Консервируем машину на время карантина

Как утилизировать автомобиль и для чего это нужно

Учебник

Команда Авто.ру

Автомобиль не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда ездить на нём уже нельзя (или не хочется), а продать не получается — никто не покупает. Просто «забыть» машину где-то под забором вам не дадут — как минимум налоговая инспекция, которая будет по-прежнему начислять вам транспортный налог. Но есть вполне легальный способ избавиться от автохлама и даже что-то на этом заработать. Мы про утилизацию. Как утилизировать автомобиль в 2021 году? Разбираемся подробно — ведь это не только физический процесс, но и бюрократи­ческая процедура.

В каких случаях можно утилизировать машину

Очевидный повод начать процедуру утилизации — предельный физический износ автомобиля. Неважно, наступает он в силу возраста, большого пробега или серьёзного ДТП. 

Но есть и более необычные причины. Сдать на утилизацию можно автомобиль, который не стоит сейчас у вас перед домом. Например, если он был угнан и вы уже отчаялись его найти. Или тот, что вы честно продали, а новый владелец недобро­совестно решил не заниматься пере­регистрацией, из-за чего все «письма счастья» о штрафах и неуплаченном транспортном налоге приходят на ваше имя.

Однако в любом из этих случаев физическим действиям предшествует формальная, юридическая выбраковка автомобиля.

Каков порядок утилизации автомобиля

Вне зависимости от причин утилизации сначала необходимо подать в ГИБДД заявление о снятии машины с учёта, а также приложить к нему объяснитель­ную записку, в которой должны быть изложены причины грядущей утилизации.

В случае угона к этим двум бумагам нужно добавить оставшиеся у вас документы на машину. Если они не сохранились, а были похищены вместе с машиной, обязательно зафикси­руйте этот факт в объяснительной. Когда оформ­ление утилизации запускается из-за нерадивого следующего владельца, к заявлению нужно приложить копию договора о продаже. Предо­ставлять машину в ГИБДД для осмотра, понятное дело, при этом не требуют.

Процедура куда сложнее, если вы хотите утилизи­ровать не весь автомобиль целиком, а планируете сохранить какие-то его агрегаты — например, чтобы продать их по отдельности. В этом случае порядок требует наличия всех документов на авто­мобиль (ПТС, СТС) и его «номеров». Снятые агрегаты тоже придётся предо­ставить в ГИБДД для осмотра, их список должен быть внесён как в заяв­ление о снятии с учёта, так и в объясни­тельную записку о причинах утилизации. На каждую деталь, у которой есть свой иденти­фикаци­онный номер, можно просить оформить свидетель­ство о высвободив­шемся агрегате, которое сделает его последующую продажу легальной.

В случае с двигателем свидетельство получайте обязательно. Пускай процедуру регистрации автомобиля с «неродным» мотором недавно упростили (отменили справку-счёт на новый мотор, аналогичный заменяемому), в 2021 году регистраци­онные бумаги на подержанный агрегат его потенциальному владельцу будут нужны. За каждое свидетель­ство придётся заплатить по 200 рублей госпошлины. Снятие автомобиля с регистрации — бесплатная услуга.

Можно ли утилизировать машину без документов

Юридическую выбраковку автомобиля реально провести даже в случае, когда у владельца нет оригиналов документов, подтверж­дающих факт владения автомобилем. Например, машина была похищена вместе со всеми бумагами. Однако информация о реги­страции автомобиля с указанием собствен­ника есть в базах данных ГИБДД — а значит, его утилизация не должна стать проблемой. Ещё придётся предоставить свой паспорт, написать заявление и объясни­тельную, в которых указать обстоя­тель­ства утери документов на автомобиль.

Что делать после снятия машины с учёта

Прежде всего помните: вы не имеете права управлять снятым с регистрации автомобилем. Пере­двигаться по дорогам общего пользо­вания он должен на эвакуаторе — и неважно, способен он ездить сам или нет. Тем же способом машину придётся отправлять и в последний путь в центр, где её утилизируют. Услуги эвакуатора оплачивает владелец автомобиля. После приёма транспортного средства в пункте утилизации уже бывшему собствен­нику выдадут соответ­ствующее свидетельство.

Надо ли платить за утилизацию

В России существуют государственные и частные пункты утилизации авто­мобилей. И те, и другие должны иметь соответ­ствующую лицензию на работу с отходами. Для владельца уничтожаемой машины разница между ними только финансовая: государ­ственный пункт сделает всё бесплатно, а частный вправе потребовать плату за эту услугу. Обычно сумма не превышает 10 000 рублей.

Ещё существует пресловутый утилизационный сбор, и в некоторых — правда, довольно редких — случаях владелец должен будет его заплатить. От сбора освобождены авто­мобили, выпущенные до 2012 года, а у большин­ства более свежих машин в ПТС уже стоит отметка об уплате утилизаци­онного сбора — его взимают с автопроиз­водителей. Но если штамп в документах по каким-то причинам отсут­ствует, то платить придётся, и немало. Для списания в утиль легковых авто­мобилей базовая ставка сбора пока составляет 20 000 рублей, и в зависи­мости от объёма двигателя её умножают на разные коэффи­циенты, которые из года в год лишь растут.

Как можно заработать на утилизации

До конца 2019 года в России действовала государственная программа, стимулиро­вавшая спрос на новые автомобили и обнов­ление автопарка за счёт сдачи старых, небезопасных и неэкологичных автомобилей в утиль. Введённая как временная анти­кризисная мера, она суще­ствовала довольно долго и позволяла автовладельцам сэкономить за счёт скидки на покупку нового авто­мобиля российского производ­ства.

В 2021 году программа официально не работает, однако желающим выгодно попрощаться со старым автомобилем могут помочь дилерские центры и автосалоны, которые предоставляют клиентам «утилизационные» скидки и сертификаты на приобретение новой машины.

Не стоит забывать и о том, что снятый с учёта автомобиль можно отправить на металлолом, предварительно разукомплектовав и позаботившись о сортировке металла, — в таком случае деньги можно получить прямо на руки.

Как отменить утилизацию, если передумал(а)

Согласно правилам регистрации транспортных средств, это возможно только в том случае, когда автомобиль был только снят с учёта для утилизации, но физически его ещё не уничтожили. Из документов вам вновь понадобятся гражданский паспорт, ПТС, ОСАГО и подтверж­дение оплаты госпошлины за регистраци­онные действия. Заявление пишется в свободной форме, однако в нём нужно указать все данные автомо­биля, в том числе номера кузова и двигателя. Помните, что и саму машину опять придётся предоставить в ГИБДД для экспертного осмотра перед постановкой на учёт.

Итак, совсем коротко

  • – Причиной утилизации могут стать не только дряхлость автомобиля или серьёзные повреждения в ДТП, но также угон или неправильный юридический статус машины.

  • – Перед утилизацией машину нужно снять с учёта, для чего требуется минимум бумаг и времени. Это можно сделать и без документов на автомобиль. Процедура бесплатная.

  • – Если планируете оставить себе отдельные узлы автомобиля, для них нужно оформить свидетельство о высвободившемся агрегате. За каждое свидетельство придётся заплатить небольшую госпошлину.

  • – В государственных центрах утилизация бесплатная, в частных нужно заплатить до 10 000 рублей.

  • – До 2020 года взамен утилизированной машины можно было получить скидку на новую, но сейчас программа не работает.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение