мотор, аналогичный заменяемому), в 2021 году регистрационные бумаги на подержанный агрегат его потенциальному владельцу будут нужны. За каждое свидетельство придётся заплатить по 200 рублей госпошлины. Снятие автомобиля с регистрации — бесплатная услуга.
Можно ли утилизировать машину без документов
Юридическую выбраковку автомобиля реально провести даже в случае, когда у владельца нет оригиналов документов, подтверждающих факт владения автомобилем. Например, машина была похищена вместе со всеми бумагами. Однако информация о регистрации автомобиля с указанием собственника есть в базах данных ГИБДД — а значит, его утилизация не должна стать проблемой. Ещё придётся предоставить свой паспорт, написать заявление и объяснительную, в которых указать обстоятельства утери документов на автомобиль.
Что делать после снятия машины с учёта
Прежде всего помните: вы не имеете права управлять снятым с регистрации автомобилем. Передвигаться по дорогам общего пользования он должен на эвакуаторе — и неважно, способен он ездить сам или нет. Тем же способом машину придётся отправлять и в последний путь в центр, где её утилизируют. Услуги эвакуатора оплачивает владелец автомобиля. После приёма транспортного средства в пункте утилизации уже бывшему собственнику выдадут соответствующее свидетельство.
Надо ли платить за утилизацию
В России существуют государственные и частные пункты утилизации автомобилей. И те, и другие должны иметь соответствующую лицензию на работу с отходами. Для владельца уничтожаемой машины разница между ними только финансовая: государственный пункт сделает всё бесплатно, а частный вправе потребовать плату за эту услугу. Обычно сумма не превышает 10 000 рублей.
Ещё существует пресловутый утилизационный сбор, и в некоторых — правда, довольно редких — случаях владелец должен будет его заплатить. От сбора освобождены автомобили, выпущенные до 2012 года, а у большинства более свежих машин в ПТС уже стоит отметка об уплате утилизационного сбора — его взимают с автопроизводителей. Но если штамп в документах по каким-то причинам отсутствует, то платить придётся, и немало. Для списания в утиль легковых автомобилей базовая ставка сбора пока составляет 20 000 рублей, и в зависимости от объёма двигателя её умножают на разные коэффициенты, которые из года в год лишь растут.
Как можно заработать на утилизации
До конца 2019 года в России действовала государственная программа, стимулировавшая спрос на новые автомобили и обновление автопарка за счёт сдачи старых, небезопасных и неэкологичных автомобилей в утиль. Введённая как временная антикризисная мера, она существовала довольно долго и позволяла автовладельцам сэкономить за счёт скидки на покупку нового автомобиля российского производства.
В 2021 году программа официально не работает, однако желающим выгодно попрощаться со старым автомобилем могут помочь дилерские центры и автосалоны, которые предоставляют клиентам «утилизационные» скидки и сертификаты на приобретение новой машины.
Не стоит забывать и о том, что снятый с учёта автомобиль можно отправить на металлолом, предварительно разукомплектовав и позаботившись о сортировке металла, — в таком случае деньги можно получить прямо на руки.
Как отменить утилизацию, если передумал(а)
Согласно правилам регистрации транспортных средств, это возможно только в том случае, когда автомобиль был только снят с учёта для утилизации, но физически его ещё не уничтожили. Из документов вам вновь понадобятся гражданский паспорт, ПТС, ОСАГО и подтверждение оплаты госпошлины за регистрационные действия. Заявление пишется в свободной форме, однако в нём нужно указать все данные автомобиля, в том числе номера кузова и двигателя. Помните, что и саму машину опять придётся предоставить в ГИБДД для экспертного осмотра перед постановкой на учёт.
Итак, совсем коротко
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– Причиной утилизации могут стать не только дряхлость автомобиля или серьёзные повреждения в ДТП, но также угон или неправильный юридический статус машины.
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– Перед утилизацией машину нужно снять с учёта, для чего требуется минимум бумаг и времени. Это можно сделать и без документов на автомобиль. Процедура бесплатная.
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– Если планируете оставить себе отдельные узлы автомобиля, для них нужно оформить свидетельство о высвободившемся агрегате. За каждое свидетельство придётся заплатить небольшую госпошлину.
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– В государственных центрах утилизация бесплатная, в частных нужно заплатить до 10 000 рублей.
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– До 2020 года взамен утилизированной машины можно было получить скидку на новую, но сейчас программа не работает.