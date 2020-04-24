Как утилизировать автомобиль и для чего это нужно

Каков порядок утилизации автомобиля

Вне зависимости от причин утилизации сначала необходимо подать в ГИБДД заявление о снятии машины с учёта, а также приложить к нему объяснитель­ную записку, в которой должны быть изложены причины грядущей утилизации.

В случае угона к этим двум бумагам нужно добавить оставшиеся у вас документы на машину. Если они не сохранились, а были похищены вместе с машиной, обязательно зафикси­руйте этот факт в объяснительной. Когда оформ­ление утилизации запускается из-за нерадивого следующего владельца, к заявлению нужно приложить копию договора о продаже. Предо­ставлять машину в ГИБДД для осмотра, понятное дело, при этом не требуют.

Процедура куда сложнее, если вы хотите утилизи­ровать не весь автомобиль целиком, а планируете сохранить какие-то его агрегаты — например, чтобы продать их по отдельности. В этом случае порядок требует наличия всех документов на авто­мобиль (ПТС, СТС) и его «номеров». Снятые агрегаты тоже придётся предо­ставить в ГИБДД для осмотра, их список должен быть внесён как в заяв­ление о снятии с учёта, так и в объясни­тельную записку о причинах утилизации. На каждую деталь, у которой есть свой иденти­фикаци­онный номер, можно просить оформить свидетель­ство о высвободив­шемся агрегате, которое сделает его последующую продажу легальной.

В случае с двигателем свидетельство получайте обязательно. Пускай процедуру регистрации автомобиля с «неродным» мотором недавно упростили (отменили справку-счёт на новый мотор, аналогичный заменяемому), в 2021 году регистраци­онные бумаги на подержанный агрегат его потенциальному владельцу будут нужны. За каждое свидетель­ство придётся заплатить по 200 рублей госпошлины. Снятие автомобиля с регистрации — бесплатная услуга.